Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Вардан Багдасарян | Аляска и Зангезур: Новая Ялта или начало битвы цивилизаций?

53 0
Переслано от: Книжный День

Профессор Вардан Багдасарян, российский историк и политолог, исследовал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В своем анализе он провел исторические параллели с продажей Аляски, событиями в Финляндии во время Второй мировой войны и актуальными геополитическими вызовами.Особое внимание было уделено стратегии США, проектам пантюркизма, Зангезурскому коридору, альянсу Китая и Ирана, а также цивилизационному выбору России.

Книга "Фашизм и нацизм: вторая попытка. Багдасарян В.Э.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/fashizm-i-natsizm-vtoraya-popytka-bagdasaryan-v-e-bagdasaryan-vardan-ernestovich-1735577254/?sh=ONWDUXmmcg

Wildberries:https://www.wildberries.ru/catalog/274119041/detail.aspx

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение
00:33 Императив Николая I
01:12 Причины продажи Аляски
02:06 Экономические последствия продажи
04:26 Геополитические последствия
05:17 Цивилизационное противостояние
07:01 Внутренние противоречия на Западе
10:19 Возможность союза с Западом
11:50 Перспективы союза с другими странами
12:43 Ожидание исхода
13:15 Исторические параллели в американской политике
14:13 Константы американской политики
16:06 Экономическое могущество США
17:50 Стратегия США
20:02 Геополитические планы США
23:30 Встреча Зеленского и европейских лидеров
25:19 Предложение Мерца
26:19 Ассоциация с Финляндией
26:50 Финляндия и Вторая мировая война
28:38 Участие Финляндии в войне против СССР
30:17 Последствия войны для Финляндии
31:11 Нейтральность Финляндии после войны
33:19 Параллели с Украиной
33:58 Мирный договор Армения — Азербайджан
38:13 Зангизурский коридор и пантюркизм
40:04 Влияние США и геополитические вызовы
41:47 Роль денег и геополитики
42:43 Экономические аспекты Карабаха
44:20 Исторический контекст и геополитика
45:54 Логистика и геополитические интересы
47:53 Китай и его геополитическая роль
53:14 Политические стили Китая и Ирана
56:35 Зангизурский коридор и значение для Ирана
57:59 Политическая ситуация в Иране
59:27 Стратегия Запада против Китая
01:03:01 Позиция Трампа и альянс Россия — Китай
01:05:19 Долгосрочная стратегия Китая
01:09:52 Цивилизационный выбор России
01:12:22 Заключение

#Багдасарян #Аляска #Зангезур #РоссияСША #геополитика #Китай #Иран #Трамп #Путин #Финляндия #Азербайджан #Армения #пантюркизм

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео

1. Аляска — исторический прецедент и урок:
- Продажа Аляски США воспринимается как стратегическая ошибка Российской империи, результат недооценки долгосрочного значения территорий, даже малодоходных в текущий момент. После продажи именно на Аляске были обнаружены богатейшие ресурсы, что форсировало экономический рост США.
- История с Аляской — напоминание о важности не сдавать территории, над которыми когда-либо водружён национальный флаг, поскольку геополитическая ценность меняется со временем.

2. Геополитика и цивилизационное противостояние:
- Мировая политика рассматривалась через призму противостояния «Запада» (Европа, США, Великобритания) и «России» как самостоятельной цивилизации. Несмотря на внутренние трения Запада, внешне он остаётся единым по отношению к неродственным цивилизациям.
- Атлантизм и континентализм определяют столетнее противостояние: либо внешние силы душат «Хартленд» (континентальная держава), либо наоборот.
- Внутри западного мира конкуренция (США — Британия — Европа), но как крупные игроки, они кооперируются, превращая меньшие страны и регионы в площадки для противостояния.

3. Логика мировой войны и американские интересы:
- США заинтересованы в войнах, которые не касаются непосредственно их территории, позволяя Америке оставаться выгодоприобретателем (примером — обе мировые войны).
- Современные политические стратегии США — создание нестабильности и конфликтов (европейский фронт, Украина, Кавказ) с целью удержания мировой гегемонии и сдерживания конкурентов — Китая, России.

