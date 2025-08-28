Человеческая память действует по своим принципам и законам – яркие, когнитивные, эмоционально наполненные образы запоминаются в разы лучше. Для примера, в обществе распространен стереотип, что очень многие талантливые, творческие личности при жизни были недооценены и обрели признание лишь после смерти, что это признак гениальности. Собственное ощущение несправедливости мира и личной недооцененности хорошо резонирует с трагическими биографиями художников и писателей. Приятно перенести на себя образ неузнанного, отвергнутого гения.

Количество трагических судеб среди гениев и больших талантов значительно, но многие прожили нормальную жизнь, в полном соответствии со своим статусом и положением в обществе, не считая себя сильно обделенными. Основная причина позднего признания – создание настолько нового и прорывного, что окружающие были не готовы понять и принять. Сильным инновациям и идеям было необходимо вылежаться, прорасти, стать фундаментом и основой будущего, после чего начинался поиск – откуда все это пошло.

Первые работы и зерна довольно быстро находили, после чего ценность и стоимость артефактов начала новой эпохи резко возрастала, превращаясь в элемент материальных и нематериальных спекуляций, навевая грёзы об упущенной выгоде и фантазии о переносе в прошлое. Первый росток незаметен и невыразителен, даже если это эльфийский мэллорн. Из тьмы идей, проектов и направлений считанные единицы становятся прорывными, но вооруженный пост-знанием неискушенный наблюдатель искренне не понимает, как современники могли не замечать подобного, оттого в любом похабстве и эпатаже высматривают гениев.

Мир изменился, в настоящее время информационная связанность, плотность общественной сферы и широта проработки достигли таких значений, что очень сложно ожидать прорывов в искусстве или научном знании, что не будут поняты современниками и раскроются лишь через поколения. Понимание масштаба и глубины сейчас становится ясно довольно быстро, ещё при жизни автора, да и случается подобное все реже, хотя количество непризнанных “гениев” растет в прогрессии, словно мечты девочек-подростков о молодом, красивом, умном и любящем ее миллиардере.

Большие, неизведанные области открыты первопроходцами в прошлом, живущие вынужденно занимаются их распаковкой и/или имитацией творчества. Можно было бы констатировать очередной извод «конца истории», но мир громаден и сложен, а человечество ждёт истинных гениев, что сломают невидимые преграды и ограничения, создав правила, подобно изобретению фотографии по отношению к живописи. Речь идёт не о форме и комбинаторике, а новых размерностях, упускаемых в настоящее время.

Принимая во внимание информационную связанность и количество качественных, хороших “распаковщиков” по всему миру, скорость прорастания новых, жизнеспособных идей будет в разы быстрее, чем в предыдущие эпохи. В общественных и гуманитарных науках пути для прорыва в ближайшие десятилетия понятны – синтез элементов дисциплин, переход от предмета к цели, добавление духовного знания. В естественных науках ждём гениев, без них никак.

Вклад в вечность не обязательно связан с научной мыслью и общепризнанным искусством, замечательный пример практика, управленца и очень талантливого человека – князя Льва Голицына (1845–1915 гг.), создавшего винодельческую отрасль России: «Новый свет», «Массандра», «Абрау-Дюрсо» — это всё он. С точки зрения современников он был «не от мира сего», создавал и развивал, а не зарабатывал, он даже обанкротился, но где они все, такие умные и практичные, что зарабатывали и кичились своим доходом, и где он – оставшийся в вечности, при этом проживший жизнь как хотел.

И, да, жить нужно ярко, создавая и творя, не ориентируясь на мнение толпы, если сделанное вами ценно и понятно обществу в режиме реального времени, то практически гарантировано в нём нет ничего, что останется после вас в вечности, дети проедят наследство, внуки забудут…

