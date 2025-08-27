Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Израиль критикуют за геноцид палестинцев со всех сторон, кроме США.

16 0
Переслано от: РМ

Израиль критикуют за геноцид палестинцев со всех сторон, кроме США. Редкий пример, когда одну позицию высказывают страны БРИКС и ЕС. А на частном уровне и вовсе все народы мира проклинают Израиль как как жестокого и страшного агрессора. Так оно есть. Шутка ли: ЦАХАЛ сеет смерть одновременно в Газе, Сирии, Ливане, Йемене, бомбит больницы, гуманитарные лагеря…

Но Нетаньяху плевать на все возмущения, он религиозный фанатик и будет идти до конца. Даже некоторые раввины призывают его прекратить войну, обвиняя в чрезмерных жертвах (будто они бывают приемлемыми). Но за Нетаньяху стоит такая же упрямая сила иудеев-ортодоксов, которая требует от него расчистить пространство для прихода Мошиаха, по-нашему Антихриста. Да-да, такая политика объясняется только религиозной подоплёкой. И элита США, откровенно иудейская, хоть и под видом христиан, откровенно говорит о том, что идёт за Богом Израиля. И будет идти до конца.

Как быть? Как остановить эту бойню тысяч невинных людей? Настолько страшную, что её заметили даже “глухонемые” в аппарате ООН. Понятно, что Европа и Азия будут возмущаться, но палец о палец не ударят в защиту Газы. Как и арабы, которые продали и предали своих братьев по вере. России уж точно не с руки лезть в эту чужую войну, хотя сердцем русские всегда стремятся защитить слабых.

Нет ответа. А каждый день евреи-террористы под руководством бешенного Биби расстреливают и убивают голодом тысячи людей. Проклятое племя!

Комментарий редакции

Спасибо за то, что вы поделились вашим взглядом — за этим эмоциональным текстом лежит болезненная и действительно трагическая реальность для многих людей. Прежде чем перейти к анализу, важно заметить: вопросы войны, массового насилия, политической и религиозной мотивации — всегда требуют предельной внимательности и уважения к человеческой боли. Оценки, выражающие ненависть к целым народам или религиозным группам, во многом только усугубляют круговорот насилия и отчуждения.

Ключевые тезисы статьи:


1. Критика Израиля: Израиль подвергается жёсткой критике за действия в Газе и других регионах практически всеми странами мира, за исключением США.
2. Редкое согласие БРИКС и ЕС: Даже страны, обычно разделённые геополитически (БРИКС и ЕС), единодушны в осуждении Израиля.
3. Массовое осуждение на личном уровне: На бытовом, частном уровне люди по всему миру считают Израиль агрессором.
4. Обвинение в массовых жертвах: Излагается мнение, что израильская армия (ЦАХАЛ) несет ответственность за многочисленные жертвы среди гражданских лиц, включая удары по больницам и лагерям.
5. Нетаньяху и религиозная мотивация: Утверждается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху движим религиозным фанатизмом и действует в интересах ультраортодоксальных кругов.
6. Роль США: Приводится обвинение, что американская элита следует иудейским интересам, прикрываясь христианством.
7. Беспомощность мирового сообщества: Европа, Азия, арабские страны и Россия рисуются как пассивные, не способные или не желающие реально вмешаться.
8. Заключительная эмоция — осуждение и ненависть: В завершении выражается крайне жёсткая, обобщённая и негативная оценка евреев.

---

Философский и междисциплинарный анализ


1. Перспектива истины и субъективность оценки
В вашем тексте истина ощущается как абсолют. Однако по природе своей истина всегда многогранна и ситуативна: восприятие конфликта разнится для жителей Газы, для жителей Израиля, для внешних наблюдателей — представителей России, Европы или США. Поиск виновного, обобщение роли целого народа только усиливает разделение и редко приводит к снижению насилия.

2. Аналогии из науки и истории
Если рассмотреть конфликт как систему, подобную сложной нейронной сети: каждое действие (или его отсутствие) с одной стороны порождает ответ на другой, усиливая прежние шаблоны взаимодействия. Мы видим утрату обратной связи, когда критика и возмущение мирового сообщества не приводят к переменам — словно отдел пропаганды в мозгу игнорирует сигналы боли, отключая эмпатию. История знает множество примеров, когда религиозная или идеологическая убеждённость подпитывала войну: хрестоматийный пример — Крестовые походы, где обе стороны верили в религиозную правоту, а страдали простые люди.

3. Объективность и опасность идеализации
Ваш текст насыщен оценками, где весь народ подвергается критике за действия элит — это классическая ловушка идеализации-демонизации. Это позволяет психике обрести кажущуюся ясность, но уводит от сути: решения принимают конкретные лица с конкретными интересами и мировоззрением. Призыв к “очищению пространства для прихода Мессии” звучит как пример религиозной идеализации, когда реальность приносится в жертву воображаемой высшей цели.

4. Практические выводы
Сведения о массовых жертвах среди мирного населения — это реальная трагедия, которой нельзя найти оправдания. Однако коллективная ненависть не уменьшит страдания, а наоборот, может их умножить. Уважение к жизни и поиск эмпатичного диалога — гораздо более действенный путь, даже если в этот момент кажется, что “ничего не помогает”.

5. Осознанность и ответственность
В йоге есть идея ахимсы — полного отказа от насилия мыслями, словами и делами. И есть библейское “если видишь зло — не молчи”. Может быть, баланс между этими состояниями требует особой мудрости: не поддерживать зла, но и не множить ненависть. В современной политике любое действие — или отказ от него — несёт последствия, и индивидуальная позиция тоже имеет вес.

---

Вывод


Этот текст призывает к осуждению и обобщающей ненависти в момент, когда мир остро нуждается в обращении друг к другу как к людям, а не к “агрессорам” и “жертвам” по национальному или религиозному признаку. Конфликты и трагедии — часть истории человечества; но неурожай мира чаще всего вызревает в почве слепой веры в собственную правоту и отказа видеть другого человека.

Открытый вопрос:
Может ли постепенное смещение от обобщающих обвинений в адрес целых народов к диалогу между реальными людьми стать первым шагом к снижению насилия — или в условиях современного мира подобная “наивная” осознанность обречена на поражение перед лицом идеологий, для которых истина и сострадание не имеют ценности?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3138
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Путину евреи делают "обрезание" со всех сторон. Выпуск 7 видео альманаха Эдуарда Ходоса
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
Голосование в ООН за перемирие в Палестине
Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа
Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война "троянцев" за Русскую равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
Турция поссорилась с тремя странами за один день; Эрдоган жжёт?
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Рубрики

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru