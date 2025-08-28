ЧТО-ТО БУДЕТ

Прочитал привычную уже новость:

Гамбургский административный суд заявил, что марксизм несовместим со «свободным демократическим основным порядком» Германии.

По мнению суда, концепция диктатуры пролетариата «исключает другие группы населения из процесса принятия политических решений». Суд посчитал это «недемократическим» и противоречащим основным принципам германской конституции.

Решение может создать прецедент и поставить под прямую угрозу деятельность марксистских организаций в Германии.

На самом деле Украина с её бешеным антисоветизмом – всего лишь превышение нормы; однако в целом там идут те же самые процессы, что и во всех капстранах. Дичайшие, нелепые запретительные меры только в последнее время приняты по отношению к социалистической идеологии в Чехии и в Польше, ранее – почти во всех (кроме Белоруссии) бывших республиках СССР, а далее – всюду: в Аргентине, в ряде азиатских стран, в тех африканских странах, где победили «правые».

И Россию толкают туда же.

Видимо, сверхбогатые что-то знают и торопятся себя обезопасить.

Но если радикально правые и неонацисткие реванши в ряде европейских стран – дань их поганой традиции, то для России – это погибель: культурная и ментальная.

Это убийство нашей памяти и нашей совести.

Это предательство не только по отношению к себе, но и по отношению к тем странам, что нам поверили сейчас.

И свитер Лаврова с надписью «СССР» – который именно эти страны и посещает неустанно: где продолжают строить социализм – это не просто свитер. Это знак, что шанс у нас ещё есть.

Тем временем офицер армии ДНР философ Андрей Коробов-Латынцев пишет:

«Включил телевизор в номере гостиницы, полистал от одного дурного канала к другому, наткнулся на канал “Спас”. Ну кто о чем, а эти всё про Ленина… Я подумал, что это тот самый скандальный фильм, но это была другая программа (они там про Ленина, видимо, штампуют программы про запас?). Выступают отцы, выступают православные публицисты (отдельный народ), выступает старый антисоветчик-телеведущий, все предлагают Мавзолей снести, чего-нибудь на его месте поставить другое, выступает историк, у которого Своя боротьба “с Лениным и большевиками” – естественно, с тем же месседжем. Голос за кадром глубокомысленно говорит про то, что надобно “перевернуть страницу советской истории…”

Невольно сматюгнулся вслух.

Тут война идет, против нас вновь весь коллективный Запад, а для этих товарищей как будто большевики первые враги… Поистине, легко пинать мёртвых львов, будь то советские вожди или цари из Романовых.

И забавно – вот куда они страницу собрались переворачивать, если у них на канале “Спас” днем (я посмотрел программу телепередач) один за одним идут советские фильмы?

Надоела уже до жути эта их заевшая пластинка, ей Богу. Мужики, вы лучше “переверните страницу” своей антисоветской “травмы”, проработайте уже наконец её, ну рэп, что ли, запишите об этом, но хватит уже. Хватит. Ни России, ни народу нашему, ни народам нашим, ни нашей истории это ваше переворачивание страниц не нужно. Эти страницы Господь Бог переворачивает, это Его чтение. Зачем человеку с его евклидовым умом сюда лезть?»

Сегодня день рождения Хонеккера: бывали и такие немцы. И это лучшие из немцев. Проверьте на любом из наших якобы патриотических деятелей – как он воспримет эту цитату. Если задымится – всё с ним ясно.

Захар Прилепин

