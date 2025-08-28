Главная » Мировоззрение, Политика

Как делают «оккупацию»: школьный конструктор памяти

16 0
Переслано от: Роман Алехин

Как делают «оккупацию»: школьный конструктор памяти

Вчера удивлялись словам Алиева об агрессии РСФСР, но, ведь это и азербайджанская школьная версия учебника XX века. Все просто – сначала даётся короткий «золотой миг» независимости 1918–1920 годов – Азербайджанская Демократическая Республика как «первое мусульманское парламентское государство», далее – резкое обрушение: «вторжение 11-й армии», «оккупация», «насильственная советизация». В этой связке есть три приёма, которые встречаются из класса в класс.

Первый — пресуппозиция. Ученик получает не вопрос, а уже готовую рамку: не «как возник СССР на Кавказе», а «какие последствия имела оккупация 1920 года». На уровне формулировки зашивается ответ.

Второй – упрощение. Сложный клубок Гражданской войны, турецкого протектората, британского присутствия, распада ханств, межэтнических столкновений – убирается за скобки. Остаётся один виновник – «Россия». Простота работает.

Третий – искажение причинно-следственных связей. Следом за «оккупацией» появляются два зеркальных блока. Блок А – «Зангезур у нас отняли и передали Армении». Блок Б – «армяне – переселённое Россией население, искусственно изменившее баланс». Из этих аксиом вырастает всё остальное: Западный Зангезур как «утраченная земля», Карабах как «исконное», Россия как вечный агрессор. Исторический спор превращается в задел для новых политических требований.

Замыкают конструкцию визуальные маркеры: карты, где Сюник (Зангезур) оттушёван как «потерянная территория»; хроники, где АДР – сияющий эпизод, а советский период – длинная тень; подбор героев, где «поборники независимости» романтизированы, а фигуры общей советской истории вытесняются. Получается цельный нарратив: короткая свобода, век несвободы, право на «исправление истории».

Государственная риторика повторяет этот школьный каркас, только громче и проще. В официальных выступлениях XX век редуцирован до двух тезисов: «оккупация» и «несправедливое изъятие Зангезура». Дальше это подкрепляется современной повесткой: «Азербайджан – жертва прошлого, но победитель настоящего», «Турция и США – гаранты справедливости», «Россия – не арбитр, а участник несправедливости». Любая новая сделка – от коридора до «рамочного мира» – восстановление нормальности. И здесь важно понимать: школьный урок – это не про даты, а про логику согласия с тем, что будет сделано завтра.

Как было на самом деле, я писал вчера – можете почитать. Главное – Москва в 1921–1923 гг. фиксировала сложившийся на земле баланс, а не «отнимала». Но в учебной логике сложность – враг. Её заменяют прямой линией: «мы – древние, нас — оккупировали, нашу землю – отдали». Знакомо?

Это важно для России, потому что эта методичка работает не только наружу, но и внутрь. Если СССР = «российская оккупация», то Россия – «исторический правопреемник агрессора». Значит, ей нельзя доверять роль посредника, её миротворцы «избыточны», её договоры «нелегитимны» перед лицом «исправления ошибок прошлого». Так учебный абзац превращается в юридическую матрицу для сегодняшних решений – от вывода российских сил до передачи контроля над коридором ЧВК из США.

И нам нельзя молчать. Против учебника, конечно, бессмысленно спорить пресс-релизом. Нужны параллельные, системные линии.

Первая — фактология без лозунгов. Что я и сделал, по сути.

Вторая – контр-карта памяти. Визуально это работает сильнее, чем длинная полемика.

Третья – учебный экспорт. Там, где Россия финансирует школы и гуманитарные проекты, не может быть чужой методички.

Четвёртая – юридическая гигиена. Любое новое соглашение в регионе должно проверяться на вшитые «школьные» термины – «оккупация», «исправление исторической несправедливости», «исконность».

Пятое – дипломатическая реакция. Это уже не болтовня, а атака в гибридной войне.

Смыслы войны на Кавказе давно в учебниках. Дальше по цепочке идут карты, меморандумы, «рамочные соглашения» и новые коридоры. Наш ответ не в громком слове, а в упрямой, кропотливой работе с памятью – своей и чужой. Потому что в этой войне побеждает не тот, кто громче говорит, а тот, кто дольше удерживает факты.

