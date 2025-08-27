Александр Колпакиди, историк спецслужб и писатель, исследует мифы о мировой революции, которыми десятилетиями манипулировали общество. В разговоре он поднимает ключевые вопросы: зачем большевикам понадобилась мировая революция и могла ли без неё выстоять Советская Россия; какую роль в этом сыграли интернационалисты и Коминтерн; почему провалилась революция в Германии; как интербригады сражались в Испании; как СССР влиял на революции в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Колпакиди раскрывает скрытые страницы истории: тайные военные операции Коминтерна, деятельность советской разведки, предательства социал-демократов и ошибки Хрущёва. Особое внимание он уделяет вкладу русского народа в победу над фашизмом и международному масштабу коммунистического движения.

Книга "Горбачев. Внешняя политика и крах империи. Замостьянов А.А., Колпакиди А.И. ":

OZON: https://www.ozon.ru/product/gorbachev-vneshnyaya-politika-i-krah-imperii-zamostyanov-a-a-kolpakidi-a-i-kolpakidi-1759030065/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/283898510/detail.aspx

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение

00:59 Мировая революция и гражданская война

01:56 Роль иностранцев в гражданской войне

04:26 Состав Красной армии

05:26 Китайские добровольцы

06:19 Международная поддержка

07:16 Украинцы в Красной армии

08:09 Теория мировой революции

09:10 Заключение

09:55 Конфликты с поляками и поддержка партизан

10:53 Причины поддержки партизан

11:30 Деятельность военной разведки

12:19 История Союза отверженных

12:54 Роль Карла Маркса и Фридриха Энгельса

14:43 Национализм и его последствия

15:22 Анонс книги

15:59 Рост организации и вмешательство полиции

16:54 Бланкисты и их связь с марксистами

18:13 Роль Бакунина и развал Интернационала

21:05 Второй интернационал и теория ревизионизма

24:31 Анархосиндикализм и его влияние

26:00 Убийство Жаре

26:57 Позиции социалистов во время войны

27:50 Роль Ленина и методы борьбы

28:47 Циммервальдовское движение

30:27 Болгарская социал-демократия

33:11 Раскол на втором съезде

35:44 Подготовка к революции в Германии

36:39 Интернациональность Красной армии

38:11 Судьба деревни

39:10 Вклад русского народа

40:09 Межнациональная рознь

41:08 Примеры колониализма

41:31 Большевики и мировая революция

42:30 Деятельность Коминтерна

43:26 Военное бюро

44:08 Засекреченность активной разведки

44:52 Подготовка революции в Германии

45:48 Предательство социал-демократов

46:29 Конфликт с социал-демократами

47:26 События в Таллине и Болгарии

48:55 Интербригады в Испании

49:42 Роль евреев в Коминтерне

50:41 Рост компартий

51:40 Коммунисты в Великой Отечественной войне

53:32 Итоги войны

53:41 Критика плана Черчилля

55:29 Оценка действий Сталина

57:08 Мировая революция и гражданские войны

58:47 Влияние Хрущёва и Кубинская революция

01:01:29 Хельсинкские соглашения и их последствия

01:04:10 Подавление иранской революции

01:07:07 Предательство и Фидель Кастро

01:09:03 Влияние партизан и перестройка

01:10:35 Жертвы партизан и их наследие

01:11:29 Современные реалии и поддержка коммунистических стран

01:13:21 Различие между главным и второстепенным

01:15:16 Восстановление правды о коммунистах

01:17:00 Призыв к борьбе и установление памятника

#Колпакиди #МироваяРеволюция #Коминтерн #СССР #История