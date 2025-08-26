❗️Пишут, что отечественного «убийцу» Starlink – частную космическую компанию SR Space признали банкротом. Компания обещала, что к 2030 году произведёт 521 космический аппарат.

По идее, это банкротство должно быть проанализировано на самом высоком уровне. Те задачи, которые ставила перед собой компания – это стратегические задачи России, как в гражданском секторе, так и в обороне. И тут два варианта – или основатели сразу создали пустышку, как ранее было с гибкими российскими планшетами и прочим (тогда зачем они выходили на рынок акций), или это ярчайший показатель проблем в системном управлении промышленностью, при котором загибаются даже настолько важные проекты.

Судя по отзывам коллег о команде SR Space – я склоняюсь ко второму.

Если мы хотим достичь промышленного суверенитета, то банкротство такой компании надо считать большой ошибкой и тщательно изучать, чтобы исправить системные проблемы, которые мешают нам начать хотя бы приближаться к странам с развитой несырьевой промышленностью, а не продолжать переклеивать шильдики на китайские товары.

