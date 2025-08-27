Искусствовед Максим Гаубец рассказывает о выдающихся археологических находках в Иране: зиккуратах, Персеполе, базальтовых скульптурах и загадочных рисунках. Разбор мегалитических платформ, водных систем и версий о катастрофах — видео для тех, кто любит историю, технику и неразгаданные тайны древности.

00:00 — Вступление: тема выпуска

00:52 — Зиккураты и эламская культура

02:42 — Клинопись и реконструкции

04:57 — Керамика: гуманоиды и геометрия

08:07 — Базальт: шедевры и технологии

10:48 — Монументальные объекты и колонны

15:15 — Подземные гидросистемы

21:35 — Фрагменты под илом и кладбища руин

23:27 — Археопарк: двор и полуподземные здания

29:31 — Пасаргады и стеллы Дария

32:16 — Проблемы с надписями и датировкой

36:17 — Платформы и обработка блоков

42:17 — Персеполь: структура и масштаб

51:36 — Полированные поверхности и инструменты

56:12 — Технические элементы

01:08:43 — Гипотеза катастрофы и разрушения

01:10:54 — Заключение и анонс следующей передачи

#Персеполь #археология #мегалиты #Иран #зиккурат #древниецивилизации #тайны #история