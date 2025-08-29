Заказать систему для очищения, активации и структурирования воды ПВВК можно на нашем официальном сайте: https://pvvk.ru/partneroffer?utm_source=&gcao=44824&gcpc=5d831

В этом видео Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский учёный, концептуальный аналитик, философ, кандидат технических наук, профессор, и Алексей Сергеевич Горшков, разработчик ПВВК, кандидат технических наук, академик международной Академии Наук Экологии, безопасности человека и природы разбирают важный вопрос: что определяет продолжительность нашей жизни?

В этом видео мы подробно рассматриваем, как влияет на наше здоровье употребление питьевой воды. Смотрите видео до конца и узнайте, как обычная, водопроводная вода укорачивает наш жизненный цикл, а вода с правильными параметрами – продлевает.

Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями и близкими, чтобы вместе заботиться о своём здоровье.

Записывайтесь на вебинар «Вода для здоровья и активного долголетия», чтобы узнать больше о параметрах воды и какой способ очистки выбрать ➡️ https://pvvk.ru/partneroffer?utm_source=&gcao=44824&gcpc=5d831

00:00 Ученые ответили: что определяет продолжительность нашей жизни?

03:00 Вода с неправильными параметрами

03:24 Нарушение водного баланса

04:39 Гистамин

06:49 Холестерин

08:18 Восстановление водного баланса

09:42 Свободные радикалы

13:09 Химические процессы в организме

13:31 Что же определяет продолжительность нашей жизни

14:35 АТФ

16:07 На какие системы организма вода влияет?

17:30 Про инсулин

19:30 Влияние воды на капиллярное кровоснабжение

20:52 Водный кластер