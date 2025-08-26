Кто убивает образование

В связи с рассуждениями главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены якобы убивают образование, потому что создают страх, мне вспомнилась история, рассказанная дедушкой.

Готовясь к экзаменам в институте, он никак не мог запомнить доказательство одной сложной теоремы. Придя домой накануне экзамена, он сел, чтобы еще раз ее повторить.

Взял тетрадь, открыл и на первой странице стал выводить доказательство. Но, дойдя до очередного момента, остановился и никак не мог вспомнить следующее преобразование. Открыл учебник, посмотрел, перевернул страницу тетради и стал снова выводить всё сначала.

Снова запнулся на том же месте, пришлось опять смотреть в учебник. С третьего или четвертого раза всё получилось и, пройдя этот момент, он даже не стал дописывать доказательство до конца. На следующий день он, спокойный, уверенный в своих знаниях, пришел на экзамен.

И надо же было такому случиться, что на экзамене ему выпал билет именно с этой теоремой. Чувствуя, что ухватил удачу за хвост, дедушка быстро выписал доказательство и первым пошел отвечать.

В то время (дедушка учился в начале 50-х) на экзамен студенты приходили с чистыми тетрадями, в которых и писали ответы. Дедушка положил перед преподавателем тетрадь с доказанной теоремой и начал отвечать на устные вопросы.

А преподаватель — опытный педагог — не стал сразу смотреть доказательство, а перевернул тетрадь и раскрыл ее с другой стороны. И надо же было такому случиться, что он увидел там доказательство той самой теоремы: по оплошности дедушка взял не чистую тетрадь, а ту самую, на которой тренировался.

Дедушка приготовился к худшему: преподаватель обнаружил шпаргалку, экзамен не будет зачтен. Однако педагог перелистнул страницу и заинтересовался: на следующей странице была та же самая теорема. Не дописанная, как и на предыдущем листе. И на следующем.

Пролистав до последней, успешной попытки, преподаватель понимающе кивнул, поднял глаза на деда и, усмехнувшись, спросил: «Ну что, разобрался, как доказывать?» «Разобрался», — ответил дед.

За тот экзамен он получил пятерку, как, впрочем и за другие. Учился он добросовестно и был на хорошем счету, что тоже, несомненно, помогло педагогу разобраться в ситуации. И подобных случаев можно найти много.

Утверждение Грефа, что страх создает сам экзамен, ложно. Страх порождает неуверенность в исходе экзамена.

Цифровизаторы добавили этих страхов, убрав из экзамена человека и, как следствие, человечность. Теперь, с одной стороны, даже прекрасные знания не гарантируют сдачи ЕГЭ на «отлично», надо еще не ошибиться в заполнении бумажек.

Ведь бумажки проверяет робот, которому знания сдающего не важны, ему вообще ничего не важно и ничего не докажешь.

Греф — это один из главных цифровизаторов образования. Поэтому все его проявления «заботы» о школьниках — крокодиловы слёзы. Такие как он и убивают образование, а вовсе не экзамены сами по себе. Владимир Васильев, РВС.

Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас ✅Подписаться на РВС: ТГ| ВК |Дзен |Сайт