Помнится мне старый советский мультфильм — «Про злую мачеху». Там мачеха решила извести падчерицу и помочь любимой дочке устроиться в жизни. Это была умная женщина, поэтому свою собственную дочь она готовила к реальной жизни, тренировала и развивала, а падчерице потакала в самых низменных инстинктах.

Родная дочь занималась спортом, а падчерица спала сутками. Дочь училась, а падчерице вживляли в мозг несбыточные фантазии о дольче вите. Дочке говорили правду, а падчерицу называли красотулей ненаглядной. Дочь выросла умницей-красавицей, а падчерица — тупой и безвольной.

Современные новимоны относятся к русскому народу, как та самая «умная мачеха» к падчерице. Они говорят русским добрые слова, называя арийцами и великим белым народом, вместо того чтобы призывать русских заниматься, учиться, тренироваться, менять себя, мыслить, расти над собой.

Монархическая «мачеха» предлагает русским простые и заведомо неверные формулы: «Ты хороший, это чурки плохие. Ты великий, это коммуняки плохие. Ты богоносец, это Европа плохая».

А ведь это именно мы, обычные русские люди, были прельщены западной прелестью в 90-е. Это мы стояли в нескончаемой очереди в Макдональдс. Это именно мы настолько безразличны друг к другу, что не способны объединиться и справиться на наших улицах с численно гораздо меньшим и к тому же пришлым населением. Это мы не контролируем богатства, созданные нашими отцами, и даже не ставим вопрос о компенсации за украденное у нас. Это всё мы.

Из всего вышесказанного возникает множество вопросов.

Например, а какой тогда народ для монархической «мачехи» является родным? Кого они заставляют подтягиваться, читать книги и организовывать себя?

Кто «родная дочка» новимонов?

Евгений Николаев командир подразделения Захара Прилепина РОДНЯ

