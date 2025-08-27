Александр Колпакиди | Мировая революция и её мифы: Правда против фальсификаций
Александр Колпакиди, историк спецслужб и писатель, исследует мифы о мировой революции, которыми десятилетиями манипулировали общество. В разговоре он поднимает ключевые вопросы: зачем большевикам понадобилась мировая революция и могла ли без неё выстоять Советская Россия; какую роль в этом сыграли интернационалисты и Коминтерн; почему провалилась революция в Германии; как интербригады сражались в Испании; как СССР влиял на революции в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Колпакиди раскрывает скрытые страницы истории: тайные военные операции Коминтерна, деятельность советской разведки, предательства социал-демократов и ошибки Хрущёва. Особое внимание он уделяет вкладу русского народа в победу над фашизмом и международному масштабу коммунистического движения.
Книга "Горбачев. Внешняя политика и крах империи. Замостьянов А.А., Колпакиди А.И. ":
OZON: https://www.ozon.ru/product/gorbachev-vneshnyaya-politika-i-krah-imperii-zamostyanov-a-a-kolpakidi-a-i-kolpakidi-1759030065/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/283898510/detail.aspx
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение
00:59 Мировая революция и гражданская война
01:56 Роль иностранцев в гражданской войне
04:26 Состав Красной армии
05:26 Китайские добровольцы
06:19 Международная поддержка
07:16 Украинцы в Красной армии
08:09 Теория мировой революции
09:10 Заключение
09:55 Конфликты с поляками и поддержка партизан
10:53 Причины поддержки партизан
11:30 Деятельность военной разведки
12:19 История Союза отверженных
12:54 Роль Карла Маркса и Фридриха Энгельса
14:43 Национализм и его последствия
15:22 Анонс книги
15:59 Рост организации и вмешательство полиции
16:54 Бланкисты и их связь с марксистами
18:13 Роль Бакунина и развал Интернационала
21:05 Второй интернационал и теория ревизионизма
24:31 Анархосиндикализм и его влияние
26:00 Убийство Жаре
26:57 Позиции социалистов во время войны
27:50 Роль Ленина и методы борьбы
28:47 Циммервальдовское движение
30:27 Болгарская социал-демократия
33:11 Раскол на втором съезде
35:44 Подготовка к революции в Германии
36:39 Интернациональность Красной армии
38:11 Судьба деревни
39:10 Вклад русского народа
40:09 Межнациональная рознь
41:08 Примеры колониализма
41:31 Большевики и мировая революция
42:30 Деятельность Коминтерна
43:26 Военное бюро
44:08 Засекреченность активной разведки
44:52 Подготовка революции в Германии
45:48 Предательство социал-демократов
46:29 Конфликт с социал-демократами
47:26 События в Таллине и Болгарии
48:55 Интербригады в Испании
49:42 Роль евреев в Коминтерне
50:41 Рост компартий
51:40 Коммунисты в Великой Отечественной войне
53:32 Итоги войны
53:41 Критика плана Черчилля
55:29 Оценка действий Сталина
57:08 Мировая революция и гражданские войны
58:47 Влияние Хрущёва и Кубинская революция
01:01:29 Хельсинкские соглашения и их последствия
01:04:10 Подавление иранской революции
01:07:07 Предательство и Фидель Кастро
01:09:03 Влияние партизан и перестройка
01:10:35 Жертвы партизан и их наследие
01:11:29 Современные реалии и поддержка коммунистических стран
01:13:21 Различие между главным и второстепенным
01:15:16 Восстановление правды о коммунистах
01:17:00 Призыв к борьбе и установление памятника
#Колпакиди #МироваяРеволюция #Коминтерн #СССР #История
Комментарий редакции
---
Ключевые тезисы и основные идеи
1. Миф о "мировой революции" как абсолютном зле
Колпакиди полемизирует с распространённым взглядом на идею мировой революции как на источник бед России и абсолютное зло. Он утверждает, что этот миф является сознательной ложью и манипуляцией, выгодной современным "фальсификаторам", искажающими прошлое ради политической выгоды.
2. Поддержка и помощь Советской России: международный аспект
Автор подчёркивает, что без идеи мировой революции и международной солидарности — помощи извне, поддержки от иностранных добровольцев и резонанса во всём мире — большевики не удержали бы власть в Гражданскую войну. Особенно велика была роль иностранных кадров в начальный период (5‒7% численности, но высокая боеспособность).
