Снова наша рубрика о кормлении боярства.

Переслано от: ZА ПРАVДУ

У бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, возглавлявшего этот суд с 1994 по 2019 год, конфисковали, кроме крупного сельхозбизнеса:

  • 25 земельных участков (6,8 га) на сумму 3,5 млрд рублей;
  • 19 коммерческих зданий (5182 кв. м) стоимостью 2,8 млрд рублей;
  • 18 офисных помещений (4606 кв. м) общей ценой 2,7 млрд рублей;
  • 12 квартир (2200 кв. м) стоимостью 1 млрд рублей;
  • 13 машино-мест (174 кв. м) общей стоимостью 30 млн рублей.
  • 1,2 млрд руб. с его личных банковских счетов и счетов его грибницы.

Понятно, что нашли не все активы.

Думаю, активов у него было минимум на $300 млн (регион богатый, на кормлении сидел он долго).

Но в трудные для бюджета времена, как видим, овцу начинают стричь, а то и забивают на мясо.

Если принять, что каждое домохозяйство-грибница боярина из 100 тыс. высших семей имеет в среднем активов, по минимуму, на $100 млн, то сумма получится $10 трлн – это пять ВВП России. В принципе, бюджет мог бы закрывать все дыры и даже оставалась много на социалку и на развитие, если стричь каждый год хотя бы 1 тыс. боярских семей (это $100 млрд, или 8 трлн руб. в год).

Павел Пряников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Феномен "кормления" элит: Рассказ об очередном примере накопления необычайно крупных активов у одного из представителей региональной элиты — бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, с конфискацией огромного количества имущества (земля, офисы, квартиры, машино-места, банковские счета) на сумму далеко за несколько миллиардов рублей.

2. Масштаб системного явления: Приводится расчет: если аналогичное "домохозяйство" — т.е. каждая высшая семья, которых около 100 тысяч, имеет в среднем по 100 млн рублей активов, то все вместе они контролируют до 10 трлн рублей — как утверждает автор, это сопоставимо с пятью годовыми ВВП России.

3. Практика разовых "стрижек" элит: В «трудные времена» (например, бюджетные дыры) государство прибегает к конфискациям, то есть к своеобразной "стрижке" бояр. По расчету автора, регулярное «стрижка» части элиты могла бы покрыть значительные бюджетные потребности страны.

4. Ирония и сарказм: Подчеркивается система, при которой судебная, а также экономическая власть используется не только для личного обогащения, но и как неформальный ресурсный резерв для государства.

---

Вывод с философским оттенком:

В данной статье автор через конкретный пример раскрывает старую как мир дилемму: элита и общество, власть и экономические ресурсы — насколько тесно в российских реалиях сплетены эти отношения. Экономика здесь похожа на древний русский институт кормления: власть дается не только как инструмент управления, но и как источник личных благ. Подобно тому, как в исторической парадигме бояре кормились с удела, современные «элиты» аккумулируют ресурсы «на черный день» — для себя или для государства.

Можно увидеть и еще один культурно-исторический срез: конфискации — это не столько восстановление справедливости, сколько способ периодической легализации перераспределения. Спекулятивно говоря, в этой логике элита становится неотъемлемой частью «ресурсного плана» государства, используемой в случаях крайней необходимости.

Здесь уместна аналогия с биосферой или нейронной сетью: избыточные или устаревшие узлы иногда «отключаются» ради устойчивости или регенерации системы — но сама система не меняется по сути, если не изменился принцип её организации и взаимосвязей.

Возникает вопрос: действительно ли можно говорить о борьбе с коррупцией или мы наблюдаем глубинный встроенный ритуал — своеобразную циклическую составляющую существующей модели, где истина и справедливость ситуативны, а их воплощение зависит от сиюминутных нужд системы? Ведь, оперируя категориями объективной истины, всегда остается допущение: то, что видится реформой, может оказаться лишь обновлением формы.

И вот открытый вопрос для читателя: возможно ли в условиях столь глубоко укоренённых моделей управления (и мышления) перейти к иной системе взаимодействия между обществом и элитой, при которой истина и справедливость перестанут быть инструментом ситуативной необходимости, а станут внутренней нормой и мотивом поведения — и если да, то какая трансформация потребуется для этого не только на уровне институтов, но и личного мировоззрения каждого?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/30477
