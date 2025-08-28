Использование энергии солнца Свидетельства допотопной технологии
Канал в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ ОК: https://www.ok.ru/kanal.valery
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality
☆ Автор Sibved, «Наука наизнанку»: https://zen.yandex.ru/sibved24
□ Музыка, видеокадры по платной подписке Sroryblocks
Информационное пространство заполнено мифами, на их поддержание тратятся большие ресурсы. Рассмотрим версию что на самом деле из себя могли представлять так называемые римские амфитеатры.
#технологии #древний #изобретение
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Контроль и ограничение интеллектуальной свободы:
Автор отмечает, что в современном мире сильнее всего контролируются институты – университеты, центры исследований, гранты, что мешает появлению новых теоретиков и идей против системы. Он сравнивает это с советским прошлым, когда теоретики выходили из академической среды и имели возможность влиять на общество без такого жесткого вмешательства.
2. Культура и литература в упадке:
В настоящее время культура, по мнению автора, деградирует по сравнению с советским периодом. Он с ностальгией вспоминает о богатстве мировой классики, которую пользовались возможности изучать и обмениваться в СССР, и о том, что сейчас происходит её культурный и информационный износ, комерциализация и деградация. Он критикует современный кинематограф и литературу за некачественность, за отсутствие настоящих шедевров, сравнивает с советским прошлым.
3. Политика, идеология и контроль:
Автор считает, что в СССР существовала возможность стабильного развития культуры и науки благодаря конкуренции и мощной идеологической системе. Сейчас же, по его мнению, так же сильной системы контроля, которая мешает развитию, нет. Он полагает, что западная пропаганда и иностранные агенты активно работают против российской культуры, разрушая исторические достижения и отвлекая общество на ложные темы.
4. Общий упадок и деградация:
В его взгляде, деградация наблюдается повсеместно: культура, образование, СМИ, общественные институты. Он утверждает, что эти процессы управляются извне и внутри страны, что ведущие силы преследуют цель разложить российское многонациональное общество, внедряя разногласия и пропаганду.
5. Память о советском прошлом и история России:
Автор подчеркивает, что именно советский народ осуществил два великих чуда: победу в Второй мировой войне и выведение из отсталых условий многочисленные народы. Он восхищается этим и полон гнева за попытки разрушить наследие, приписывая иррациональную и ложную вражду России и русскому народу.
6. Критика внешней политики и грабежов:
Он много говорит о геноциде, грабежах и внешних интервенциях, обвиняет запад и западные элиты в развале России через финальный грабеж в 90-х и слабое сопротивление внутри страны. Связывает это с системным управлением и информационной войной.
7. Проблемы современного общества:
Основной движущей силой он считает капитализм, который превратил человека в расходный ресурс, разрушил мораль и духовность. В качестве спасения он предлагает возвращение к социалистической идее, которая могла бы, по его мнению, решить многие проблемы — обеспечить достойную жизнь, справедливость и культурный подъем.
8. Молодежь и протест:
Он отмечает, что молодое поколение в разных странах проявляет интерес к социализму, поскольку капитализм, по их мнению, лишает их перспектив, обрекая на отчуждение, несправедливость и деградацию.
9. Манипуляции и пропаганда:
Злобная и скоординированная кампания против советской эпохи и проектов, подобных «брендированию» исторических фигур и событий, — все, по его мнению, часть глобальной стратегии разрушения российского наследия. Он раздражен искусственным компрометированием таких символов, как Ленин или Сталин, и считая, что этим ведется борьба за дестабилизацию страны.
Общий вывод:
Автор верит, что Россия находится в состоянии системного кризиса, вызванного внутренними и внешними факторами, исключительной деградацией культуры, науки и общества. Он убежден, что возвращение социализма — единственный потенциальный путь к восстановлению мощи страны, её духовной и культурной идентичности, защите национальных интересов. Однако он признает, что происходящее — результат не только внутренних ошибок, но и мощных, давно действующих внешних сил, продолжающих грабить страну.
Что же можно сказать в финале?
Этот монолог — напоминание о том, что ценности, история и идеи — нечто хрупкое, что требует осознанности, борьбы и внутренней внутренней свободы. Вопрос о том, как сохранить и передать эти идеи, остается открытым. Возможно, единственный путь — это не слепое возвращение к прошлому, а постоянное переосмысление и соединение прошлого с настоящим, чтобы искать путь, способный обеспечить справедливое будущее.
А какова, по вашей мысли, природа истины в этом многообразии мнений и взглядов?