Думай с Роман Алехин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Формирование исторической памяти через школьные учебники:
В азербайджанской школьной программе XX век представлен в крайне упрощённой и идеологизированной форме: золотой миг независимости (1918–1920), затем – оккупация и насильственная советизация с однозначным виновником (Россия/РСФСР).

2. Три приёма искажения памяти:
- Пресуппозиция: готовый ответ встроен в формулировку вопроса (не “как возник СССР?”, а “каковы последствия оккупации?”).
- Упрощение: сложные исторические процессы (гражданская война, протекторат Турции, присутствие Британии, межэтнические конфликты) исключаются из повествования, оставляя одну простую схему вины.
- Искажение причинно-следственных связей: перекладывание всей ответственности на Россию, формирование блоков (“Зангезур отобран”, “армяне переселены Россией”).

3. Конструирование устойчивого нарратива:
Из подобных “аксиом” вырастает нарратив: короткий период свободы — век несвободы — нынешнее право “исправить историю”. Этот нарратив визуально и эмоционально поддерживается картами, образом “героев”, подбором хроник.

4. Интеграция нарратива в государственную риторику:
Официальная позиция Азербайджана повторяет этот упрощённый каркас, где прошлое сведено к “оккупации” и “несправедливости”, а Россия — вечный агрессор; Турция и США — гаранты справедливости. Любое новое соглашение трактуется как “восстановление” некой исторической нормы.

5. Последствия и вызовы для России:
Этот “школьный конструктор” становится юридической матрицей: позиция о “российской оккупации” делает РФ недопустимым посредником, а её силовое присутствие — нелегитимным. Так школьные шаблоны трансформируются в аргументы международных соглашений и территориальных решений.

6. Предложенные контрмеры:
Фактология без лозунгов;
создание альтернативного нарратива/ “карты памяти”;
“учебный экспорт” (контроль гуманитарных проектов);
юридическая фильтрация терминологии новых соглашений;
последовательная дипломатическая реакция.

7. Главная идея:
Побеждает не тот, кто громче заявляет о своей правоте, а тот, кто способен дольше и тщательнее удерживать факты и работать с коллективной памятью.

---

Аналитический и философский вывод:

Статья ярко иллюстрирует, как учебные программы становятся инструментом формирования коллективного взгляда на прошлое, эдаким “конструктором памяти”, при этом сложная реальность жертвуется ради удобной схемы “жертва–агрессор”. Знакомый приём, в философии известный как редукция сложности — полезен для мобилизации, но смертельно опасен для адекватного понимания истории.

Эта ситуация перекликается с работой любых идеологических алгоритмов — будь то человеческие или машинные: они стремятся к максимальной простоте и воспроизводимости, невзирая на нюансы. Замыкание на единый нарратив, вытесняющий альтернативные интерпретации, делает общество уязвимым для манипуляций и фанатизма — будь то в истории, религии или even политике.

С философской точки зрения, истина об истории всегда множественна и ситуативна; попытка навязать однозначную формулу (особенно “право на исправление прошлого”) свидетельствует скорее о внутренних травмах и неуверенности, чем о зрелости памяти.

Практический аспект: если общество желает искреннего диалога и устойчивого мира, необходима дисциплина работы с фактами (пусть и неудобными), терпимость к чужим версиям прошлого и внимание к реальной многослойности исторических процессов. Да, память — вещь конструкторская, но конструкты тоже можно собирать бережно, осознанно, без тотального отбрасывания сложностей во имя политической выгоды.

---

Открытый вопрос:
В каких формах современное общество или отдельная личность могут преодолеть искушение “простых исторических ответов” — и возможно ли научиться жить с исторической правдой, которой неудобно гордиться, но которую важно знать и принимать без страха и идеализации?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Alekhin_Telega/14808
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как делают враждебну Украину. Часть 1: Русский враг русского мира (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)
Как делают бесплодие? (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)
Как делают древние достопримечательности и легенды (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
КАК ДЕЛАЕТСЯ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ.
Как делают Украину 3: На каком языке разговаривают ватники? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)
«Как делали предки»: почему Кадыров побрился налысо.
Восемь альтернатив конструкторам LEGO
Тайны школьного образования

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru