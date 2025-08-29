Прочитал сегодня удивительную новость и сначала даже не поверил.
Прочитал сегодня удивительную новость и сначала даже не поверил. Женщина-депутат Аршинова, предложила обучать в российских школах родному (!) киргизскому языку:
Как сообщила председатель координационного совета АНО “Евразия”, депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, такая инициатива разрабатывается в рамках договоренностей президентов Кыргызстана и России. По ее словам, она включена в дорожную карту в рамках единого образовательного пространства.
«С Министерством просвещения РФ мы заложили такое предложение, как возможность создания учебника кыргызского родного языка для российских школ. Можем это сделать со специалистами России и Кыргызстана. У нас уже есть подобные учебники по чувашскому, башкирскому, чеченскому языкам“, — отметила Аршинова.
Наверное депутату Аршиновой очень понравилось в предгорьях Тян-Шаня, обилие кислорода, вкусный кумыс и исполнение эпоса Манас так вскружили голову, что киргизский язык стал для нее таким же родным, как другие языки коренных народов России, если уж она ставит на одну доску чувашский, башкирский,чеченский и киргизский языки.
Специально для депутата Аршиновой напомню, что ни чуваши,ни башкиры, ни чеченцы, не имеют государственных образований вне территории России, Российская Федерация их единственная Родина, а их языки входят в состав языков коренных народов России. Не пойму, почему депутат Аршинова не предлагает изучать родной язык готентотов, делаваров ( на нем говорил сам Чингачгук-Великий Змей), суахили, в конце-концов родной украинский язык, а также чем фарси таджиков, стал хуже киргизского киргизов? Ну а родной арабский? А родной хинди?
В мире вроде как больше 6 тысяч языков и к сожалению для депутата Аршиновой, еще не все они изучаются как родные языки в русских школах, это непорядок и попахивает страшным русским национализмом. Не за то деды воевали, если российские школьники:русские,чуваши, башкиры, чеченцы и прочие коренные народы России, не могут на переменке поболтать на родном англофранцузскоукраинскокиргизском языке.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Удивление и скепсис автора: Автор удивлён и даже шокирован новостью о том, что депутат Аршинова предложила обучать в российских школах киргизскому языку как "родному".
2. Связь инициативы с политическими договорённостями: Идея обсуждается в рамках соглашений между президентами России и Кыргызстана, и вписана в "дорожную карту" единого образовательного пространства.
3. Сравнение с языками коренных народов: Депутат сравнила будущий учебник киргизского с уже существующими учебниками по чувашскому, башкирскому и чеченскому языкам для школ России.
4. Критика уместности такого сравнения: Автор считает неуместным ставить киргизский язык в один ряд с языками коренных народов России, так как киргизы имеют своё национальное государство вне России, а такие народы как чуваши, башкиры, чеченцы — только внутри России.
5. Ироничные вопросы об изучении других языков: Автор саркастически расширяет идею, предлагая изучать в российских школах все возможные "родные" языки мира, если уж так ставить вопрос, вплоть до готентотского, украинского, фарси, арабского и других.
6. Ирония по поводу национальной идентичности: Автор иронизирует, что русские школьники, а также представители коренных народов России, могут начать болтать на переменке на множестве экзотических языков, если продолжать такую политику.
Вывод (философский и междисциплинарный анализ):
Ключевой конфликт, отражённый в этой заметке, — это разрыв между национальной идентичностью, историческими традициями и современной политической целесообразностью. Автор подмечает подмена смыслов: ставится под вопрос, можно ли язык народа, имеющего собственное государство вне России, считать "родным" для российских школ наравне с языками коренных народов Российской Федерации.
С философской точки зрения — этот спор уходит корнями в вопросы самоидентификации, культурной памяти и политической прагматики. Инициатива может рассматриваться как жест добрососедства (цель — укрепление союзничества с Кыргызстаном и интеграция мигрантов), но вызывает напряжение относительно "идентичности" российского образовательного пространства. Подобная двойственность характерна для современных мультикультурных государств: где проходит граница между культурной инклюзией и утратой уникальности, между прагматикой и традицией?
Если рассмотреть вопрос с точки зрения современных технологических аналогий — например, языки программирования. Обогащение среды новыми языками может расширять возможности, но одновременно и размывать фокус, если экосистема и так многообразна и требует поддержки базовых "родных" языков.
Автор явно иронизирует и критикует любую попытку расширять понятие "родного языка" за пределы национального консенсуса, используя сарказм как инструмент раскрытия потенциального абсурда крайних форм интернационализма. Однако важно признать: любая инициатива рождается не только из рационального расчёта, но и из субъективного опыта — возможно, как иронично замечает автор, депутата действительно вдохновило пребывание в Тянь-Шане и вкус кумыса. Это подчёркивает принадлежность истины к полю ситуативного, и личного, и политического.
В то же время сама идея о многообразии языков в школах — сложная: она может стать мостом для интеграции, но если вырвана из контекста исторической и культурной связности, то рискует породить недоумение и конфликт.
Практически эта ситуация служит напоминанием: когда мы совершаем выбор в политике, образовании или культуре — неизбежно сталкиваемся с вопросами границ, идентичности и баланса между единством и многообразием.
Открытый вопрос для размышления:
Где проходит справедливая граница между прагматическим расширением культурного пространства и сохранением глубинной идентичности общества? Может ли образовательная система быть средством интеграции без утраты уникальности, и где эта граница перестаёт быть конструктивной, превращаясь в источник недопонимания и конфликта?
Что-то в этом есть. Ну например я находил словарь составленный капитаном мвд в 90 годах – цыгано-русский, словарь оказался востребован и был составлен. Если у нас процентов двадцать населения знает тюркские языки и говорит на них, то почему кто то хотя бы кто, хотя бы для контроля и перевода не должен эти языки подучить. А то странно у нас получается мы учим языки врагов и не учим языки союзных нам племен.