4. Кавказский треугольник: Армения — Азербайджан — Зангезур:
- Мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном критически оцениваются как фактическая сдача позиций России на этом направлении, открытие внешнего влияния Турции, Запада (в том числе через Зангезурский коридор).
- Усиление тюркского мира (Турция и союзники) несёт риск нового противостояния на пространстве Евразии. Западные и тюркские проекты зачастую поддерживаются Великобританией, США и Израилем для ослабления России и Ирана.

5. Гибкость и роль Китая:
- Китай, несмотря на стереотипы об интровертности, — активный участник мировой игры. Его силы — не в громких заявлениях, а в поступательном, «незаметном» продвижении интересов. Опасность для Запада — дальнейшее усиление Китая; попытки окружения (Индия, Вьетнам, Япония, Австралия) не исключают новых сценариев контроля путей и инфраструктур.
- Культура Китая сложна, она оперирует разными подходами (конфуцианство, даосизм, легизм, марксизм), и делать заключения только по видимой части айсберга — ошибка.

6. Иран и игра коридоров:
- Реакция Ирана на возможное открытие Зангезурского коридора обусловлена страхом стратегического окружения, потерей самостоятельности и усилением давления как США, так и Тюркского мира.

7. Политика идентичности и цивилизационный выбор:
- России важно не растворяться в чужих блоках, а опираться на собственную идентичность и ценности. Сотрудничество с другими цивилизациями должно строиться на консолидации ради многополярности, без потери своего «я».

---

Выводы и философские размышления

В этом видео прослеживается глубинная, многослойная логика исторического процесса: каждое геополитическое решение — от продажи Аляски до заключения современных договоров на Кавказе — неизбежно отзывается спустя десятилетия, зачастую оборачиваясь не теми последствиями, которые видел инициатор.

История повторяется не буквально, но по структурным законам: контроль над логистическими путями остаётся ключом к могуществу, а союзы, вроде бы заключённые ради мира, часто подводят стороны к новому, более сложному противостоянию. Западные стратегии неизменны: руками других, минимизируя собственные потери, добиваться максимального выигрыша. В то же время Восток отвечает иной философией — терпением, долгосрочной стратегией, отслеживанием момента, когда ситуация дозреет.

Кавказ становится лакмусовой бумажкой глобальных сдвигов: здесь сошлись интересы России, Турции, Ирана, Китая и Запада, и любой шаг на этой шахматной доске ведёт к перетаскиванию тяжести мира с одних плеч на другие. Важно ли потерять кусок земли сегодня, если через десятилетия он мог бы стать «золотым»? Или цена ошибки — не в ресурсе, а в утрате субъектности?

Главное, быть осознанным не только в мелочах политики, но и в отношении к собственной идентичности. Рекомендация не растворяться в чужих структурах — практична, поскольку сегодняшние «блоки интересов» легко растворяются или меняют содержание. Сохранение своей цивилизационной уникальности — не архаизм, а форма исторической страховки.

И, наконец, истина о политике и цивилизациях — не догма, а процесс; она обретается опытом времён, уникальностью выбора в конкретном контексте, способностью видеть аналогии, но не становиться их пленником. В каждом действии важно помнить: к чему поведёт сегодняшняя уступка или победа? Не станет ли территория, идея или технология, которую мы недооценили, опорой будущей силы — либо нашей, либо чужой?

Открытый вопрос:
Если история учит ценить свои ресурсы и идентичность, а мировой порядок постоянно меняется, то где проходит грань между необходимостью адаптироваться (иногда даже уступать), и фундаментальной ценностью быть верным своим основам? Как найти баланс между гибкостью в действиях и принципиальностью в сохранении цивилизационного «я» — чтобы не повторить ошибок прошлого, но и не оказаться в ловушке собственной негибкости?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/48225368478d4424b3b47756a40e5ea8/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вардан Багдасарян: Антицивилизация
В светлом будущем люди не нужны. Вардан Багдасарян
США официально объявили себя глобальным государством. Вардан Багдасарян
Какой на самом деле была Крымская кампания объединённого Запада. Вардан Багдасарян
Что на самом деле происходило в 13 веке? История, которую не расскажут в школе. Вардан Багдасарян
Как Киев был захвачен иезуитами. Вардан Багдасарян
Общие цели США и РФ, новый учебник истории, Вашингтон создаёт Великую Польшу. Вардан Багдасарян
Вардан Багдасарян: «Россия восстанавливает цивилизацию»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Рубрики

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru