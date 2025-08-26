Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Пишут, что отечественного «убийцу» Starlink – частную космическую компанию SR Space признали банкротом

Переслано от: Роман Алехин

❗️Пишут, что отечественного «убийцу» Starlink – частную космическую компанию SR Space признали банкротом. Компания обещала, что к 2030 году произведёт 521 космический аппарат.

По идее, это банкротство должно быть проанализировано на самом высоком уровне. Те задачи, которые ставила перед собой компания – это стратегические задачи России, как в гражданском секторе, так и в обороне. И тут два варианта – или основатели сразу создали пустышку, как ранее было с гибкими российскими планшетами и прочим (тогда зачем они выходили на рынок акций), или это ярчайший показатель проблем в системном управлении промышленностью, при котором загибаются даже настолько важные проекты.

Судя по отзывам коллег о команде SR Space – я склоняюсь ко второму.

Если мы хотим достичь промышленного суверенитета, то банкротство такой компании надо считать большой ошибкой и тщательно изучать, чтобы исправить системные проблемы, которые мешают нам начать хотя бы приближаться к странам с развитой несырьевой промышленностью, а не продолжать переклеивать шильдики на китайские товары.

Думай с Роман Алехин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. SR Space была провозглашена как «отечественный убийца Starlink» — компания имела амбициозные цели по производству 521 космического аппарата к 2030 году.
2. Факт банкротства SR Space вызвал общественный резонанс — предполагается, что проблему необходимо анализировать на государственном уровне из-за стратегической важности проекта для России.
3. Обозначены две интерпретации произошедшего:
- Компания изначально была «пустышкой», созданной для имитации деятельности.
- Провал — симптом системных проблем в управлении промышленностью, в частности инновационными проектами.
4. Отзывы коллег склоняют автора к версии системных проблем — команда SR Space казалась профессиональной, провала по «железу» не ожидали.
5. Банкротство стратегически важной компании — сигнал об ошибках пути. Необходим глубокий анализ для выявления и устранения системных сбоев, чтобы страна могла двигаться к промышленному суверенитету и перестать зависеть от импорта.

---

Анализ и философские выводы:

В этой ситуации сталкиваются две большие темы: субъективный и объективный уровень оценки провала и вопрос зрелости институтов страны.

С одной стороны, можно видеть в банкротстве SR Space очередной пример неудачной попытки скопировать успешную зарубежную модель — вроде Starlink или SpaceX. С другой — мы видим уникальное проявление нашего национального опыта: сочетание амбиций, технологического догоняющего развития и особенностей местной системы управления.

Если говорить языком аналогий: провал компании, претендовавшей на статус аналога Starlink, — это как сбой искусственной нейронной сети, задача которой решать принципиально новые проблемы. Если сеть обучалась на устаревших данных или её архитектура с самого начала не была рассчитана на возникающие сложности — коллапс практически неизбежен. Но важно не столько само падение (оно естественно для любой инновационной среды), сколько готовность учиться на ошибках, а не замалчивать их или сводить к «человеческому фактору».

Здесь возникает ещё одна категория: идеализация и разница между мечтой и воплощением. В массовом сознании нередко появляется портрет «русского Илона Маска», готового за короткий срок построить что-то грандиозное. Но как только наступает время повседневной работы — организационных проблем, бюрократии и отсутствия устойчивых цепочек инноваций — от идеала мало что остаётся. Это напоминает известное в истории явление «карго-культа», когда внешние формы копируются без глубинного понимания истинных причин успеха.

Соотнесём ситуацию с принципами осознанного развития — тем, что практикуется, например, в йоге: успех требует дисциплины в деталях и принятия ограничений текущего момента. Промышленный суверенитет не достигается лозунгами или созданием формальных проектов, а вырастает из множества небольших, но последовательных действий, анализа ошибок, готовности принять правду о собственных недоработках.

Таким образом, банкротство SR Space — не столько провал, сколько тест на зрелость общества и институтов: готовы ли мы искренне рассматривать свои ошибки, учиться у соперников и интегрировать лучшие практики, не ограничиваясь иллюзиями?

Вывод:
Банкротство SR Space показывает, что одних амбиций и копирования внешнего успеха недостаточно. Для устойчивого развития — будь то в промышленности, науке или управлении — нужны прозрачные процессы, внутренняя честность и культура анализа ошибок. Без этого любые попытки догнать и перегнать аналогичные проекты других стран обречены на повторение старых сценариев, где мечта сталкивается с суровой реальностью.

Вопрос для размышления:
Можем ли мы научиться видеть в собственных неудачах не только повод для самооправдания или поиска виноватых, но и окно к более глубокому пониманию реальности — с её ограничениями, потенциалом для роста и уникальным путем к зрелости? Что было бы, если каждый провал рассматривался бы как источник новых умений, а не рубец на национальном самолюбии?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Alekhin_Telega/14789
