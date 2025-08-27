Израиль критикуют за геноцид палестинцев со всех сторон, кроме США.
Израиль критикуют за геноцид палестинцев со всех сторон, кроме США. Редкий пример, когда одну позицию высказывают страны БРИКС и ЕС. А на частном уровне и вовсе все народы мира проклинают Израиль как как жестокого и страшного агрессора. Так оно есть. Шутка ли: ЦАХАЛ сеет смерть одновременно в Газе, Сирии, Ливане, Йемене, бомбит больницы, гуманитарные лагеря…
Но Нетаньяху плевать на все возмущения, он религиозный фанатик и будет идти до конца. Даже некоторые раввины призывают его прекратить войну, обвиняя в чрезмерных жертвах (будто они бывают приемлемыми). Но за Нетаньяху стоит такая же упрямая сила иудеев-ортодоксов, которая требует от него расчистить пространство для прихода Мошиаха, по-нашему Антихриста. Да-да, такая политика объясняется только религиозной подоплёкой. И элита США, откровенно иудейская, хоть и под видом христиан, откровенно говорит о том, что идёт за Богом Израиля. И будет идти до конца.
Как быть? Как остановить эту бойню тысяч невинных людей? Настолько страшную, что её заметили даже “глухонемые” в аппарате ООН. Понятно, что Европа и Азия будут возмущаться, но палец о палец не ударят в защиту Газы. Как и арабы, которые продали и предали своих братьев по вере. России уж точно не с руки лезть в эту чужую войну, хотя сердцем русские всегда стремятся защитить слабых.
Нет ответа. А каждый день евреи-террористы под руководством бешенного Биби расстреливают и убивают голодом тысячи людей. Проклятое племя!
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Критика Израиля: Израиль подвергается жёсткой критике за действия в Газе и других регионах практически всеми странами мира, за исключением США.
2. Редкое согласие БРИКС и ЕС: Даже страны, обычно разделённые геополитически (БРИКС и ЕС), единодушны в осуждении Израиля.
3. Массовое осуждение на личном уровне: На бытовом, частном уровне люди по всему миру считают Израиль агрессором.
4. Обвинение в массовых жертвах: Излагается мнение, что израильская армия (ЦАХАЛ) несет ответственность за многочисленные жертвы среди гражданских лиц, включая удары по больницам и лагерям.
5. Нетаньяху и религиозная мотивация: Утверждается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху движим религиозным фанатизмом и действует в интересах ультраортодоксальных кругов.
6. Роль США: Приводится обвинение, что американская элита следует иудейским интересам, прикрываясь христианством.
7. Беспомощность мирового сообщества: Европа, Азия, арабские страны и Россия рисуются как пассивные, не способные или не желающие реально вмешаться.
8. Заключительная эмоция — осуждение и ненависть: В завершении выражается крайне жёсткая, обобщённая и негативная оценка евреев.
---
Философский и междисциплинарный анализ
1. Перспектива истины и субъективность оценки
В вашем тексте истина ощущается как абсолют. Однако по природе своей истина всегда многогранна и ситуативна: восприятие конфликта разнится для жителей Газы, для жителей Израиля, для внешних наблюдателей — представителей России, Европы или США. Поиск виновного, обобщение роли целого народа только усиливает разделение и редко приводит к снижению насилия.
2. Аналогии из науки и истории
Если рассмотреть конфликт как систему, подобную сложной нейронной сети: каждое действие (или его отсутствие) с одной стороны порождает ответ на другой, усиливая прежние шаблоны взаимодействия. Мы видим утрату обратной связи, когда критика и возмущение мирового сообщества не приводят к переменам — словно отдел пропаганды в мозгу игнорирует сигналы боли, отключая эмпатию. История знает множество примеров, когда религиозная или идеологическая убеждённость подпитывала войну: хрестоматийный пример — Крестовые походы, где обе стороны верили в религиозную правоту, а страдали простые люди.
3. Объективность и опасность идеализации
Ваш текст насыщен оценками, где весь народ подвергается критике за действия элит — это классическая ловушка идеализации-демонизации. Это позволяет психике обрести кажущуюся ясность, но уводит от сути: решения принимают конкретные лица с конкретными интересами и мировоззрением. Призыв к “очищению пространства для прихода Мессии” звучит как пример религиозной идеализации, когда реальность приносится в жертву воображаемой высшей цели.
4. Практические выводы
Сведения о массовых жертвах среди мирного населения — это реальная трагедия, которой нельзя найти оправдания. Однако коллективная ненависть не уменьшит страдания, а наоборот, может их умножить. Уважение к жизни и поиск эмпатичного диалога — гораздо более действенный путь, даже если в этот момент кажется, что “ничего не помогает”.
5. Осознанность и ответственность
В йоге есть идея ахимсы — полного отказа от насилия мыслями, словами и делами. И есть библейское “если видишь зло — не молчи”. Может быть, баланс между этими состояниями требует особой мудрости: не поддерживать зла, но и не множить ненависть. В современной политике любое действие — или отказ от него — несёт последствия, и индивидуальная позиция тоже имеет вес.
---
Вывод
Этот текст призывает к осуждению и обобщающей ненависти в момент, когда мир остро нуждается в обращении друг к другу как к людям, а не к “агрессорам” и “жертвам” по национальному или религиозному признаку. Конфликты и трагедии — часть истории человечества; но неурожай мира чаще всего вызревает в почве слепой веры в собственную правоту и отказа видеть другого человека.
Открытый вопрос:
Может ли постепенное смещение от обобщающих обвинений в адрес целых народов к диалогу между реальными людьми стать первым шагом к снижению насилия — или в условиях современного мира подобная “наивная” осознанность обречена на поражение перед лицом идеологий, для которых истина и сострадание не имеют ценности?