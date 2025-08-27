Вардан Багдасарян | Аляска и Зангезур: Новая Ялта или начало битвы цивилизаций?
Профессор Вардан Багдасарян, российский историк и политолог, исследовал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В своем анализе он провел исторические параллели с продажей Аляски, событиями в Финляндии во время Второй мировой войны и актуальными геополитическими вызовами.Особое внимание было уделено стратегии США, проектам пантюркизма, Зангезурскому коридору, альянсу Китая и Ирана, а также цивилизационному выбору России.
Книга "Фашизм и нацизм: вторая попытка. Багдасарян В.Э.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/fashizm-i-natsizm-vtoraya-popytka-bagdasaryan-v-e-bagdasaryan-vardan-ernestovich-1735577254/?sh=ONWDUXmmcg
Wildberries:https://www.wildberries.ru/catalog/274119041/detail.aspx
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение
00:33 Императив Николая I
01:12 Причины продажи Аляски
02:06 Экономические последствия продажи
04:26 Геополитические последствия
05:17 Цивилизационное противостояние
07:01 Внутренние противоречия на Западе
10:19 Возможность союза с Западом
11:50 Перспективы союза с другими странами
12:43 Ожидание исхода
13:15 Исторические параллели в американской политике
14:13 Константы американской политики
16:06 Экономическое могущество США
17:50 Стратегия США
20:02 Геополитические планы США
23:30 Встреча Зеленского и европейских лидеров
25:19 Предложение Мерца
26:19 Ассоциация с Финляндией
26:50 Финляндия и Вторая мировая война
28:38 Участие Финляндии в войне против СССР
30:17 Последствия войны для Финляндии
31:11 Нейтральность Финляндии после войны
33:19 Параллели с Украиной
33:58 Мирный договор Армения — Азербайджан
38:13 Зангизурский коридор и пантюркизм
40:04 Влияние США и геополитические вызовы
41:47 Роль денег и геополитики
42:43 Экономические аспекты Карабаха
44:20 Исторический контекст и геополитика
45:54 Логистика и геополитические интересы
47:53 Китай и его геополитическая роль
53:14 Политические стили Китая и Ирана
56:35 Зангизурский коридор и значение для Ирана
57:59 Политическая ситуация в Иране
59:27 Стратегия Запада против Китая
01:03:01 Позиция Трампа и альянс Россия — Китай
01:05:19 Долгосрочная стратегия Китая
01:09:52 Цивилизационный выбор России
01:12:22 Заключение
#Багдасарян #Аляска #Зангезур #РоссияСША #геополитика #Китай #Иран #Трамп #Путин #Финляндия #Азербайджан #Армения #пантюркизм
Комментарий редакции
1. Аляска — исторический прецедент и урок:
- Продажа Аляски США воспринимается как стратегическая ошибка Российской империи, результат недооценки долгосрочного значения территорий, даже малодоходных в текущий момент. После продажи именно на Аляске были обнаружены богатейшие ресурсы, что форсировало экономический рост США.
- История с Аляской — напоминание о важности не сдавать территории, над которыми когда-либо водружён национальный флаг, поскольку геополитическая ценность меняется со временем.
2. Геополитика и цивилизационное противостояние:
- Мировая политика рассматривалась через призму противостояния «Запада» (Европа, США, Великобритания) и «России» как самостоятельной цивилизации. Несмотря на внутренние трения Запада, внешне он остаётся единым по отношению к неродственным цивилизациям.
- Атлантизм и континентализм определяют столетнее противостояние: либо внешние силы душат «Хартленд» (континентальная держава), либо наоборот.
- Внутри западного мира конкуренция (США — Британия — Европа), но как крупные игроки, они кооперируются, превращая меньшие страны и регионы в площадки для противостояния.
3. Логика мировой войны и американские интересы:
- США заинтересованы в войнах, которые не касаются непосредственно их территории, позволяя Америке оставаться выгодоприобретателем (примером — обе мировые войны).
