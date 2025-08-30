Александр Артамонов и Шон Стоун | Империализм 2.0: образование, деньги и закулисная геополитика
Писатель, актер и политолог Шон Стоун беседует с военным экспертом Александром Артамоновым о «новом мировом порядке». В разговоре они обсуждают влияние учебных элит Принстона, Бильдербергского клуба, роль нефти как глобальной валюты, действия британских и американских спецслужб. Рассматривают идеологические школы, операции глубинного государства, связь Израиля и Трампа, а также экономические интересы, стоящие за переворотами и войнами. В середине выпуска Стоун делится размышлениями о том, как меняется мировая конфигурация, и какие темы стоит осветить в его документальном фильме.
00:00 — Вступление: знакомство со Шоном Стоуном
00:56 — Истоки идеи: Принстон и влияние элит
04:09 — Что такое «глубинное государство»
08:31 — Бильдерберг и закулисные встречи
10:50 — Нефть как валюта и геоэкономическое оружие
12:41 — Трамп: национализм vs. глобализм
16:24 — Роль Израиля и лобби в США
19:26 — Британское влияние и финансовые интересы
22:52 — США–Россия: от союзников к конкурентам
24:50 — Экономические интересы и перевороты
27:07 — Возможные новые блоки и влияние встречи Трамп–Путин
31:05 — Смещение центра тяжести в мирe
36:08 — Критика демократии и её уязвимости
39:02 — Мировые войны как перераспределение элит
42:38 — Образование, фонды и идеологический контроль
45:22 — Инфляция, ФРС и падение покупательной способности
46:56 — Планы автора: документальный проект и дальнейшие исследования
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Роль «глубинного государства» и элит
- Обсуждается феномен «глубинного государства» (deep state), его историческое формирование прежде всего в англо-американском мире, и его влияние на реальную политику, выходящую за рамки демократических процедур.
- Прослеживается преемственность образовательных и элитных институтов (Оксфорд, Принстон, стипендии Родса), которые сформировали влиятельных политиков США и Великобритании, поддерживая преемственность идеологии и методов управления.
- Классический пример — образовательная линия, связанная с влиятельными фигурами, такими как Элиот, Киссинджер, Хантингтон.
2. Имперская политика как транснациональный проект
- Империализм рассматривается не только как чисто национальное явление, а как сеть транснациональных связей финансовых, интеллектуальных и управленческих элит.
- Особое внимание к альянсу США и Великобритании: фундаментальное влияние Британии на становление американской глобальной политики, включая создание альянсов и манипуляцию крупными международными конфликтами (например, подготовка к Первой мировой войне).
- Трансформация имперского подхода: от прямого завоевания к экономическому и идеологическому контролю через «мягкую силу», спецслужбы, экономические рычаги и сети НКО.
3. Финансовая архитектура и энергетика
- Пример нефтяного кризиса 70-х как манипуляции рынками с целью установления мирового господства доллара через нефтедолларовую систему.
- Обсуждаются Бильдербергская группа, крупные фонды (Рокфеллеры, Ротшильды) как инструменты влияния, которые формируют «повестку» на скрытом уровне мирового управления.
4. Образование как инструмент формирования элиты
- Университеты, премиальные образовательные программы и их роль в поддержании «незримой» иерархии; сохранение и передача моделей мышления, выгодных для поддержания системы власти.
- Современные образовательные тренды (например, «прогрессивная» повестка) тоже могут использоваться для идеологического контроля, хотя иногда они выходят из-под контроля элит и становятся хаотичными.
5. Роль США как империи и ее отличия от Британии
- Америка, хотя и демонстрировала экспансионистские тенденции, не всегда идентична классической империи Британии. Внутри США есть идеалистические порывы — быть «республикой, а не империей», однако элита часто подменяет эти идеалы реальной политикой, ориентированной на выгоду немногих.
- Перевороты, вмешательство в другие страны больше мотивированы интересами транснациональных групп, а не национальным благом США.
6. Геополитический переход XXI века
- С конца XX века происходит смещение центра мировой силы в сторону стран, не входящих в западный блок. Энергетические, экономические, политические альянсы формируют новый многополярный порядок (БРИКС, рост Китая, усиление роли России).
- Западная Европа и США теряют монополию на формирование повестки, хотя отдельные элиты продолжают пытаться диктовать свои условия.
7. Критика демократии и современной идеологии
- Обсуждается, что демократия подвержена манипуляциям, коллективной истерии, которые могут приводить к катастрофам (от тоталитарных режимов до деструктивных решений в условиях «кризиса»).
- Противопоставляется республиканская система с «сдержками и противовесами», а также признание того, что реальность сложнее, чем любые идеалистические схемы.
8. Информационная война и пробуждение общества
- Растущее недоверие к официальной информации, появление альтернативных каналов и критическое отношение к экономическим и образовательным институтам.
- Жизненные кризисы людей (например, инфляция, пандемия, утрата доверия к доллару) формируют запрос на новые знания и переосмысление старых структур.
---
Выводы и рефлексия
Этот диалог, частью которого становится уникальный синтез исторического, экономического, геополитического и культурного анализа, подчеркивает: мир управляется не столько национальными государствами, сколько наднациональными структурами, элитами и их образовательными, финансовыми, идеологическими инструментами. Главная линия повествования — критика иллюзий о прозрачности и добросовестности «демократического» управления, а также разоблачение мифов об эффективности и морали западных институтов.
Фраза о том, что «образование — путь к власти», отсылает к древней истине: знание это ключ к господству. Но, как и со всеми ключами, важно — от каких дверей они, и не превращаются ли сами институты знаний в механизмы искажения правды ради узких интересов?
Пожалуй, самым важным практическим результатом становится призыв к критическому мышлению и постоянной проверке авторитетов — как в политике, так и в личной жизни. Истина оказывается процессом, а не статичной точкой: то, что сегодня кажется аксиомой, завтра может стать ловушкой идеологемы.
Размышляя об услышанном, возникает философский вопрос: если структуры, формирующие будущее, столь непрозрачны и сложны, возможно ли вообще выйти за их пределы, или же осознанное принятие их наличия — и есть первый шаг к подлинной свободе ума и сердца? Каковы границы нашего участия — и нашей ответственности — в переплетении видимой и невидимой истории?