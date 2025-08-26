Снова наша рубрика о кормлении боярства.

У бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, возглавлявшего этот суд с 1994 по 2019 год, конфисковали, кроме крупного сельхозбизнеса:

25 земельных участков (6,8 га) на сумму 3,5 млрд рублей;

19 коммерческих зданий (5182 кв. м) стоимостью 2,8 млрд рублей;

18 офисных помещений (4606 кв. м) общей ценой 2,7 млрд рублей;

12 квартир (2200 кв. м) стоимостью 1 млрд рублей;

13 машино-мест (174 кв. м) общей стоимостью 30 млн рублей.

1,2 млрд руб. с его личных банковских счетов и счетов его грибницы.

Понятно, что нашли не все активы.

Думаю, активов у него было минимум на $300 млн (регион богатый, на кормлении сидел он долго).

Но в трудные для бюджета времена, как видим, овцу начинают стричь, а то и забивают на мясо.

Если принять, что каждое домохозяйство-грибница боярина из 100 тыс. высших семей имеет в среднем активов, по минимуму, на $100 млн, то сумма получится $10 трлн – это пять ВВП России. В принципе, бюджет мог бы закрывать все дыры и даже оставалась много на социалку и на развитие, если стричь каждый год хотя бы 1 тыс. боярских семей (это $100 млрд, или 8 трлн руб. в год).

Павел Пряников

