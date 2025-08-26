В нашей угольной отрасли не утихает кризис. Во многом он связан с ситуацией на внешних рынках.

Размышления о том, каким образом можно избавить нашу угольную отрасль от слишком сильной зависимости от изменений мировой конъюнктуры, дают ровно один вывод – снизить объемы экспорта за счет увеличения внутреннего потребления, причем потребления такого, которое не только обеспечит диверсификацию самой угледобывающей отрасли, при этом, как минимум, сохранив, а лучше повысив ее рентабельность, но и обеспечит дополнительный рост всей нашей экономики.

Глубокая химическая переработка углей разных марок – безусловно выигрышный вариант, поскольку маржинальность растет кратно, при этом кратно снижаются вес и объемы конечной продукции. Чем тащить из Кузбасса километровой длины составы с углем, куда как проще доставить своим и зарубежным потребителям пару-другую цистерн – это если совсем утрировано.

На всякий случай, сугубо справочно – вот так выглядит список основных направлений углехимического производства в мире: передел угля в кокс и карбида кальция; очищение каменноугольной смолы с получением сырого бензола; производство метанола и водорода из коксового газа; производство ПВХ, ПВС и других продуктов этой группы; переработка угля в аммиак и азотные удобрения; переработка угля в жидкое топливо; переработка угля в олефины; переработка угля в спиртовые эфиры.