“Ориентация на смену режима в России все-таки изменилась примерно с того времени, когда была объявлена частичная мобилизация и когда американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что шансы использования ядерного оружия Россией составляют 50 на 50. Этот анализ был донесен до Байдена, и он, разговаривая со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сказал в ноябре 2022 года, что дальше мы не можем продолжать то, что мы делали.

Буквально он сказал, что we are stuck в этом отношении. Мы застряли. Мы должны исходить из того, что теперь мы будем поддерживать Украину в той мере, в какой ей необходимо, работая на истощение России, но мы не можем исходить из того, что сможем изменить российский режим принципиально. Поэтому мы переходим к стратегии сдерживания, которая в конечном счете приведет к тому, что санкции сработают, пусть не сразу. И при помощи больших поставок оружия, укрепления украинской армии мы добьемся того, чего добились в холодной войне. Режим в конечном счете перейдет к переговорам, но это будет результатом политики сдерживания, а не трансформации режима”.

Любопытное свидетельство профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско Андрея Цыганкова в журнале “Монокль”. Он раскрывает нехитрую логику американской элиты – мол, сначала рассчитывали легко сковырнуть “режим Путина”, а когда увидели, что это не получается и грозит эскалацией вплоть до ЯО (сигналы от Караганова плюс смена ядерной доктрины), то сделали ставку на переговоры под давлением, т.н. стратегии сдерживания.

Отсюда и смена Байдена на Трампа, смена риторики “он убийца! ату его и всех русских!” на риторику “Путин серьёзный игрок, но он должен завершить СВО”. Желание заморозить конфликт на Украине, оставляя её в качестве инструмента давления на Россию. В таком случае получается, что это согласованная и просчитанная смена стратегии, а не борьба трампистов с Демпартией?

В том же интервью профессор сетует на то, что после советологии в США всерьёз не изучают Россию и ведут борьбу с нами вслепую. Но если его же тезис о смене стратегии верен, то получается, что изучают они нас серьёзно и действуют обдуманно, а не спонтанно. За спинами Байденас деменцией и Трампа с биполяркой находятся умные и циничные специалисты по развалу стран, неугодных Молоху.

Это не означает, что они победят. Это означает, что надо относится к врагу с опаской и не верить в их лживые шоу.