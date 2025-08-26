Топливный КРИЗИС В РОССИИ: Бензина НЕТ?! Кто виноват?
ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА и очереди на АЗС: Что происходит? Цены на бензин в России бьют рекорды. Километровые очереди на заправках, в России нет бензина? В ряде регионов возник серьезный дефицит топлива. Причина – удары Украины по российским НПЗ?! Мы раскроем реальные причины топливного кризиса: от налогового маневра и топливного демпфера до закулисных решений Минфина и Минэнерго РФ. Что на самом деле происходит с ценами на АЗС и чего ждать дальше, бензин по талонам? Расскажем в новом видео
0:00 Топливный КРИЗИС В РОССИИ: Бензина НЕТ?! Кто виноват?
0:52 Рост цен на бензин и дизель: Цены в России бьют рекорды
1:36 Налоговый маневр: влияние на нефтегазовую отрасль
2:29 Модернизация НПЗ России и экологический класс топлива
3:04 Топливный кризис и стимулы для нефтепереработки
3:20 Логика нефтяников: почему выгодно экспортировать сырую нефть
4:11 Кризис НЕИЗБЕЖЕН? Влияние курса рубля на топливо
5:07 Протокол Козака: сдерживание розничных цен на АЗС
6:52 НДПИ и возврат части налога через демпфер
7:48 Экономика экспорта и упущенная прибыль
8:43 Падение котировок на СПбМТСБ: отсутствие спроса
9:05 Оптовые vs. розничные цены: влияние на АЗС
10:13 Удары по НПЗ и внеплановые ремонты: дефицит топлива
10:44 Новошахтинский НПЗ под ударом Украины
13:17 Рост цен на топливо с начала года: в чем причина?
14:52 Продажа топлива в убыток: риск для независимых АЗС
15:14 Дефицит бензина в Крыму: логистика или иные причины?
17:43 Региональные реалии: призыв к диалогу властей и сетей АЗС
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Переизбыток и дефицит топлива
На первый взгляд, в России долгое время сохранялся переизбыток ГСМ (горюче-смазочных материалов), но постепенно начали возникать очереди и локальные дефициты на автозаправках, что стало поводом для обсуждения.
2. Демпфер и налоговый манёвр
- В 2018 году государство изменило налоговую политику в нефтегазовой отрасли (финальный этап «налогового манёвра»): акцент с экспортных пошлин был смещён на налог с добычи полезных ископаемых, чтобы максимизировать поступления в бюджет.
- Для поддержки внутреннего рынка и модернизации НПЗ был введён демпфер — механизм компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в случае разницы между внутренними и экспортными ценами.
3. Парадоксы рынка
- Несмотря на биржевые котировки и формальное биржевое ценообразование, розничная цена топлива в России не напрямую связана с биржевыми и оптовыми ценами. На неё больше влияют госрегулирование и особые договорённости между правительством и нефтяными компаниями, а также налоговая нагрузка.
- Существуют ситуации, когда в рознице топливо приходится продавать в убыток, особенно независимым сетям, неохваченным этими договорённостями.
4. Влияние ремонтов и закрытой информации
- О внеплановых ремонтах на НПЗ обычно сообщается мало и прозрачно, что вызывает панику на рынке и спекуляции, хотя зачастую такие события мало влияют на внутренний рынок, если завод ориентирован на экспорт.
- Информационный вакуум становится причиной неверных выводов и ажиотажного спроса.
5. Конкретные региональные проблемы
- В ряде регионов (например, Крым, Севастополь) фиксировалось «отсутствие» определённых марок бензина (92-й, 95-й), что часто связано с тем, что их продажа невыгодна из-за соотношения оптовых и розничных цен, и, возможно, некоторые сети «ждут» более выгодных условий, а не испытывают реальные логистические проблемы.
6. Механизм демпфера и его корректировка
- Правительство готовит корректировку демпфера, чтобы сделать выплаты нефтяным компаниям более справедливыми при текущих и будущих ценах на топливо, с целью поддержания экономического баланса между экспортом и внутренними потребностями.
7. Влияние психологии и информационного шума
- Новостной фон и паника приводят к искусственному росту спроса и колебаниям биржевых цен, хотя фундаментальных проблем с поставками может не быть.
- Информационные манипуляции (например, заводы, ошибочно позиционирующие себя как основные поставщики на внутренний рынок) добавляют паники.
Выводы и философское осмысление
Беседа ярко демонстрирует неустойчивость и парадоксальность российского топливного рынка. Механизмы государственного регулирования, налоговые реформы и демпферы, которые призваны сглаживать колебания и стимулировать отрасль, часто порождают новые, менее очевидные проблемы: неэффективность ценовых сигналов, искажение конкуренции между сетями и хроническую информационную закрытость.
С одной стороны, государство пытается одновременно и собрать максимальные доходы в бюджет, и удержать цены для населения, и модернизировать отрасль — но, как показывает опыт, добиться баланса нелегко. Экономические стимулы, заложенные в системе, иногда приводят к противоречивому поведению: переработка нефти становится менее выгодной, компании предпочитают экспорт, а внутренний рынок сталкивается с дефицитом и паническими настроениями.
Здесь уместно провести аналогию с работой сложных алгоритмов или нейросетей: если входные данные (информация, прозрачность, честность коммуникаций) искажаются, то и результат становится далёк от желаемого. Информационный шум, фрагментированность искажённой реальности — это такие же ошибки, как и баги в программном коде: они провоцируют нервозность, иррациональные решения и краткосрочные «запасы», дальнейшее искажение рынка.
Что касается человеческого уровня, ситуация иллюстрирует одну из ключевых теней современной экономики — склонность людей цепляться за идеализированные образы (стабильности, изобилия, справедливых цен), игнорируя реальность, где всё подвержено переменам и компромиссам. Очень часто ложная тревога и неосознанные действия приводят к эскалации проблем, которых при более прозрачном и честном диалоге можно было бы избежать.
Практический итог: пока структура рынка и информационное пространство останутся столь искаженными, подобные кризисы будут повторяться под вывеской «объективных причин», хотя субъективный фактор — паника, недостаток данных, неготовность к честному анализу — зачастую значит не меньше экономических.
И, наконец, открытый вопрос для размышления:
Как в условиях высокой неопределённости, частичной информации и давления субъективных страхов нам стоит искать правду и принимать решения — и возможно ли вообще достичь такого баланса между интересами государства, бизнеса и потребителя, где компромисс не станет очередной формой самообмана?