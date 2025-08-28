В беседе с бразильским товарищем, мы пришли к выводу, что Трамп заслуживает даже не Нобелевской, а Сталинской премии. Своей политикой он настойчиво объединяет Китай и Россию, раскалывает коллектив коллективного Запада и даёт редкий шанс многим «левым» Глобального Юга опять стать настоящими левыми.

Разумеется, последнее – наиболее сложное и маловероятное, к сожалению.

Отформатированные соросизмом и воукизмом «прогрессивные силы» дружно блеют о фашизме Трампа и Нетаньяху, через соцсети мобилизуя доверчивые массы на бесполезные демонстрации, работающие, как клапан системы для выпускания пара. Международное гопничество Трампа и традиционный геноцид Израилем палестинцев, происходящий при Нетаньяху в чудовищных масштабах – продолжение того же, что было и раньше, просто более откровенным, шокирующим нежных эстетов с лицемерами, образом. Обвинять в этом стрелочников корпораций Трампа с Нетаньяху так же глупо, как тратить слова на Зеленского, будто эта шестеренка системы действительно является главным виновником украинской трагедии.

Бесконечно рисовать всех этих персонажей со свастиками в скучной сектантской прессе – не борьба с системой, а игра по её правилам. Огромные сегодняшние противоречия системы очевидны, и они будут нарастать. У противостоящего ей человечества нет сегодня ни сил, ни проекта, ни организации для победы над системой в прямом противостоянии. Но создавая и первое и второе и третье прямо сегодня, здесь и теперь, необходимо помочь системе усилить и углубить эти противоречия. У неё есть всё, кроме чувства юмора и воображения, и с этих флангов она совершенно беззащитна.

Главное сегодняшнее противостояние на Западе – не между правыми и левыми, как это было в прошлом веке, а между фашизмом и неолиберализмом, которые двуедины, как свет и тень. Некоторые европейские партии, по конъюнктурным соображениям, выступающие сегодня против НАТО и ЕС, абсолютно ничем не лучше, просто они предлагают отчаявшемуся, дезориентированному и перепуганному обществу другой рецепт антигуманизма. Пусть над ними реет вечное знамя их жабогадюкинга.

Поэтому руки прочь от товарища Трампа.