3. Идея интернационализма как практический инструмент
Изложен тезис, что интернационализм был не отвлечённой мечтой, а реальной практикой: создавались советы, велась подпольная и разведывательная деятельность, в международном коммунистическом движении возникали структуры, способные влиять на события на глобальном уровне. Коминтерн и подпольные военные аппараты — реальные, а не мифологические инструменты борьбы.
4. Истоки и эволюция социалистического и революционного движения
Даётся экскурс в историю движения: от Союза коммунистов и Манифеста Маркса и Энгельса, через противостояние марксистов и анархистов, реформистские и опортюнистические отклонения, к формированию Второго интернационала и его проблемам с ревизионизмом и депутатской бюрократией. Подчёркивается роль внутренних конфликтов и личных амбиций (пример Бакунина), которые подтачивали рабочее движение не менее, чем внешние враги.
5. Роль "вдохновляющего идеала" и субъективного духа
Колпакиди отмечает: Ленин и сторонники мировой революции руководствовались не только рациональным расчетом, но и мечтой — коллективным идеалом всеобщего счастья. Подобно тому, как в программировании нейросеть учится на "идеальных" образцах, революционные движения во многом жили "заряженностью" идеей, что делает их уязвимыми для искажений и разочарований, но даёт мощный импульс.
6. Деструктивность идеализации и перекосов
Критика оппортунизма, бюрократизации левого движения ("движение всё, цель ничто") и одновременная настороженность к буквальному, догматичному следованию инструкции — эти процессы приводят и к внутреннему предательству, и к росту реакционных течений вроде фашизма, возникших из "левого" синдикализма.
7. Революция как реальный, а не абстрактный процесс
Вопреки имиджу "бессмысленной мечты", революционная практика исходила из понимания реальности: чтобы Россия выжила, требовалась солидарность и успех революций за рубежом, иначе страна оставалась в изоляции и обречённой на уничтожение противниками.
8. Конкретика советской внешней политики
Рассматривается деятельность советских спецслужб и Коминтерна: создание тайнных военных, разведывательных, организационных структур по поддержке восстаний и революций за рубежом. Активность СССР не была только лозунговой. Модель революции не ограничивалась Россией; речь шла о координаторах внутри азиатских, европейских, латиноамериканских конфликтов XX века.
9. Проблемы и трагедии пути: предательство, бюрократизация, сломы
Отмечены драматические развилки — провал революции в Германии в 1923 году, внутренние интриги, предательства социал-демократов, трагедии и разрушительные компромиссы (например, судьба левых в Греции или Иране), ошибки и жестокость "центризмов".
10. Масштаб и результат — не только победы, но и ресурс международных левых
Указывается: мировая революция — это не только победы (Китай, Куба, Вьетнам, Латинская Америка), но и кровь, разочарования, сложные последствия. Даже "технические подавления" движения были результатом внешних и внутренних факторов.
---
Философский и практический вывод
Колпакиди в этом видео вдохновляет взглянуть на идею мировой революции не как на схему, а как на сложный, многослойный общественный процесс, в котором идеи, иллюзии, техника, дисциплина, и человеческие страсти, — всё переплетено.
Он показывает, как истина в политике и истории многогранна: нигде нет простого "черное — белое". В споре о мировой революции сталкиваются идеалы и реальность: субъективный опыт партийных борцов часто расходился с тем, во что это превращали политические элиты и бюрократия; люди верили в общий интерес, риск и жертва приносились ради "всех", но реалии часто рушили эти образы.
Интернационализм — не только идеологема, а инструмент самоорганизации масс перед лицом глобального давления, исторического перелома. Миф о всемирном зле мировой революции — это игра с историей ради современных выгод.
Наконец, в его нарративе прослеживается мысль: настоящее влияние любой революционной механики строится на синтезе идеалов и холодного практицизма, а устойчивый прогресс требует постоянной перепроверки целей, внимания к деталям, открытости к саморазоблачению и критике. И, главное, — любви к реальным людям, не к абстракции "народа" или человечества.
---
Открытый вопрос для размышления
Если истина исторического процесса всегда многослойна, а каждый социум склоняется к идеализации прошлого или настоящего — как различать реально освобождающие движения от навязанных извне мифов и иллюзий? Как сохранить в общественном развитии баланс между идеалом, прагматикой, осознанностью — и не скатиться в догматизм или разочарованный цинизм? Ведь в конечном счёте вопрос не только в традиции, и не в мифе, а в том, какую истину мы строим здесь и сейчас — как коллективно, так и внутри себя. А какой ответ вы даёте себе на этот вызов?