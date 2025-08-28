ЧТО-ТО БУДЕТ
Прочитал привычную уже новость:
Гамбургский административный суд заявил, что марксизм несовместим со «свободным демократическим основным порядком» Германии.
По мнению суда, концепция диктатуры пролетариата «исключает другие группы населения из процесса принятия политических решений». Суд посчитал это «недемократическим» и противоречащим основным принципам германской конституции.
Решение может создать прецедент и поставить под прямую угрозу деятельность марксистских организаций в Германии.
На самом деле Украина с её бешеным антисоветизмом – всего лишь превышение нормы; однако в целом там идут те же самые процессы, что и во всех капстранах. Дичайшие, нелепые запретительные меры только в последнее время приняты по отношению к социалистической идеологии в Чехии и в Польше, ранее – почти во всех (кроме Белоруссии) бывших республиках СССР, а далее – всюду: в Аргентине, в ряде азиатских стран, в тех африканских странах, где победили «правые».
И Россию толкают туда же.
Видимо, сверхбогатые что-то знают и торопятся себя обезопасить.
Но если радикально правые и неонацисткие реванши в ряде европейских стран – дань их поганой традиции, то для России – это погибель: культурная и ментальная.
Это убийство нашей памяти и нашей совести.
Это предательство не только по отношению к себе, но и по отношению к тем странам, что нам поверили сейчас.
И свитер Лаврова с надписью «СССР» – который именно эти страны и посещает неустанно: где продолжают строить социализм – это не просто свитер. Это знак, что шанс у нас ещё есть.
Тем временем офицер армии ДНР философ Андрей Коробов-Латынцев пишет:
«Включил телевизор в номере гостиницы, полистал от одного дурного канала к другому, наткнулся на канал “Спас”. Ну кто о чем, а эти всё про Ленина… Я подумал, что это тот самый скандальный фильм, но это была другая программа (они там про Ленина, видимо, штампуют программы про запас?). Выступают отцы, выступают православные публицисты (отдельный народ), выступает старый антисоветчик-телеведущий, все предлагают Мавзолей снести, чего-нибудь на его месте поставить другое, выступает историк, у которого Своя боротьба “с Лениным и большевиками” – естественно, с тем же месседжем. Голос за кадром глубокомысленно говорит про то, что надобно “перевернуть страницу советской истории…”
Невольно сматюгнулся вслух.
Тут война идет, против нас вновь весь коллективный Запад, а для этих товарищей как будто большевики первые враги… Поистине, легко пинать мёртвых львов, будь то советские вожди или цари из Романовых.
И забавно – вот куда они страницу собрались переворачивать, если у них на канале “Спас” днем (я посмотрел программу телепередач) один за одним идут советские фильмы?
Надоела уже до жути эта их заевшая пластинка, ей Богу. Мужики, вы лучше “переверните страницу” своей антисоветской “травмы”, проработайте уже наконец её, ну рэп, что ли, запишите об этом, но хватит уже. Хватит. Ни России, ни народу нашему, ни народам нашим, ни нашей истории это ваше переворачивание страниц не нужно. Эти страницы Господь Бог переворачивает, это Его чтение. Зачем человеку с его евклидовым умом сюда лезть?»
Сегодня день рождения Хонеккера: бывали и такие немцы. И это лучшие из немцев. Проверьте на любом из наших якобы патриотических деятелей – как он воспримет эту цитату. Если задымится – всё с ним ясно.
Комментарий редакции
1. Судебная позиция в Германии:
Гамбургский административный суд признал марксизм противоречащим демократическому порядку Германии, усмотрев в идее диктатуры пролетариата недемократичность и исключение других групп из власти.
2. Распространение запретов на социалистические идеи:
Авторы отмечают распространение антисоциалистических мер не только в Германии, но и по всему миру (Украина, Чехия, Польша, бывшие республики СССР, Аргентина, некоторые азиатские и африканские страны, а также тенденция в России).
3. Значение этих процессов для России:
По мнению автора, аналогичный поворот в России несет угрозу национальной памяти, культурной идентичности и предательству своих исторических союзников.
4. Критика антисоветской риторики в российском медиа-пространстве:
Приводится пример абсурдной "борьбы" с советским прошлым на православном телевидении: одни и те же каналы осуждают советскую власть, но при этом крутят советские фильмы, используя устаревшие риторические клише.
5. Призыв к осмысленному отношению к истории:
Автор иронизирует над попытками «перевернуть страницу» советской истории, считая эту практику разрушительной и бесполезной, и призывает к зрелому и гармоничному восприятию собственного прошлого.
6. Вопрос личной и исторической осознанности:
Высказана идея, что не человеку торопливо и суженно судить об историческом прошлом, иронически замечая, что такие вопросы лучше оставить «Господу Богу».
7. Упоминание о немецких лидерах-социалистах:
В контексте противостояния между идеологиями позитивно упоминается Эрич Хонеккер как представитель «лучших немцев».
---
Вывод, анализ, сопоставления:
Статья Захара Прилепина — страстная, но одновременно исполненная горечи и иронии рефлексия по поводу современного отношения к марксизму и советскому прошлому. Ключевая идея — не столько в споре о достоинствах или пороках определённой идеологии, сколько в обнажении самой природы социальных и исторических запретов. Решение суда в Германии выступает здесь как символ глобальной тенденции, суть которой — попытка вытеснить одну систему идей (социалистическую) ради мнимой «чистоты» другой (либеральной или национально-консервативной).
Аналитически это перекликается с психологическим понятием вытеснения: общество, подобно отдельной личности, нередко стремится избавиться от болезненного опыта не через осознанное исследование прошлого, а через попытки его отрицания, запрета или стигматизации. В духе прагматизма можно спросить себя: дают ли эти запреты реальную конструктивную базу для развития общества или, напротив, ведут к поляризации и внутренней духовной амнезии?
Интересно, что общественное «переворачивание страниц» сильно напоминает работу алгоритма нейросети, когда неприемлемые для заданной системы данные просто "обнуляются"; но в отличие от безличной машины, историческая память и идентичность народа — куда более сложные и чувствительные системы, наполненные противоречиями и трагедиями, от которых невозможно отгородиться чисто юридическими барьерами.
Между идеализмом охраны "чистоты идеологии" (будь то антисоветизм или любая иная форма политического пуризма) и практической необходимостью помнить собственную историю всегда возникает конфликт. Истина здесь ситуативна и субъективна: для одних марксизм — символ тоталитаризма, для других — единственная альтернатива глобальному неравенству. И универсальной "метрики" правоты на этом поле нет, как нет и простых ответов.
Поэтому прозвучавший в тексте призыв к осознанному, а не истеричному или догматичному отношению к прошлому кажется редким здравым островком. Пережитая история — не набор идолов и не кладбище ошибок, а материал для внутреннего роста и баланса. Отрицание, как известно из психологии, лишь усугубляет внутренний конфликт, тогда как осознанное принятие даёт силу.
Открытый вопрос:
Может ли общество научиться извлекать уроки из травм прошлого, не впадая в крайности запрета или идеализации, а осознанно интегрируя эти опыты в новую культуру? Или попытка «перевернуть страницу» всегда будет соблазнительнее вдумчивой работы над памятью — ведь забывать и запрещать всегда проще, чем вспоминать и понимать? Где проходит граница между сохранением исторической ответственности и стремлением к обновлению?
