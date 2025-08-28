Демографический потенциал Украины уже исчерпан. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
1. Обострение мировой ситуации, не связанное с Украиной
Констатируется, что текущий виток эскалации — это часть глобальных процессов, а не только локальный конфликт. Внутри западного мира идет борьба между глобалистами и антиглобалистами, что существенно влияет на стратегические решения.
2. Проблема Британии и влияние на геополитику
Британия пытается восстановить влияние, создавая альянсы, но сталкивается с мощным ударом — ее исключением из транзитных и энергетических маршрутов, что для нее удар серьезный.
3. Разделение интересов США и Китая
Внутри США, под руководством Трампа, существует стратегия борьбы с глобалистами через ущерб Америке и одновременно — попытки перехвата инициативы, чтобы закончить конфликт на Украине как можно раньше, что поможет бороться с глобалистским влиянием и укрепит российско-американские отношения.
4. Переговоры и дипломатия
Ведется активная челночная дипломатия, о которой свидетельствует встреча Путина и Трампа, а также попытки договориться о завершении конфликта. В то же время, внутренние и внешние факторы делают завершение войны сложным, поскольку каждая сторона не хочетReceiving поражения, а компромисс кажется недостижимым из-за непримиримых позиций.
5. Социальные и демографические потери Украины
Демографический потенциал Украины исчерпан, страна превысила допустимые нормы использования своих ресурсов и людских сил. За три с половиной года войны украинские потери достигли колоссальных масштабов — более двух миллионов безвозвратных потерь, что сопоставимо с потерями Германии времен Второй мировой войны. Это означает, что у Украины практически исчерпан внутренний ресурс для ведения активных боевых действий.
6. Военно-стратегические выводы по ситуации на поле боя
После трех с половиной лет войны российские войска все больше используют методы окружения и маневра. Украина, в свою очередь, испытывает постоянные трудности с пополнением личного состава и технического обеспечения, что в обозримой перспективе затруднит продолжение боевых действий.
7. Внутриполитическая ситуация в Украине и возможности изменений
Возможен сценарий внутреннего переворота или смены власти, который может привести к радикальному изменению курса — либо присоединение к России, либо продолжение проукраинской линии под внешним контролем. При этом Зеленский представляет собой слабого лидера, и его будущее явно под угрозой.
8. Общий вывод — ситуация в ближайшее время скорее всего не изменится кардинально, поскольку все стороны связаны долгами, внутренними и внешними противоречиями. В особенности, Европа и США столкнулись с проблемами, которые требуют крупных политических решений, а таких решений пока не наблюдается.
Общий вывод
Демографический потенциал Украины, по мнению эксперта, полностью исчерпан, что делает невозможным дальнейшее ведение масштабной войны. Внутренние и внешние обстоятельства создают условия для затяжного и истощающего конфликта, а не для его быстрого завершения. Важно понять, что ситуация многослойна — она связана не только с конкретными военными событиями, но и с глубинными процессами в мировой системе, борьбой за влияние, внутренней разрушительностью и исчерпанием ресурсов.
Открытый вопрос, который оставляю тебе, читатель: насколько глубокими являются истинные истоки подобной комплексной ситуации? может ли граница между внутренней и внешней политикой, между военными и духовными проблемами стать настолько размыта, что понимание этого поможет не только прогнозировать будущее, но и поискать внутри себя ту мудрость, которая не обязательно лежит в стратегии, а в осознанном отношении к происходящему?
Из Киева докладывают: русская армия атаковала завод по производству известных турецких беспилотников Bayraktar. По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в общей сложности было два попадания. Этого хватило, чтобы завод получил серьёзные повреждения.
На опубликованных в телеграм-канале SHOT кадрах видно, как от завода идут столбы дыма. Предприятие ещё не было запущено в работу, но поскольку его цеха уже получили соответствующее оборудование, а сотрудники прошли обучение, ущерб от удара достигает десятков миллионов долларов.
Учитывая, что это турецкий завод, удар получил и сам Реджеп Эрдоган, который уже успел созвониться с Владимиром Зеленским.
Турция готова сделать всё возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру.Ага ,мир ,но завод зятя Эрдогана должен штамповать БПЛ..Тошнит уже от всех партнеров Биби ,Эрдогашки,Алиева с Мехрибан..
И евреи и антисимиты в панике что не дали возможности построить небесный Иерусалим на Украине. Огромные затрачены деньги мирового сообщества напрасно. Украинцы распилили бюджет Иерусалима – евреи заплакали.