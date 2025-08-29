Ученые ответили: ЧТО определяет ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
В этом видео Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский учёный, концептуальный аналитик, философ, кандидат технических наук, профессор, и Алексей Сергеевич Горшков, разработчик ПВВК, кандидат технических наук, академик международной Академии Наук Экологии, безопасности человека и природы разбирают важный вопрос: что определяет продолжительность нашей жизни?
В этом видео мы подробно рассматриваем, как влияет на наше здоровье употребление питьевой воды. Смотрите видео до конца и узнайте, как обычная, водопроводная вода укорачивает наш жизненный цикл, а вода с правильными параметрами – продлевает.
00:00 Ученые ответили: что определяет продолжительность нашей жизни?
03:00 Вода с неправильными параметрами
03:24 Нарушение водного баланса
04:39 Гистамин
06:49 Холестерин
08:18 Восстановление водного баланса
09:42 Свободные радикалы
13:09 Химические процессы в организме
13:31 Что же определяет продолжительность нашей жизни
14:35 АТФ
16:07 На какие системы организма вода влияет?
17:30 Про инсулин
19:30 Влияние воды на капиллярное кровоснабжение
20:52 Водный кластер
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Важность характеристик воды для организма
- Организм человека воспринимает только ту воду, свойства которой близки к жидкостям тела. Вода «чужих» характеристик требует затрат энергии на переработку и может ухудшать работу органов.
- Нарушение водного баланса приводит к внутренним сбоям: органы вынуждены замедлять работу, а мозг инициирует защитные меры, в частности, снижая определённые функции и перераспределяя воду между органами.
2. Роль гистамина и водного баланса
- Гистамин, помимо известных аллергических реакций, управляет распределением воды и следит за работой органов. При дефиците воды он вынужден перераспределять её между органами, защищая важнейшие системы за счёт менее приоритетных.
- Обезвоживание приводит к появлению физических симптомов (зуд, шелушение кожи) и на биохимическом уровне — к блокировке иммунных функций и снижению выработки важнейших веществ (например, серотонина через триптофан).
3. Влияние структурированной воды (в данном случае — воды ПВВК)
- Вода, структуру которой удалось воссоздать до состояния, максимально близкого к внутриклеточной, якобы усваивается организмом мгновенно и без лишних энергетических затрат, быстро вовлекаясь в обменные процессы.
- Такая вода насыщает организм протонами и электронами, что способствует нейтрализации свободных радикалов — избыток которых в современной экологии перегружает организм.
4. Связь с продолжительностью жизни
- Центральная мысль — скорость переноса протонов определяет быстроту и полноту биохимических реакций. При замедлении их переноса реакции затухают, организм вынужден тратить внутренние ресурсы (АТФ), чтобы их завершить, что со временем укорачивает жизнь.
- Слишком высокая скорость (в щелочной среде) также перегружает ресурсы, укорачивая жизненный цикл.
5. Применимая польза и наблюдения
- Пить подходящую по свойствам воду особенно важно утром и перед едой, чтобы поддерживать мозг, поджелудочную и другие органы.
- Не любая жидкость (соки, чай, кофе) выступает как вода с точки зрения физиологии; для выработки инсулина нужна именно сырая вода.
- На частном примере псориаза продемонстрирована предполагаемая эффективность «правильной воды» для глубинного проникновения в ткани и восстановления.
- Обычная водопроводная вода состоит из крупных водных кластеров, которые хуже проникают в ткани; структурированная вода содержит более мелкие кластеры, что облегчает проникновение и снижает потенциальную информационно-частотную «грязь».
Выводы и философско-аналитические размышления
Эта беседа поднимает одновременно простые и многослойные вопросы — о значении воды в жизни (конкретно и метафорически), о балансе между биохимическим и информационным уровнями здоровья, о природе жизненной энергии.
С одной стороны, мы слышим утверждение: качество и структурные свойства воды — один из ключей к долголетию. Научно эта концепция пересекается с идеями гомеостаза, антиоксидантной защиты, метаболизма. Переоценить роль воды для жизни трудно – она действительно составляет основу всех органических процессов.
Однако интересен и философский подтекст: здесь вода становится не просто веществом, а медиумом энергетических процессов, своего рода алхимическим растворителем, обеспечивающим целостность и гармонию организма. Возникает параллель с древними представлениями (от ведических до раннехристианских), где вода — символ очищения и передачи жизнедеятельности.
В научном смысле часть заявленных эффектов требует осмотрительного подхода: предположение о жёстком влиянии кластерности воды или о чудесных свойствах «структурированной воды» пока больше находится в зоне гипотез, чем строгих доказательств. В то же время обсуждение связи воды, обменных процессов и долголетия вписывается в общую ткань биохимии — здесь и скорость транспортировки протонов, и роль гидратации для метаболизма, и даже вопросы нейротрансмиттеров.
Важно, что итоговый посыл — не догматичен: собеседники говорят о практическом наблюдении, об индивидуальных эффектах, о том, что подходящая человеку вода облегчает самочувствие и работу органов. Это пример того, как глубинная осознанность в повседневном действии (даже в таком простом, как питьё воды) может стать фактором жизненного благополучия.
В древности сказали бы: «истина заключена не в самой воде, а в мере и качестве нашего взаимодействия с ней». В современной интерпретации — здоровье есть результат баланса между телесным, ментальным и тем, что лежит между ними.
Открытый вопрос:
Если вода так фундаментальна для процессов жизни и нашего «времени в теле», то можем ли мы когда-нибудь постигнуть всю глубину её роли — или сущность этого связующего элемента всегда останется для нас в определённой мере загадкой, отражающей ограниченность человеческого взгляда на истину?
Хорошая доступная лекция. Рецепты применения живой и мертвой воды можно найти. Конечно деревянные поленья домой никто не потащит. Но вот для структурирования камни можно найти без труда. Есть камни и божествят их в Китае. Есть которые рекомендуют в Индии. Нефрит, кварц. Или нашенские которые укладывают на дно колодца Шунгит, Кремень.
Сколько времени отстаивать кипяченую, фильтрованную и живую каждому свое.