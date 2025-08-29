“Иван Грозный: от Избранной рады к Опричнине”. Ч. 2-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро в программ
Эфир на канале канале Геополитбюро 26 августа 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Дворяне против бояр и политическая игра Ивана Грозного. О начале Крепостного права, о том был ли Судебник Ивана Третьего, об Избранной раде и реформах Ивана Грозного, о фигуре Андрея Курбского, о том, почему царь обозлился на бояр, о структуре русского средневекового общества, о заговорах против царя и роли Ливонской войны в определении этого периода истории России говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/655815
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
1. Формирование крепостного права
- До конца XVI века крепостное право в полном смысле еще не было установлено: судебники 1497 и 1550 годов лишь ограничивали переход крестьян в определённые периоды года (Юрьев день), но не делали крестьян полностью зависимыми от феодалов.
- Жесткое узаконивание крепостного права произошло только в 1597 году с введением пятилетнего сыска беглых крестьян (и дальнейшими актами в XVII веке). То есть процесс закрепощения был длительным, многослойным, и традиционные школьные представления — излишне упрощённые.
- Интересно, что сама природа феодальной зависимости сначала была связана скорее с землёй, чем с личностью крестьянина.
2. Источниковедческие проблемы истории
- Многие важные документы эпохи, такие как первый судебник Ивана III, дошли в единичных экземплярах или с неполной атрибуцией, что порождает множество споров среди профессионалов даже по базовым вопросам (например, точная дата судебника или сама фактология руководящих актов).
- История — наука живая, а не раз и навсегда фиксированная система знаний: по мере появления новых источников и их трактовки представления могут пересматриваться.
3. Избранная рада: миф и реальность
- Традиционный образ "Избранной рады" (как особого органа управления) уходит корнями в сочинения Андрея Курбского, который сам себя причислил к этому кругу.
- Есть мнение, что реального института "Избранной рады", как описано в классических концепциях, не существовало — это литературная конструкция, созданная Курбским для своего возвеличивания.
- Тем не менее, группа близких царю реформаторов действительно существовала, и она стала двигателем государственных преобразований.
4. Ключевые реформы при Иване Грозном
- Создание приказной системы — структурированного управления страной через территориальные ("приказы") и отраслевые органы (министерства).
- Военная реформа: четко закреплённые воинские повинности дворянства (уложения о службе). Здесь перед служилым сословием ставились тяжёлые требования, что фактически их закрепощало.
- Финансовая реформа: введение посошной системы налогообложения, упорядочение налоговой базы.
- Административная реформа: попытка отменить кормления и внедрить выборных служилых лиц, хотя на практике часто происходил саботаж этих инициатив.
5. Социальная структура: закрепощение сословий
- Важный поворот — концепция "закрепощения сословий" (которую развивали юристы XIX века): сначала государство закрепостило не крестьян, а само служилое сословие (дворян).
- Лишь спустя века — освобождение служилых, а затем и крестьян — Пётр III (1762), Александр II (1861).
6. Проблема объективности и исторических конструктов
- Историографические ярлыки, такие как "Ливонская война", "Избранная рада", подчас заведомо упрощают и мификулизируют исторические процессы и удобны для массового сознания, но не всегда соответствуют профессиональным реалиям.
- Политические и идеологические конструкции, характерные для марксистской историографии, иногда подменяют живую историческую ткань (например, концепция "классового государства" мешала признанию закрепощения дворянства).
7. Переход к системе опричнины
- Кардинальный перелом политического курса Ивана IV после смерти супруги Анастасии и нарастания конфликтов с Боярской Думой.
- Начинается учреждение опричнины — параллельного управленческого и властного института, в который попали новые фавориты без боярских "старшинских" корней, и сами Романовы, возвысившиеся в это время.
- Образ опричнины и "кровавого Ивана" — зачастую позднейший публицистический миф, сильно искажённый массовым восприятием и политическими мифами.
Выводы и рефлексии:
В этой лекции отчётливо показано, как недостижима абсолютная историческая истина: отдельные эпизоды прошлого — будь то даты указов, авторство документов, смысл терминов — всегда остаются под вопросом из-за ограниченности источников и субъективных трактовок. Даже такие фундаментальные понятия, как крепостное право или "Избранная рада", оказываются во многом интеллектуальными конструкциями, опирающимися на редкие и возможно пристрастные свидетельства.
Аналогии с программированием тут уместны: история — не объёмный жестко закодированный массив, а скорее гибкая система с множеством "ветвлений" и неявных багов, часть которых проявляется только при появлении новых входных данных, источников или изменений пользовательского интерфейса (общества/науки).
Любопытно и то, как власть, не находя полной поддержки традиционного боярства, вынуждена была создавать параллельные вертикали — что напоминает параллельные данные структуры в сложных ИТ-системах, где "корневой доступ" пытаются удержать через новые процедуры и персональные лояльности.
Наконец, драма суда истории — в том, что эпоха Ивана IV наполнена идеализациями и демонизациями: чем более массово распространяется какой-то миф (будь то образ "кровавого тирана" или созидателя-реформатора), тем дальше он оказывается от сложной, противоречивой реальности. Любая попытка найти "однозначно верный" взгляд обречена остаться одной из версий — даже не столько из-за отсутствия фактов, сколько из-за человеческой склонности подгонять прошлое под свои страхи или идеалы.
Философское завершение:
Можно ли сказать, что история — это поиск хотя бы локальной истины, способной служить инструментом осознанного выбора сегодня, а не только магистраль самой по себе ретроспекции? И не есть ли сама наша потребность в "простых схемах" отражение ограниченности мышления — так же, как алгоритм, жаждущий линейности, натыкается на рекурсию и неопределённость мира?
Каким из этих вопросов — сложности исторической истины или в поиске удобных смыслов — вы бы задали сами себе, сталкиваясь с многообразием прошлого?