Ильхам Алиев признал Азербайджан отторгнутой частью России Ильхам Алиев объявил, что нахождение Азербайджана в СССР было результатом «российского вторжения» и «оккупацией».

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его»

В российских СМИ и социальных сетях нет предела возмущению.

Однако прежде чем бросать камни в Ильхама Алиева давайте внимательно разберем, что же он сказал.

Во-первых, он сказал, что «вторгшаяся» на территорию современного Азербайджана Красная армия – это была российская армия.

Во-вторых, он сказал, что «оккупация», вызванная «вторжением» российской армии продолжалась вплоть до обретения Азербайджаном независимости в 1991 г.

Все это означает, что руководитель Азербайджана признал очевидное – факт непрерывности русской истории и государственности.

Признал то, о чем еще в 1948 году писал крупнейший советский специалист в области международного права профессор Федор Иванович Кожевников:

«Великая Октябрьская социалистическая революция не создает в юридическом смысле нового субъекта международного права. Субъектом этого права по-прежнему остается Россия… СССР… это – Россия, но в виде социалистического союзного государства»

Что следует из сделанного Ильхамом Алиевым признания?

Во-первых, что российская армия никак не могла в 1920 г. «вторгаться» в Азербайджан.

Российская армия в 1920 г. под Красным флагом вошла на свою собственную территорию для борьбы с сепаратистами и установления социально-экономического и политического порядка в соответствии с волей новой российской власти.

Никакого Азербайджана, как субъекта международного права, на тот момент не существовало, а территория современной Азербайджанской Республики была международно-признанной территорией России.

Во-вторых, что ни о какой российской/советской оккупации Азербайджана до 1991 г. не может быть и речи.

Международное право четко определяет, что оккупацией является временное занятие в результате военных действий чужой территории без обретения суверенитета над ней.

Как уже говорилось выше, ни Российская империя, ни Советская Россия с Азербайджаном не воевали – такого государства в то время просто не существовало.

Данная территория вошла в состав России в результате русско-персидских войн по Гюлистанскому (1813 г.) и Туркманчайскому (1828 г.) договорам.

Хельсинские соглашения уже в ХХ веке еще раз подтвердили международное признание законности суверенитета СССР над территорией современной Азербайджанской Республики.

Следовательно, Ильхам Алиев, объявив о «вторжении» российской армии в 1920 г. и последующей советской “оккупации” Азербайджана, еще раз всему миру напомнил о том, что возглавляемое им государство является отторгнутой от России территорией.

Поэтому, на мой взгляд, не возмущаться, а благодарить руководителя Азербайджанской Республики надо за такое напоминание.

P.S. Россия, в виде современной Российской Федерации, признала независимость Азербайджанской Республики и не претендует на возвращение ее территории в свой состав. Это факт. Но фактом является и то, что территория современного азербайджанского государства с 1813 года была законной территорией России и что в 1991 году она была отделена (незаконно) от России (СССР). Один факт не отменяет другого.