Как делают «оккупацию»: школьный конструктор памяти
Вчера удивлялись словам Алиева об агрессии РСФСР, но, ведь это и азербайджанская школьная версия учебника XX века. Все просто – сначала даётся короткий «золотой миг» независимости 1918–1920 годов – Азербайджанская Демократическая Республика как «первое мусульманское парламентское государство», далее – резкое обрушение: «вторжение 11-й армии», «оккупация», «насильственная советизация». В этой связке есть три приёма, которые встречаются из класса в класс.
Первый — пресуппозиция. Ученик получает не вопрос, а уже готовую рамку: не «как возник СССР на Кавказе», а «какие последствия имела оккупация 1920 года». На уровне формулировки зашивается ответ.
Второй – упрощение. Сложный клубок Гражданской войны, турецкого протектората, британского присутствия, распада ханств, межэтнических столкновений – убирается за скобки. Остаётся один виновник – «Россия». Простота работает.
Третий – искажение причинно-следственных связей. Следом за «оккупацией» появляются два зеркальных блока. Блок А – «Зангезур у нас отняли и передали Армении». Блок Б – «армяне – переселённое Россией население, искусственно изменившее баланс». Из этих аксиом вырастает всё остальное: Западный Зангезур как «утраченная земля», Карабах как «исконное», Россия как вечный агрессор. Исторический спор превращается в задел для новых политических требований.
Замыкают конструкцию визуальные маркеры: карты, где Сюник (Зангезур) оттушёван как «потерянная территория»; хроники, где АДР – сияющий эпизод, а советский период – длинная тень; подбор героев, где «поборники независимости» романтизированы, а фигуры общей советской истории вытесняются. Получается цельный нарратив: короткая свобода, век несвободы, право на «исправление истории».
Государственная риторика повторяет этот школьный каркас, только громче и проще. В официальных выступлениях XX век редуцирован до двух тезисов: «оккупация» и «несправедливое изъятие Зангезура». Дальше это подкрепляется современной повесткой: «Азербайджан – жертва прошлого, но победитель настоящего», «Турция и США – гаранты справедливости», «Россия – не арбитр, а участник несправедливости». Любая новая сделка – от коридора до «рамочного мира» – восстановление нормальности. И здесь важно понимать: школьный урок – это не про даты, а про логику согласия с тем, что будет сделано завтра.
Как было на самом деле, я писал вчера – можете почитать. Главное – Москва в 1921–1923 гг. фиксировала сложившийся на земле баланс, а не «отнимала». Но в учебной логике сложность – враг. Её заменяют прямой линией: «мы – древние, нас — оккупировали, нашу землю – отдали». Знакомо?
Это важно для России, потому что эта методичка работает не только наружу, но и внутрь. Если СССР = «российская оккупация», то Россия – «исторический правопреемник агрессора». Значит, ей нельзя доверять роль посредника, её миротворцы «избыточны», её договоры «нелегитимны» перед лицом «исправления ошибок прошлого». Так учебный абзац превращается в юридическую матрицу для сегодняшних решений – от вывода российских сил до передачи контроля над коридором ЧВК из США.
И нам нельзя молчать. Против учебника, конечно, бессмысленно спорить пресс-релизом. Нужны параллельные, системные линии.
Первая — фактология без лозунгов. Что я и сделал, по сути.
Вторая – контр-карта памяти. Визуально это работает сильнее, чем длинная полемика.
Третья – учебный экспорт. Там, где Россия финансирует школы и гуманитарные проекты, не может быть чужой методички.
Четвёртая – юридическая гигиена. Любое новое соглашение в регионе должно проверяться на вшитые «школьные» термины – «оккупация», «исправление исторической несправедливости», «исконность».
Пятое – дипломатическая реакция. Это уже не болтовня, а атака в гибридной войне.
