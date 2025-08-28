Отвечать Алиеву на его эскапады русофобии не имеет смысла. Особенно после Украины. Всё давно уже сказано, и если родным украинцам имело смысл что-то доказывать и объяснять (к сожалению, безуспешно), то с азербайджанцами даже тратить время не надо. Понятно, что без СССР азербайджанцы влачили бы жалкое существование под местными князьками и/или персами. А русские-советские “оккупанты” придали Баку такое развитие, какое им не могло даже присниться, в то же время отодвинув от кормушки местных князьков. Как понятно и то, что Алиев стал таким князьком и феодалом, а потому искренне ненавидит Россию-СССР, даже плюнув в память о своём отце-чекисте. Так сказать классовая ненависть взяла вюверх над здравомыслием.

С Алиевым не надо вступать в перепалку, надо думать и проводить политику, которая заставит Баку, вопреки всем его хотелкам, уважать Россию и искать сотрудничества с нами.

А для этого надо проводить сильную политику в Закавказье. Не задабривать поздравлениями и восхвалениями, а прагматично продавливать интересы в регионе. Тем более что рычагов у нас достаточно. Главный из них – пресечение деятельности в нашей стране азербайджанской диаспоры, от рынков до медиа и культуры.