Прочитал сегодня удивительную новость и сначала даже не поверил. Женщина-депутат Аршинова, предложила обучать в российских школах родному (!) киргизскому языку:

Как сообщила председатель координационного совета АНО “Евразия”, депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, такая инициатива разрабатывается в рамках договоренностей президентов Кыргызстана и России. По ее словам, она включена в дорожную карту в рамках единого образовательного пространства.

«С Министерством просвещения РФ мы заложили такое предложение, как возможность создания учебника кыргызского родного языка для российских школ. Можем это сделать со специалистами России и Кыргызстана. У нас уже есть подобные учебники по чувашскому, башкирскому, чеченскому языкам“, — отметила Аршинова.

Наверное депутату Аршиновой очень понравилось в предгорьях Тян-Шаня, обилие кислорода, вкусный кумыс и исполнение эпоса Манас так вскружили голову, что киргизский язык стал для нее таким же родным, как другие языки коренных народов России, если уж она ставит на одну доску чувашский, башкирский,чеченский и киргизский языки.

Специально для депутата Аршиновой напомню, что ни чуваши,ни башкиры, ни чеченцы, не имеют государственных образований вне территории России, Российская Федерация их единственная Родина, а их языки входят в состав языков коренных народов России. Не пойму, почему депутат Аршинова не предлагает изучать родной язык готентотов, делаваров ( на нем говорил сам Чингачгук-Великий Змей), суахили, в конце-концов родной украинский язык, а также чем фарси таджиков, стал хуже киргизского киргизов? Ну а родной арабский? А родной хинди?

В мире вроде как больше 6 тысяч языков и к сожалению для депутата Аршиновой, еще не все они изучаются как родные языки в русских школах, это непорядок и попахивает страшным русским национализмом. Не за то деды воевали, если российские школьники:русские,чуваши, башкиры, чеченцы и прочие коренные народы России, не могут на переменке поболтать на родном англофранцузскоукраинскокиргизском языке.