Смыслы войны на Кавказе давно в учебниках. Дальше по цепочке идут карты, меморандумы, «рамочные соглашения» и новые коридоры. Наш ответ не в громком слове, а в упрямой, кропотливой работе с памятью – своей и чужой. Потому что в этой войне побеждает не тот, кто громче говорит, а тот, кто дольше удерживает факты.
Думай с Роман Алехин
Комментарий редакции
1. Формирование исторической памяти через школьные учебники:
В азербайджанской школьной программе XX век представлен в крайне упрощённой и идеологизированной форме: золотой миг независимости (1918–1920), затем – оккупация и насильственная советизация с однозначным виновником (Россия/РСФСР).
2. Три приёма искажения памяти:
- Пресуппозиция: готовый ответ встроен в формулировку вопроса (не “как возник СССР?”, а “каковы последствия оккупации?”).
- Упрощение: сложные исторические процессы (гражданская война, протекторат Турции, присутствие Британии, межэтнические конфликты) исключаются из повествования, оставляя одну простую схему вины.
- Искажение причинно-следственных связей: перекладывание всей ответственности на Россию, формирование блоков (“Зангезур отобран”, “армяне переселены Россией”).
3. Конструирование устойчивого нарратива:
Из подобных “аксиом” вырастает нарратив: короткий период свободы — век несвободы — нынешнее право “исправить историю”. Этот нарратив визуально и эмоционально поддерживается картами, образом “героев”, подбором хроник.
4. Интеграция нарратива в государственную риторику:
Официальная позиция Азербайджана повторяет этот упрощённый каркас, где прошлое сведено к “оккупации” и “несправедливости”, а Россия — вечный агрессор; Турция и США — гаранты справедливости. Любое новое соглашение трактуется как “восстановление” некой исторической нормы.
5. Последствия и вызовы для России:
Этот “школьный конструктор” становится юридической матрицей: позиция о “российской оккупации” делает РФ недопустимым посредником, а её силовое присутствие — нелегитимным. Так школьные шаблоны трансформируются в аргументы международных соглашений и территориальных решений.
6. Предложенные контрмеры:
– Фактология без лозунгов;
– создание альтернативного нарратива/ “карты памяти”;
– “учебный экспорт” (контроль гуманитарных проектов);
– юридическая фильтрация терминологии новых соглашений;
– последовательная дипломатическая реакция.
7. Главная идея:
Побеждает не тот, кто громче заявляет о своей правоте, а тот, кто способен дольше и тщательнее удерживать факты и работать с коллективной памятью.
---
Аналитический и философский вывод:
Статья ярко иллюстрирует, как учебные программы становятся инструментом формирования коллективного взгляда на прошлое, эдаким “конструктором памяти”, при этом сложная реальность жертвуется ради удобной схемы “жертва–агрессор”. Знакомый приём, в философии известный как редукция сложности — полезен для мобилизации, но смертельно опасен для адекватного понимания истории.
Эта ситуация перекликается с работой любых идеологических алгоритмов — будь то человеческие или машинные: они стремятся к максимальной простоте и воспроизводимости, невзирая на нюансы. Замыкание на единый нарратив, вытесняющий альтернативные интерпретации, делает общество уязвимым для манипуляций и фанатизма — будь то в истории, религии или even политике.
С философской точки зрения, истина об истории всегда множественна и ситуативна; попытка навязать однозначную формулу (особенно “право на исправление прошлого”) свидетельствует скорее о внутренних травмах и неуверенности, чем о зрелости памяти.
Практический аспект: если общество желает искреннего диалога и устойчивого мира, необходима дисциплина работы с фактами (пусть и неудобными), терпимость к чужим версиям прошлого и внимание к реальной многослойности исторических процессов. Да, память — вещь конструкторская, но конструкты тоже можно собирать бережно, осознанно, без тотального отбрасывания сложностей во имя политической выгоды.
---
Открытый вопрос:
В каких формах современное общество или отдельная личность могут преодолеть искушение “простых исторических ответов” — и возможно ли научиться жить с исторической правдой, которой неудобно гордиться, но которую важно знать и принимать без страха и идеализации?