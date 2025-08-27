Домашнее задание: для кого оно — для детей или для родителей?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опять поднимает вопрос “домашки” – нужна ли она или нет.

Но мне кажется, что как всегда – сам вопрос поставлен неправильно. Не о домашке надо думать, а о исправлении системных ошибок в образовании.

Что касается домашнего задания, то надо смотреть нагрузки на школьника. Сегодня школьник в России учится по 8–10 часов в день. Сначала уроки в школе, потом домашка. А у многих ещё и третий блок — репетиторы. Получается почти полный рабочий день, а иногда и полтора.

В Курской области родители всё чаще жалуются на то, что без репетитора ребёнок просто не справляется. По опросам в городских школах, больше половины старшеклассников дополнительно занимаются хотя бы по одному предмету: математика, русский, английский. И это при том, что у них уже огромная нагрузка. Возникает простой вопрос: если школа и домашние задания занимают столько времени, почему знания приходится «докупать» отдельно? Значит, при росте часов эффективность процесса на самом деле падает.

Вместо глубины мы получаем рутину: десятки однотипных задач, переписанные параграфы, заученные тексты. Задания, которые легко выполняет искусственный интеллект или находится готовый ответ в интернете, не развивают ребёнка. Они лишь съедают его силы и время родителей, превращая вечер в мучение.

Мировой опыт показывает иные модели. В Финляндии и Франции домашка минимальна, зато школа даёт базу, которой хватает. В Китае и Корее, наоборот, перегрузка, и это приводит к стрессу и депрессиям. В США акцент на творческие задания и проекты.

Для России, и для Курской области в частности, нужны шаги к балансу:

Математика и языки — тренировка, но в разумном объёме (5–10 задач, а не 30).

История и литература — эссе, обсуждения, дневники прочитанного.

Естественные науки — простые опыты и проекты.

Часть заданий выполнять в школе после уроков, чтобы уравнять детей и снять нагрузку с родителей.

Ребёнку необходима не только учёба, но и спорт, друзья, хобби. Если оставить только «школа–домашка–репетитор», то мы вырастим поколение с усталостью вместо знаний.

Как писал Суворов: «Ученье должно быть быстро, ловко, весело». Школа должна готовить к жизни, а не превращать детство в марафон из бесконечных заданий.

Курской области и другим регионам стоит провести аудит школьной нагрузки. Домашнее задание должно быть для ребёнка, а не для отчёта и не для родителей. Баланс между школой, самостоятельной работой и жизнью — главный критерий эффективности.

Это можно сделать не только на федеральном уровне, но и в Курской области, как и любом другом регионе при наличии чиновников, которые понимают процесс, психологию и работают не для отчета, а для людей. Пока этого не делается…

Думай с Роман Алехин