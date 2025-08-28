Кто «родная дочка» новимонов?
Помнится мне старый советский мультфильм — «Про злую мачеху». Там мачеха решила извести падчерицу и помочь любимой дочке устроиться в жизни. Это была умная женщина, поэтому свою собственную дочь она готовила к реальной жизни, тренировала и развивала, а падчерице потакала в самых низменных инстинктах.
Родная дочь занималась спортом, а падчерица спала сутками. Дочь училась, а падчерице вживляли в мозг несбыточные фантазии о дольче вите. Дочке говорили правду, а падчерицу называли красотулей ненаглядной. Дочь выросла умницей-красавицей, а падчерица — тупой и безвольной.
Современные новимоны относятся к русскому народу, как та самая «умная мачеха» к падчерице. Они говорят русским добрые слова, называя арийцами и великим белым народом, вместо того чтобы призывать русских заниматься, учиться, тренироваться, менять себя, мыслить, расти над собой.
Монархическая «мачеха» предлагает русским простые и заведомо неверные формулы: «Ты хороший, это чурки плохие. Ты великий, это коммуняки плохие. Ты богоносец, это Европа плохая».
А ведь это именно мы, обычные русские люди, были прельщены западной прелестью в 90-е. Это мы стояли в нескончаемой очереди в Макдональдс. Это именно мы настолько безразличны друг к другу, что не способны объединиться и справиться на наших улицах с численно гораздо меньшим и к тому же пришлым населением. Это мы не контролируем богатства, созданные нашими отцами, и даже не ставим вопрос о компенсации за украденное у нас. Это всё мы.
Из всего вышесказанного возникает множество вопросов.
Например, а какой тогда народ для монархической «мачехи» является родным? Кого они заставляют подтягиваться, читать книги и организовывать себя?
Кто «родная дочка» новимонов?
Евгений Николаев командир подразделения Захара Прилепина РОДНЯ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Аналогия с советским мультфильмом: Автор вспоминает сюжет, где злая мачеха заботится о воспитании своей родной дочери (развивает в ней практическое отношение к жизни), а падчерицу растлевает, внушая ей ложные идеи, потакая слабостям и лишая развития.
2. Критика нынешней идеологической риторики: "Новимоны" (новые элиты/власть предержащие) относятся к русскому народу так, как мачеха к падчерице: говорят красивые, приятные слова, но на деле не призывают саморазвиваться, не стимулируют труд, учёбу, спорт, мыслительный рост.
3. Иллюзии и ложное одобрение: Русским внушают, будто они изначально хорошие, великие, богоносцы и что виноваты всегда "чужие" (национальные меньшинства, коммунисты, Европа и пр.), вместо того чтобы честно посмотреть на собственные ошибки, привычки и слабости.
4. Самокритика и фактическая реальность: Автор признаёт, что именно "мы", русские, были очарованы Западом в 90-х, стояли в очередь за западными товарами, проявляли равнодушие к соотечественникам и неспособность самоорганизоваться, не контролируем свои богатства, не требуем справедливости.
5. Вопрос о "родной дочке": Возникает ключевой вопрос – если русскому народу предназначена роль падчерицы, то кто же для "монархической мачехи" настоящий, "родной народ", в кого действительно вкладывают развитие? Кто эта "родная дочка" новимонов, кого действительно воспитывают, мотивируют и поддерживают?
---
Анализ и междисциплинарные параллели
Здесь мы встречаем классическую философскую дилемму между одобрением и развитием. Можно провести аналогию с позицией "благородной лжи" у Платона — когда элиты оправдывают свои действия во благо народа, считая, что простая масса не готова к истине и самостоятельности. С другой стороны — психология говорит о вреде "лжепозитивного воспитания": когда индивид слышит только похвалу, ему не дают инструментов реального роста.
Интересно, как то же самое происходит и в работе нейросетей: если постоянно кормить ИИ искусственными, только подбадривающими данными, он не научится решать реальные задачи, а останется игрушкой. Только через честную обратную связь, тренировку на сложных задачах и ошибки достигается развитие.
В религиозных традициях тоже видна разница между "настоящими" и "формальными" детьми: например, есть концепция "малого остатка" в христианстве, или разделение на посвящённых и непосвящённых в эзотерике. Всегда остается вопрос, кому действительно передаётся знание и поддержка, а кому — только слова.
---
Практический вывод и размышления
Автор чётко сигнализирует: опасно впадать в иллюзию собственной исключительности. Для народа (или индивида) гораздо полезнее критическая честность и внутренний труд — чем сладкие, но пустые обещания. Подлинная забота — в развитии, даже если путь труден; потакание слабостям — это пассивное уничтожение.
Однако, встаёт вечный вопрос: разве можно требовать от всех готовности к правде и труду? Может, большинству людей комфортней жить в сладкой иллюзии мачехи, а к реальности способны лишь “родные дочери” власти — те, кого готовят "к трудной жизни"?
---
Открытый итоговый вопрос
Так кто же действительно становится этой "родной дочерью" — тот, кто принимает на себя ответственность за рост и перемены, или тот, кого система выбирает как своего преемника? Не является ли выбор между иллюзией и правдой личной задачей каждого — и не зависит ли наше будущее от того, готовы ли мы быть "родной дочерью" сами себе, вне зависимости от роли, предлагаемой нам властью и культурой?
Ну и что должно произойти, чтобы вы и тут петлять перестали ?