О проблемах отсутствия причинно-следственной связи.
В детстве на рыбалке старшие товарищи уверенно говорили мне, что караси в мелких озерцах заводятся “сами по себе, из ила”. Я никогда не мог понять подобные вещи и поверить в них. Это претило основам того, что пыталось дать нам советское образование.
Когда сегодня я слышу от вполне образованных людей рассуждения о “стремлении России уничтожить Украину”, чувствую нечто подобное. Поражает даже не столько полное отсутствие исторического и политического анализа, сколько нулевая потребность в таковом.
В самом бедном департаменте Колумбии Чоко, где на фоне абсолютной нищеты абсолютного большинства, обычная бедность выглядит неслыханным богатством, несколько лет назад товарищи ученые провели опрос. Подавляющее большинство не умеющих читать и писать респондентов ответило, что не надо ничего усложнять: все плохие люди рождаются плохими, хорошие – хорошими и единственное решение – в ликвидации первых вторыми. Если бы в Чоко были караси, они рождались бы из ила.
Главная гарантия успешного грабежа любой богатой страны – в идиотизации ее населения, в том, чтобы отучить его задавать себе и власти вопросы и смотреть на мир глазами создаваемых телевизором аксиом. Только так её жители станут правильным материалом для эксплуатации или пушечным мясом под нарисованными властью знамёнами.
Потому что в стоячей воде нашей мысли, позеленевшей от разной брошенной туда дряни, сегодня заводится смерть.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Критика мифов и иррациональных объяснений: Автор вспоминает детское наблюдение — что караси "заводятся из ила", — чтобы подчеркнуть нелюбовь к нерациональным объяснениям, противоречащим причинно-следственным связям и научному подходу.
2. Современные параллели: Аналогичные нелогичные убеждения встречаются и в сегодняшнем обществе, например, в политических обсуждениях (пример — упрощённая трактовка конфликта России и Украины без анализа причин и истории).
3. Культурные различия и наивные представления: Исследование в бедном департаменте Чоко (Колумбия): большинство не умеющих читать и писать верят, что люди "рождаются плохими или хорошими" и решением всех проблем видят насильственное устранение "плохих".
4. Опасность отсутствия мышления и критики: Автор отмечает, что отсутствие потребности в анализе служит инструментом манипуляции. Неумение задавать вопросы делает общество податливым для эксплуатации и превращает людей в "материал" для власти.
5. Метафора "стоячей" воды: Без движения и свежести мысли возникает "застой", опасный для общества: здесь "заводится смерть" (символ деградации и самоуничтожения).
Вывод
На первый план выдвигается мысль: отсутствие причинно-следственного мышления — не просто индивидуальная черта, а социальная болезнь, которая лишает общество способности к развитию, делает его уязвимым для манипуляций и трагедий. Автор показывает, что иррациональные образы (караси из ила, "рождённые злыми") не только живучи, но и удобны для властей — они избавляют людей от необходимости думать, анализировать, искать сложные объяснения, а значит, и отказывают им в подлинной свободе. Застывшая, неосознанная мысль становится благодатной средой для "смерти" — в моральном, интеллектуальном, а порой и физическом смысле.
Это, по сути, приглашение к осознанности, к постоянному сомнению в готовых ответах, к необходимости задавать вопросы и искать в каждом явлении скрытые связи, а не довольствоваться поверхностными аксиомами.
Междисциплинарные параллели
Такая проблема не уникальна для политики. Подобные "стоячие пруды" возникают и в науке, и в религии, и в культуре — везде, где перестают ценить вопросы ради комфорта готовых аксиом. Нейронные сети, например, хороши постольку, поскольку тренируются на сложных, вариативных данных; застой и шаблонность делает их бесполезными или даже опасными. История полна примеров, когда догматизм — будь то религиозный, научный или политический — приводил к трагедиям.
Практический вывод
Самостоятельное мышление начинается с необходимости анализировать, сомневаться и даже идти "против течения", если этого требует внутреннее чувство истины. Это путь к более честному и зрелому восприятию мира, хотя и путь непростой, чреватый и одиночеством, и ошибками.
Открытый вопрос:
Возможно, глубинная причина столь притягательной простоты мифов не только в их навязывании, но и в человеческом желании избежать тревоги неопределенности. Можно ли быть свободным, не научившись терпеть неудобство незавершенных вопросов — и не является ли удушение любопытства самой тонкой формой смерти разума?