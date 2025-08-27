Профессор Вардан Багдасарян, российский историк и политолог, исследовал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В своем анализе он провел исторические параллели с продажей Аляски, событиями в Финляндии во время Второй мировой войны и актуальными геополитическими вызовами.Особое внимание было уделено стратегии США, проектам пантюркизма, Зангезурскому коридору, альянсу Китая и Ирана, а также цивилизационному выбору России.

00:00 Введение

00:33 Императив Николая I

01:12 Причины продажи Аляски

02:06 Экономические последствия продажи

04:26 Геополитические последствия

05:17 Цивилизационное противостояние

07:01 Внутренние противоречия на Западе

10:19 Возможность союза с Западом

11:50 Перспективы союза с другими странами

12:43 Ожидание исхода

13:15 Исторические параллели в американской политике

14:13 Константы американской политики

16:06 Экономическое могущество США

17:50 Стратегия США

20:02 Геополитические планы США

23:30 Встреча Зеленского и европейских лидеров

25:19 Предложение Мерца

26:19 Ассоциация с Финляндией

26:50 Финляндия и Вторая мировая война

28:38 Участие Финляндии в войне против СССР

30:17 Последствия войны для Финляндии

31:11 Нейтральность Финляндии после войны

33:19 Параллели с Украиной

33:58 Мирный договор Армения — Азербайджан

38:13 Зангизурский коридор и пантюркизм

40:04 Влияние США и геополитические вызовы

41:47 Роль денег и геополитики

42:43 Экономические аспекты Карабаха

44:20 Исторический контекст и геополитика

45:54 Логистика и геополитические интересы

47:53 Китай и его геополитическая роль

53:14 Политические стили Китая и Ирана

56:35 Зангизурский коридор и значение для Ирана

57:59 Политическая ситуация в Иране

59:27 Стратегия Запада против Китая

01:03:01 Позиция Трампа и альянс Россия — Китай

01:05:19 Долгосрочная стратегия Китая

01:09:52 Цивилизационный выбор России

01:12:22 Заключение

