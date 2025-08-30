Писатель, актер и политолог Шон Стоун беседует с военным экспертом Александром Артамоновым о «новом мировом порядке». В разговоре они обсуждают влияние учебных элит Принстона, Бильдербергского клуба, роль нефти как глобальной валюты, действия британских и американских спецслужб. Рассматривают идеологические школы, операции глубинного государства, связь Израиля и Трампа, а также экономические интересы, стоящие за переворотами и войнами. В середине выпуска Стоун делится размышлениями о том, как меняется мировая конфигурация, и какие темы стоит осветить в его документальном фильме.

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк. Стратегия империализма. Шон Стоун":

OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438953424/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Вступление: знакомство со Шоном Стоуном

00:56 — Истоки идеи: Принстон и влияние элит

04:09 — Что такое «глубинное государство»

08:31 — Бильдерберг и закулисные встречи

10:50 — Нефть как валюта и геоэкономическое оружие

12:41 — Трамп: национализм vs. глобализм

16:24 — Роль Израиля и лобби в США

19:26 — Британское влияние и финансовые интересы

22:52 — США–Россия: от союзников к конкурентам

24:50 — Экономические интересы и перевороты

27:07 — Возможные новые блоки и влияние встречи Трамп–Путин

31:05 — Смещение центра тяжести в мирe

36:08 — Критика демократии и её уязвимости

39:02 — Мировые войны как перераспределение элит

42:38 — Образование, фонды и идеологический контроль

45:22 — Инфляция, ФРС и падение покупательной способности

46:56 — Планы автора: документальный проект и дальнейшие исследования

#ШонСтоун #НовыйМировойПорядок #ГлубинноеГосударство #Бильдерберг #НефтьИДоллар #Трамп #Геополитика #Империализм #Документальный #ИсторияПолитики