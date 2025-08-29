О проблемах отсутствия причинно-следственной связи.

В детстве на рыбалке старшие товарищи уверенно говорили мне, что караси в мелких озерцах заводятся “сами по себе, из ила”. Я никогда не мог понять подобные вещи и поверить в них. Это претило основам того, что пыталось дать нам советское образование.

Когда сегодня я слышу от вполне образованных людей рассуждения о “стремлении России уничтожить Украину”, чувствую нечто подобное. Поражает даже не столько полное отсутствие исторического и политического анализа, сколько нулевая потребность в таковом.

В самом бедном департаменте Колумбии Чоко, где на фоне абсолютной нищеты абсолютного большинства, обычная бедность выглядит неслыханным богатством, несколько лет назад товарищи ученые провели опрос. Подавляющее большинство не умеющих читать и писать респондентов ответило, что не надо ничего усложнять: все плохие люди рождаются плохими, хорошие – хорошими и единственное решение – в ликвидации первых вторыми. Если бы в Чоко были караси, они рождались бы из ила.

Главная гарантия успешного грабежа любой богатой страны – в идиотизации ее населения, в том, чтобы отучить его задавать себе и власти вопросы и смотреть на мир глазами создаваемых телевизором аксиом. Только так её жители станут правильным материалом для эксплуатации или пушечным мясом под нарисованными властью знамёнами.

Потому что в стоячей воде нашей мысли, позеленевшей от разной брошенной туда дряни, сегодня заводится смерть.

