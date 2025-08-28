Трамп заслуживает даже не Нобелевской, а Сталинской премии.
В беседе с бразильским товарищем, мы пришли к выводу, что Трамп заслуживает даже не Нобелевской, а Сталинской премии. Своей политикой он настойчиво объединяет Китай и Россию, раскалывает коллектив коллективного Запада и даёт редкий шанс многим «левым» Глобального Юга опять стать настоящими левыми.
Разумеется, последнее – наиболее сложное и маловероятное, к сожалению.
Отформатированные соросизмом и воукизмом «прогрессивные силы» дружно блеют о фашизме Трампа и Нетаньяху, через соцсети мобилизуя доверчивые массы на бесполезные демонстрации, работающие, как клапан системы для выпускания пара. Международное гопничество Трампа и традиционный геноцид Израилем палестинцев, происходящий при Нетаньяху в чудовищных масштабах – продолжение того же, что было и раньше, просто более откровенным, шокирующим нежных эстетов с лицемерами, образом. Обвинять в этом стрелочников корпораций Трампа с Нетаньяху так же глупо, как тратить слова на Зеленского, будто эта шестеренка системы действительно является главным виновником украинской трагедии.
Бесконечно рисовать всех этих персонажей со свастиками в скучной сектантской прессе – не борьба с системой, а игра по её правилам. Огромные сегодняшние противоречия системы очевидны, и они будут нарастать. У противостоящего ей человечества нет сегодня ни сил, ни проекта, ни организации для победы над системой в прямом противостоянии. Но создавая и первое и второе и третье прямо сегодня, здесь и теперь, необходимо помочь системе усилить и углубить эти противоречия. У неё есть всё, кроме чувства юмора и воображения, и с этих флангов она совершенно беззащитна.
Главное сегодняшнее противостояние на Западе – не между правыми и левыми, как это было в прошлом веке, а между фашизмом и неолиберализмом, которые двуедины, как свет и тень. Некоторые европейские партии, по конъюнктурным соображениям, выступающие сегодня против НАТО и ЕС, абсолютно ничем не лучше, просто они предлагают отчаявшемуся, дезориентированному и перепуганному обществу другой рецепт антигуманизма. Пусть над ними реет вечное знамя их жабогадюкинга.
Поэтому руки прочь от товарища Трампа.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Провокационный образ Трампа
Автор иронизирует, что Дональд Трамп "заслуживает не Нобелевской, а Сталинской премии", поскольку его политика не только не ведёт к миру, а скорее способствует дальнейшей дестабилизации мировой системы и усилению противоречий.
2. Объединение противников Запада
Трамп своей линией внешней политики способствует усилению сотрудничества России и Китая, а также "раскалывает коллектив Запада".
3. Роль левых движений и деградация протестов
Автор с сожалением замечает, что левые силы Глобального Юга почти утратили свою сущность, превратившись в управляемые массы, а протесты стали безопасным инструментом выпуска пара, а не вызовом системе.
4. Критика демонизации отдельных лидеров (Трамп, Нетаньяху, Зеленский)
Осуждается практика сваливания всей вины на медийных персон и отказ видеть глубинные системные причины – по сути, лидеры изображаются как функционеры системы, а не её создатели.
5. Фальшь современных "борцов с системой"
Осмеянию подвергается склонность оппозиционной прессы рисовать карикатурные образы "злодеев", что на деле поддерживает легитимацию самой системы.
6. Отсутствие возможностей у человечества для реального противостояния
Автор утверждает, что в настоящий момент у "человечества" нет сил, проектов и организации, чтобы напрямую сломать существующую систему; максимум возможного — усиливать и углублять её внутренние противоречия.
7. Ключевая роль чувства юмора и воображения
Подчеркивается, что у системы отсутствуют юмор и воображение, а значит, это её уязвимые места.
8. Изменившаяся политическая ось на Западе
Современное противостояние на Западе, по мнению автора, не между правыми и левыми, а между фашизмом и неолиберализмом, которые в основе своей суть две стороны одной медали.
9. Скепсис по отношению к новым «антисистемным» партиям Европы
Европейские партии, выступающие против текущей системы (НАТО, ЕС), оцениваются как не предлагающие ничего радикально иного — это лишь смена фасада антигуманизма.
10. Призыв к "рукам прочь от Трампа"
В заключение автор провокационно приглашает «не трогать Трампа», иронизируя над однобокой демонизацией персоналий.
---
Вывод
Текст — сложный, наполненный иронией и сарказмом анализ современной мировой политической ситуации, где личности уровня Трампа, Нетаньяху или Зеленского даны как не самостоятельные движущие силы, а лишь "шестерёнки" большого механизма. Автор критикует примитивизацию мировоззрения, когда все бури и противоречия сводятся к борьбе "правых vs левых" или к образам "злодеев", подменяющих собой глубинные, системные проблемы, с которыми человечество не в силах справиться напрямую.
Интересно, что идея "присуждения Сталинской премии", по сути, высмеивает институционализированные награды как лицемерие, невольно поддерживающее ту же самую систему, против которой якобы борются её критики. Критическим взглядом автор выявляет, как важно распознать пределы персонализации ответственности и иллюзии борьбы, предлагая вместо этого обратить внимание на организацию, юмор, воображение и работу с внутренними противоречиями системы.
С философской точки зрения, здесь чувствуется ощущение кризиса исторических «больших нарративов» и западной (в том числе российской) политической идеологии: новые и старые лозунги лишь перестановка элементов сложной конфигурации, которую изменить текущим инструментарием невозможно.
Практически вывод один: борьба с системой не может сводиться к формальному протесту, демонизации отдельных фигур или внешней стилистике — требуются новые способы мышления, основанные на осознанности, креативности и уме выявлять слабые места не через лобовое столкновение, а через сложную игру воображения и юмора.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если вся наша общественная реальность — это сложная система взаимосвязанных сил, институций и культурных сценариев, то возможно ли вообще радикально «выйти за её пределы», или мы всегда будем лишь менять маски и декорации при прежней сути? Что для вас — подлинное «углубление противоречий», и не ведёт ли оно к внутреннему разладу самого субъекта, пытающегося изменить мир?