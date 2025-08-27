Главная » Мировоззрение, Политика

Ильхам Алиев признал Азербайджан отторгнутой частью России

Переслано от: Игорь Шишкин

Ильхам Алиев признал Азербайджан отторгнутой частью России Ильхам Алиев объявил, что нахождение Азербайджана в СССР было результатом «российского вторжения» и «оккупацией».

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его»

В российских СМИ и социальных сетях нет предела возмущению.

Однако прежде чем бросать камни в Ильхама Алиева давайте внимательно разберем, что же он сказал.

Во-первых, он сказал, что «вторгшаяся» на территорию современного Азербайджана Красная армия – это была российская армия.

Во-вторых, он сказал, что «оккупация», вызванная «вторжением» российской армии продолжалась вплоть до обретения Азербайджаном независимости в 1991 г.

Все это означает, что руководитель Азербайджана признал очевидное – факт непрерывности русской истории и государственности.

Признал то, о чем еще в 1948 году писал крупнейший советский специалист в области международного права профессор Федор Иванович Кожевников:

«Великая Октябрьская социалистическая революция не создает в юридическом смысле нового субъекта международного права. Субъектом этого права по-прежнему остается Россия… СССР… это – Россия, но в виде социалистического союзного государства»

Что следует из сделанного Ильхамом Алиевым признания?

Во-первых, что российская армия никак не могла в 1920 г. «вторгаться» в Азербайджан.

Российская армия в 1920 г. под Красным флагом вошла на свою собственную территорию для борьбы с сепаратистами и установления социально-экономического и политического порядка в соответствии с волей новой российской власти.

Никакого Азербайджана, как субъекта международного права, на тот момент не существовало, а территория современной Азербайджанской Республики была международно-признанной территорией России.

Во-вторых, что ни о какой российской/советской оккупации Азербайджана до 1991 г. не может быть и речи.

Международное право четко определяет, что оккупацией является временное занятие в результате военных действий чужой территории без обретения суверенитета над ней.

Как уже говорилось выше, ни Российская империя, ни Советская Россия с Азербайджаном не воевали – такого государства в то время просто не существовало.

Данная территория вошла в состав России в результате русско-персидских войн по Гюлистанскому (1813 г.) и Туркманчайскому (1828 г.) договорам.

Хельсинские соглашения уже в ХХ веке еще раз подтвердили международное признание законности суверенитета СССР над территорией современной Азербайджанской Республики.

Следовательно, Ильхам Алиев, объявив о «вторжении» российской армии в 1920 г. и последующей советской “оккупации” Азербайджана, еще раз всему миру напомнил о том, что возглавляемое им государство является отторгнутой от России территорией.

Поэтому, на мой взгляд, не возмущаться, а благодарить руководителя Азербайджанской Республики надо за такое напоминание.

P.S. Россия, в виде современной Российской Федерации, признала независимость Азербайджанской Республики и не претендует на возвращение ее территории в свой состав. Это факт. Но фактом является и то, что территория современного азербайджанского государства с 1813 года была законной территорией России и что в 1991 году она была отделена (незаконно) от России (СССР). Один факт не отменяет другого.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Заявление Алиева: Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал нахождение Азербайджана в составе СССР результатом российского военного вторжения и оккупации в 1920 году.
2. Интерпретация российского автора: Автор отмечает возмущение в российских СМИ и поясняет, что с российской точки зрения армия в 1920 году была Красной (советской) армией, действовавшей на «своей» территории.
3. Исторический контекст: К 1920 году самостоятельный международно-признанный Азербайджан как государство не существовал, а его территория принадлежала России на основании русско-персидских договоров XIX века.
4. Понимание оккупации: Оккупация в международном праве — временное занятие чужой территории, а территории, контролируемые Россией/СССР после русско-персидских войн, не были «чужими» с точки зрения данных юридических документов.
5. Параллель с современной Россией: Автор утверждает, что Алиев, говоря о вторжении, на самом деле подтверждает преемственность российской государственности и тем самым косвенно называет Азербайджан территорией, «отторгнутой» от России.
6. Современный статус: Современная Российская Федерация признала независимость Азербайджана и не требует вернуть территорию, но автор подчеркивает – с точки зрения истории и права, «разделение» было незаконным.

Вывод:

В центре статьи — конфликт интерпретаций исторических событий между российским и азербайджанским нарративами. Автор защищает «неразрывность» российской государственности и законность ее присутствия в Закавказье, опираясь на международные договоры и советское правопреемство. Алиев, наоборот, подчеркивает национальный нарратив своей страны как жертвы внешней экспансии и оккупации. Вне зависимости от правовых аргументов, речь идет о том, как народы конструируют и легитимизируют свою идентичность, используя прошлое для оправдания политических решений настоящего. Автор предостерегает от эмоциональной реакции и предлагает взглянуть на слова Алиева как на некое признание исторической связности, а не как на прямую претензию.

Метафора и междисциплинарная связка:
Историко-правовые дебаты здесь напоминают спор между двумя ветвями одной эволюционирующей нейронной сети — обе оперируют собственными версиями «правды», определяемыми «данными» (то есть, фактами, договорами, трактовками). Этот спор также перекликается с психологией: память и идентичность индивидуальны, но подвергаются переписыванию, исходя из актуальных потребностей. То, что для одного — акцент на суверенитете, для другого — признак утраты контроля, в итоге становится инструментом формирования новых смыслов и границ.

Практический итог:
Истина в этом вопросе, как и в большинстве историко-политических нарративов, остаётся процессом, а не конечной точкой. Для понимания и диалога полезно не столько искать «чей» взгляд правильнее, сколько замечать, зачем нам эти взгляды сегодня: чтобы оправдывать территориальные притязания, укреплять идентичность, или находить пути к взаимному уважению?

Открытый вопрос:
Может ли общество, обращаясь к исторической памяти, найти равновесие между уважением к своей боли/гордости и способностью принять правду другого? Или мы обречены вечно повторять круги взаимных обвинений, забывая, что прошлое — это не только источник разделения, но и фундамент для нового диалога?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/isshishkin/4481
