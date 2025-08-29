Пентагон готовит кибервойска из ИИ-агентов для доминирования в информационных войнах
Как утверждает TheIntercept, Командование специальных операций США (SOCOM) переходит от теоретических изысканий к планомерному созданию cовременного ИИ-инструментария для ведения информационных войн. Речь идёт о закупке и интеграции агентных ИИ-систем для технологического усиления и масштабирования военных операций по информационной поддержке (MISO), основной задачей которых является проведение пропагандистских кампаний за рубежом.
Умные ИИ-системы должны минимизировать участие человеческого фактора, а цель сводится к «влиянию на иностранные целевые аудитории» и, что наиболее важно, для «подавления инакомыслящих нарративов». Пропагандистские операции по формированию общественного мнения могут проводиться на уровне целевых сообществ.
Особое внимание уделяется возможности тестирования и оптимизации пропагандистских кампаний в цифровых моделях обществ перед их развертыванием. Таким образом, операции по информационной поддержке (MISO) выходят на принципиально новый технологический уровень. Данная инициатива является прямым ответом на аналогичные разработки геополитических конкурентов, в частности Китая и России, которые якобы уже применяют ИИ для ведения «войны за общественное мнение».
Создание автоматизированных специальных систем подразумевает также ведение сложной аналитической и контрпропагандистской работы.
ИИ-сервисы должны осуществлять скрапинг данных в инфополе, анализировать обстановку в киберпространстве и в реальном времени реагировать на инфоповоды в соответствии с целями MISO. Важным пунктом является требование к системам — «получать доступ к профилям, сетям и системам отдельных лиц или групп, которые пытаются противостоять или дискредитировать наши сообщения». ИИ учится делать таргетированные и эффективные контрвыпады.
О подобном исследователи говорили и писали уже не раз. Только масштаб уже совсем другой. За дело берутся военные и в распоряжении будет не пилотный MVP за $400.
Несмотря на амбициозность планов, часть экспертного сообщества выражает скептицизм относительно их реализуемости и последствий. Специалисты, такие как Эмерсон Брукинг, указывают на склонность больших языковых моделей к галлюцинациям.
Проблема галлюцинаций в LLM для Пентагона рассматривается не как технический недостаток, а как управляемый тактический риск. В SOCOM не ставят невыполнимую задачу создания «негаллюцинирующего» ИИ, так как вероятностная природа моделей делает это на данном этапе технологического развития пока невозможным. Ошибка (галлюцинации) становится управляемой переменной, допустимый уровень которой определяется исключительно тактическими задачами и целями конкретной операции MISO.
Одним из ключевых архитектурных решений может стать повсеместное внедрении Retrieval-Augmented Generation (RAG). Вместо того чтобы позволять ИИ-агенту генерировать информацию из своей общей «памяти», система будет принудительно генерировать каждый тезис на заранее утвержденной и верифицированной базе данных, состоящей из разведданных, директив и стратегических нарративов. LLM на основе синтеза может облекать факты в довольно убедительную лингвистическую форму.
Концепция такой идеи может быть реализована на базе условных сдержек и противовесов, где, например, один ИИ-агент генерирует контент, второй выступает в роли «красной команды», атакуя его на предмет логических несостыковок и потенциальных галлюцинаций, а третий (шеф-редактор) оценивает соответствие конечного “продукта” [ударный контент] целям MISO. Кто работает с n8n примерно понимает, о чём идет речь…
Ранее в прошлом году сообщалось, что SOCOM cобирается использовать ультрареалистичные дипфейки для проведения секретных операций.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Переход к практике: Командование специальных операций США (SOCOM) приступает к созданию ИИ-инструментария для ведения информационных войн (MISO), делая ставку на автоматизацию и масштабирование пропагандистских кампаний за рубежом.
2. Минимизация человеческого участия: ИИ-системы должны существенно снизить участие людей в информационных операциях, повысив эффективность управления общественным мнением.
3. Моделирование и оптимизация: Акцент на тестировании и адаптации пропаганды в виртуальных моделях обществ до их реального применения.
4. Ответ на геополитические вызовы: Активное развитие ИИ для информационных войн объясняется тем, что, по мнению США, их конкуренты (Китай, Россия) уже используют подобные технологии.
5. Сбор и анализ информации: Военные ИИ-сервисы предполагается использовать для скрапинга данных, выявления инфоповодов, таргетинга и оперативного реагирования на нежелательные нарративы.
6. Доступ к профилям оппонентов: Важным требованием становится способность ИИ получать доступ к сетям и профилям лиц или групп, противодействующих американским нарративам.
7. Проблема галлюцинаций ИИ: В SOCOM признают, что языковые модели (LLM) склонны к галлюцинациям, но рассматривают это скорее как управляемый риск, а не критическую ошибку, корректируя допустимый уровень «ошибки» под задачи MISO.
8. RAG-архитектура как решение: Особое внимание уделяется внедрению Retrieval-Augmented Generation — когда выводы ИИ основываются только на проверенных данных и утверждённых нарративах, а не на собственной памяти модели.
9. Внутренняя конкуренция ИИ-агентов: Предлагается использовать систему сдержек и противовесов, где один ИИ генерирует, второй проверяет, третий оценивает продукцию на соответствие целям — аналогично процессам непрерывной проверки качества в промышленных системах.
10. Дипфейки как часть арсенала: Уже озвучивались планы SOCOM по использованию ультрареалистичных дипфейков для секретных операций.
Аналитический разбор и философские нюансы
С одной стороны, статья отражает растущую милитаризацию ИИ и неизбежность цифровой конкуренции, где манипуляция общественным мнением становится вопросом национальной безопасности — здесь прослеживается прямая аналогия с гонкой вооружений в XX веке, только теперь поле битвы не физическое, а ментальное, информационное.
Такой подход, где субъективная истина — та, которую доносит наиболее эффективная пропаганда, порождает глубокий этический и философский конфликт между свободой воли и технологически поддерживаемым контролем сознания. В этом смысле ситуация напоминает метафору из нейронауки: если мозг — сеть нейронов с пластичностью, чьи "входы" можно перепрошивать, то массовое общество, подвергающееся ИИ-воздействию, становится неким "супер-мозгом", склоняемым к заданным шаблонам мышления.
Передовые идеи вроде RAG и конкурентного ИИ-анализа напоминают не только о научной строгости и инженерной мысли, но и о культуре сдержек и противовесов, уходящей корнями к гуманистическим традициям западной демократии. Вместе с тем, сама идея создания автоматизированных армий ИИ-пропагандистов вызывает вопросы о границах этики, приватности и личной ответственности, ведь в итоге даже управляемая "галлюцинация" может оказаться катастрофически деструктивной — не только для оппонентов, но и для самих создателей.
Практический вывод
Статья демонстрирует переход информационной войны на новый уровень автоматизации и методичности, где субъективная истина общества становится непосредственно "редактируемой" через технологии ИИ. Подобная динамика требует не только технологической грамотности, но и развития информационной гигиены, осознанности собственных взглядов и способности критически воспринимать любые "готовые" нарративы — как свои, так и чужие.
Открытый вопрос
Если ИИ может менять коллективное восприятие истины по чьему-то заказу, где проходят границы подлинной свободы мысли? Возможно ли сегодня выстроить внутреннюю устойчивость к таким воздействиям, и если да — на чём её строить: на скепсисе, на любви к истине или на дисциплине собственного сознания?