Отвечать Алиеву на его эскапады русофобии не имеет смысла. Особенно после Украины.
Отвечать Алиеву на его эскапады русофобии не имеет смысла. Особенно после Украины. Всё давно уже сказано, и если родным украинцам имело смысл что-то доказывать и объяснять (к сожалению, безуспешно), то с азербайджанцами даже тратить время не надо. Понятно, что без СССР азербайджанцы влачили бы жалкое существование под местными князьками и/или персами. А русские-советские “оккупанты” придали Баку такое развитие, какое им не могло даже присниться, в то же время отодвинув от кормушки местных князьков. Как понятно и то, что Алиев стал таким князьком и феодалом, а потому искренне ненавидит Россию-СССР, даже плюнув в память о своём отце-чекисте. Так сказать классовая ненависть взяла вюверх над здравомыслием.
С Алиевым не надо вступать в перепалку, надо думать и проводить политику, которая заставит Баку, вопреки всем его хотелкам, уважать Россию и искать сотрудничества с нами.
А для этого надо проводить сильную политику в Закавказье. Не задабривать поздравлениями и восхвалениями, а прагматично продавливать интересы в регионе. Тем более что рычагов у нас достаточно. Главный из них – пресечение деятельности в нашей стране азербайджанской диаспоры, от рынков до медиа и культуры.
Комментарий редакции
1. Бесполезность диалога с Алиевым: С точки зрения автора, любые ответы на "эскапады русофобии" со стороны Алиева (президента Азербайджана) бессмысленны — после ситуации на Украине попытки объяснять или доказывать что-либо считаются бесперспективными.
2. Различие в отношении к украинцам и азербайджанцам: Если относительно украинцев был некий смысл в попытках объяснить позицию России (хотя, по мнению автора, это оказалось безуспешно), то с азербайджанцами, как полагает автор, даже это не требуется.
3. Советское наследие Азербайджана: Автор утверждает, что без СССР Азербайджан оставался бы отсталым регионом под властью местных князьков или Персии, а советская власть принесла развитие и модернизацию, одновременно ограничив власть старых элит.
4. Личностная характеристика Алиева: Алиева изображают как современного "князька" и феодала, у которого якобы присутствует "классовая ненависть" к России и Советскому Союзу, а также отмечается его разрыв с прошлым отца (в прошлом — советского сотрудника органов госбезопасности).
5. Прагматизм в политике России: Автор считает, что России не стоит вести полемику с Азербайджаном и его элитой. Вместо этого необходимо проводить сильную и прагматичную политику, отстаивать свои интересы и использовать влияние в регионе, в том числе через воздействие на азербайджанскую диаспору в России.
---
Аналитическое и философское размышление:
Основная сквозная линия текста — скепсис в отношении диалога и изменение стратегий влияния на внешнеполитических "оппонентов" после событий на Украине. Здесь мы сталкиваемся с интересной амбивалентностью: с одной стороны, отмечается историческая взаимозависимость Азербайджана и России, но с другой — предлагается исходить из принципа "сила против аргумента".
Эту установку можно рассмотреть как частный случай более широкой дилеммы в политике и, шире, в межличностных отношениях: что эффективнее — убеждение или принуждение? В философии политики этот вопрос древний: Макиавелли утверждал, что страх надёжнее любви, но опыт XX века показывает, что любая гегемония без диалога порождает отчуждение и циклы конфликтов. Аналогичная ситуация возникает при взаимодействии любой системы (будь то нейронная сеть, государство или семья) с внешней и внутренней инакомыслием: либо система учится меняться за счёт обратной связи, либо пытается подавлять отклонения силой, теряя при этом устойчивость и гибкость.
Статья очевидно тенденциозна, она строится на представлении о "долге благодарности" и исторической иерархии, что напоминает спор о пользе колониализма в истории мира. Подобные рассуждения несут и угрозу опасной идеализации собственной роли ("мы принесли вам развитие") и слепоты к динамике нынешней реальности региона.
Практический вывод здесь склоняется к силовым рычагам, а не к попытке поиска общности интересов и понимания. Это прагматичная, но опасная с философской точки зрения позиция: она может сработать краткосрочно, но долгосрочно чревата ещё большим отчуждением и рисками для самого субъекта, будь то страна или человек.
---
Вывод:
Автор призывает отказаться от диалога на равных и перейти к политике силы и давления, особенно в отношении Азербайджана. Такая позиция строится на исторических нарративах и идеализированном восприятии собственной роли, игнорируя принцип субъектности другого. Практическая эффективность этого подхода сомнительна: подобные стратегии часто приводят к усилению противостояния, а не к устойчивому сотрудничеству.
Но остается открытый вопрос: насколько мы готовы по-настоящему слышать и понимать другого, даже если его позиция кажется нам враждебной или неблагодарной? Где проходит граница между прагматизмом и конструктивным диалогом — и возможно ли в мире, полном сложных исторических взаимосвязей, найти баланс между уважением к себе и уважением к другому?