ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА и очереди на АЗС: Что происходит? Цены на бензин в России бьют рекорды. Километровые очереди на заправках, в России нет бензина? В ряде регионов возник серьезный дефицит топлива. Причина – удары Украины по российским НПЗ?! Мы раскроем реальные причины топливного кризиса: от налогового маневра и топливного демпфера до закулисных решений Минфина и Минэнерго РФ. Что на самом деле происходит с ценами на АЗС и чего ждать дальше, бензин по талонам? Расскажем в новом видео

0:00 Топливный КРИЗИС В РОССИИ: Бензина НЕТ?! Кто виноват?

0:52 Рост цен на бензин и дизель: Цены в России бьют рекорды

1:36 Налоговый маневр: влияние на нефтегазовую отрасль

2:29 Модернизация НПЗ России и экологический класс топлива

3:04 Топливный кризис и стимулы для нефтепереработки

3:20 Логика нефтяников: почему выгодно экспортировать сырую нефть

4:11 Кризис НЕИЗБЕЖЕН? Влияние курса рубля на топливо

5:07 Протокол Козака: сдерживание розничных цен на АЗС

6:52 НДПИ и возврат части налога через демпфер

7:48 Экономика экспорта и упущенная прибыль

8:43 Падение котировок на СПбМТСБ: отсутствие спроса

9:05 Оптовые vs. розничные цены: влияние на АЗС

10:13 Удары по НПЗ и внеплановые ремонты: дефицит топлива

10:44 Новошахтинский НПЗ под ударом Украины

13:17 Рост цен на топливо с начала года: в чем причина?

14:52 Продажа топлива в убыток: риск для независимых АЗС

15:14 Дефицит бензина в Крыму: логистика или иные причины?

17:43 Региональные реалии: призыв к диалогу властей и сетей АЗС