- Современные политические стратегии США — создание нестабильности и конфликтов (европейский фронт, Украина, Кавказ) с целью удержания мировой гегемонии и сдерживания конкурентов — Китая, России.
4. Кавказский треугольник: Армения — Азербайджан — Зангезур:
- Мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном критически оцениваются как фактическая сдача позиций России на этом направлении, открытие внешнего влияния Турции, Запада (в том числе через Зангезурский коридор).
- Усиление тюркского мира (Турция и союзники) несёт риск нового противостояния на пространстве Евразии. Западные и тюркские проекты зачастую поддерживаются Великобританией, США и Израилем для ослабления России и Ирана.
5. Гибкость и роль Китая:
- Китай, несмотря на стереотипы об интровертности, — активный участник мировой игры. Его силы — не в громких заявлениях, а в поступательном, «незаметном» продвижении интересов. Опасность для Запада — дальнейшее усиление Китая; попытки окружения (Индия, Вьетнам, Япония, Австралия) не исключают новых сценариев контроля путей и инфраструктур.
- Культура Китая сложна, она оперирует разными подходами (конфуцианство, даосизм, легизм, марксизм), и делать заключения только по видимой части айсберга — ошибка.
6. Иран и игра коридоров:
- Реакция Ирана на возможное открытие Зангезурского коридора обусловлена страхом стратегического окружения, потерей самостоятельности и усилением давления как США, так и Тюркского мира.
7. Политика идентичности и цивилизационный выбор:
- России важно не растворяться в чужих блоках, а опираться на собственную идентичность и ценности. Сотрудничество с другими цивилизациями должно строиться на консолидации ради многополярности, без потери своего «я».
---
Выводы и философские размышления
В этом видео прослеживается глубинная, многослойная логика исторического процесса: каждое геополитическое решение — от продажи Аляски до заключения современных договоров на Кавказе — неизбежно отзывается спустя десятилетия, зачастую оборачиваясь не теми последствиями, которые видел инициатор.
История повторяется не буквально, но по структурным законам: контроль над логистическими путями остаётся ключом к могуществу, а союзы, вроде бы заключённые ради мира, часто подводят стороны к новому, более сложному противостоянию. Западные стратегии неизменны: руками других, минимизируя собственные потери, добиваться максимального выигрыша. В то же время Восток отвечает иной философией — терпением, долгосрочной стратегией, отслеживанием момента, когда ситуация дозреет.
Кавказ становится лакмусовой бумажкой глобальных сдвигов: здесь сошлись интересы России, Турции, Ирана, Китая и Запада, и любой шаг на этой шахматной доске ведёт к перетаскиванию тяжести мира с одних плеч на другие. Важно ли потерять кусок земли сегодня, если через десятилетия он мог бы стать «золотым»? Или цена ошибки — не в ресурсе, а в утрате субъектности?
Главное, быть осознанным не только в мелочах политики, но и в отношении к собственной идентичности. Рекомендация не растворяться в чужих структурах — практична, поскольку сегодняшние «блоки интересов» легко растворяются или меняют содержание. Сохранение своей цивилизационной уникальности — не архаизм, а форма исторической страховки.
И, наконец, истина о политике и цивилизациях — не догма, а процесс; она обретается опытом времён, уникальностью выбора в конкретном контексте, способностью видеть аналогии, но не становиться их пленником. В каждом действии важно помнить: к чему поведёт сегодняшняя уступка или победа? Не станет ли территория, идея или технология, которую мы недооценили, опорой будущей силы — либо нашей, либо чужой?
Открытый вопрос:
Если история учит ценить свои ресурсы и идентичность, а мировой порядок постоянно меняется, то где проходит грань между необходимостью адаптироваться (иногда даже уступать), и фундаментальной ценностью быть верным своим основам? Как найти баланс между гибкостью в действиях и принципиальностью в сохранении цивилизационного «я» — чтобы не повторить ошибок прошлого, но и не оказаться в ловушке собственной негибкости?