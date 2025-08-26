Надо относится к врагу с опаской и не верить в их лживые шоу
“Ориентация на смену режима в России все-таки изменилась примерно с того времени, когда была объявлена частичная мобилизация и когда американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что шансы использования ядерного оружия Россией составляют 50 на 50. Этот анализ был донесен до Байдена, и он, разговаривая со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сказал в ноябре 2022 года, что дальше мы не можем продолжать то, что мы делали.
Буквально он сказал, что we are stuck в этом отношении. Мы застряли. Мы должны исходить из того, что теперь мы будем поддерживать Украину в той мере, в какой ей необходимо, работая на истощение России, но мы не можем исходить из того, что сможем изменить российский режим принципиально. Поэтому мы переходим к стратегии сдерживания, которая в конечном счете приведет к тому, что санкции сработают, пусть не сразу. И при помощи больших поставок оружия, укрепления украинской армии мы добьемся того, чего добились в холодной войне. Режим в конечном счете перейдет к переговорам, но это будет результатом политики сдерживания, а не трансформации режима”.
Любопытное свидетельство профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско Андрея Цыганкова в журнале “Монокль”. Он раскрывает нехитрую логику американской элиты – мол, сначала рассчитывали легко сковырнуть “режим Путина”, а когда увидели, что это не получается и грозит эскалацией вплоть до ЯО (сигналы от Караганова плюс смена ядерной доктрины), то сделали ставку на переговоры под давлением, т.н. стратегии сдерживания.
Отсюда и смена Байдена на Трампа, смена риторики “он убийца! ату его и всех русских!” на риторику “Путин серьёзный игрок, но он должен завершить СВО”. Желание заморозить конфликт на Украине, оставляя её в качестве инструмента давления на Россию. В таком случае получается, что это согласованная и просчитанная смена стратегии, а не борьба трампистов с Демпартией?
В том же интервью профессор сетует на то, что после советологии в США всерьёз не изучают Россию и ведут борьбу с нами вслепую. Но если его же тезис о смене стратегии верен, то получается, что изучают они нас серьёзно и действуют обдуманно, а не спонтанно. За спинами Байденас деменцией и Трампа с биполяркой находятся умные и циничные специалисты по развалу стран, неугодных Молоху.
Это не означает, что они победят. Это означает, что надо относится к врагу с опаской и не верить в их лживые шоу.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Смена стратегии США по отношению к России. После объявления частичной мобилизации и анализа рисков ядерной эскалации американская администрация отказалась от идеи быстрой смены режима в России. Вместо этого был сделан выбор в пользу долгосрочной стратегии сдерживания.
2. Причины смены курса. Поводом для перемен стали высокие риски, связанные с возможным применением Россией ядерного оружия, а также оценка устойчивости российского политического режима в условиях внешнего давления.
3. Текущая стратегия — поддержка Украины и истощение России. Поддержка Украины теперь ведётся в той мере, в какой она способствует изматыванию России, а не с целью непосредственной трансформации российского правительства.
4. Ставка на санкции и переговоры. Основной расчёт — давление через санкции и военную помощь Украине рано или поздно вынудят российское руководство сесть за стол переговоров.
5. Манипуляция риторикой. Изменилась публичная риторика американских лидеров; вместо демонстративной конфронтации появилось более прагматичное отношение к российскому руководству, со скрытым давлением на переговорные возможности.
6. Критика американских представлений о России. Отмечается недостаток глубокого знания России в современной американской политике, однако сама последовательная смена стратегии указывает на наличие серьёзного, обдуманного подхода.
7. Призыв к осторожности и недоверию. Делается вывод о необходимости относиться к оппоненту (в данном случае к Западу) с подозрительностью, не верить в публичные "шоу", маскирующие истинные цели и стратегии.
---
Вывод
В статье делается акцент на том, что внешняя политика США по отношению к России претерпела заметную трансформацию: вместо прежних иллюзий о быстрой смене режима теперь ставка делается на длительное давление и сдерживание, сочетая санкции и поддержку Украины как способ "истощения" российского ресурса и втягивания страны в продолжительный диалог. Автор подчеркивает, что политическое шоу и публичные заявления зачастую далеки от реальных целей, и поэтому советует сохранять трезвость мышления и осторожность, не принимая пропагандистские пассажи за истину.
С точки зрения философии восприятия, этот анализ напоминает о том, что в политике продуктом часто становится не сама реальность, а её интерпретация и отражение в медиапространстве — то, что называют "шоу". Здесь возникает вопрос познаваемости истинных намерений и смыслов в условиях информационной войны: до какой степени мы в принципе способны различить манипуляции и подлинные ориентиры, если даже профессиональные аналитики вынуждены действовать в ситуации частичной слепоты?
В каждом историческом раунде схватки идеологий и государств мы сталкиваемся с глубокой неопределённостью: исторические решения редко бывают однозначными, и каждый участник больших процессов движим своим "осколком истины", который для других остаётся скрытым. Осознанное отношение к этому, умение анализировать не только риторику, но и реальные действия — необходимая иммунная система современного человека.
Можно ли вообще в условиях современной геополитики отличить реальное намерение от публично декларируемых целей — и если да, то каковы критерии такой "истины", применимые в мире шоу, пропаганды и многоуровневых стратегий?