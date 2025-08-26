Кто убивает образование
В связи с рассуждениями главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены якобы убивают образование, потому что создают страх, мне вспомнилась история, рассказанная дедушкой.
Готовясь к экзаменам в институте, он никак не мог запомнить доказательство одной сложной теоремы. Придя домой накануне экзамена, он сел, чтобы еще раз ее повторить.
Взял тетрадь, открыл и на первой странице стал выводить доказательство. Но, дойдя до очередного момента, остановился и никак не мог вспомнить следующее преобразование. Открыл учебник, посмотрел, перевернул страницу тетради и стал снова выводить всё сначала.
Снова запнулся на том же месте, пришлось опять смотреть в учебник. С третьего или четвертого раза всё получилось и, пройдя этот момент, он даже не стал дописывать доказательство до конца. На следующий день он, спокойный, уверенный в своих знаниях, пришел на экзамен.
И надо же было такому случиться, что на экзамене ему выпал билет именно с этой теоремой. Чувствуя, что ухватил удачу за хвост, дедушка быстро выписал доказательство и первым пошел отвечать.
В то время (дедушка учился в начале 50-х) на экзамен студенты приходили с чистыми тетрадями, в которых и писали ответы. Дедушка положил перед преподавателем тетрадь с доказанной теоремой и начал отвечать на устные вопросы.
А преподаватель — опытный педагог — не стал сразу смотреть доказательство, а перевернул тетрадь и раскрыл ее с другой стороны. И надо же было такому случиться, что он увидел там доказательство той самой теоремы: по оплошности дедушка взял не чистую тетрадь, а ту самую, на которой тренировался.
Дедушка приготовился к худшему: преподаватель обнаружил шпаргалку, экзамен не будет зачтен. Однако педагог перелистнул страницу и заинтересовался: на следующей странице была та же самая теорема. Не дописанная, как и на предыдущем листе. И на следующем.
Пролистав до последней, успешной попытки, преподаватель понимающе кивнул, поднял глаза на деда и, усмехнувшись, спросил: «Ну что, разобрался, как доказывать?» «Разобрался», — ответил дед.
За тот экзамен он получил пятерку, как, впрочем и за другие. Учился он добросовестно и был на хорошем счету, что тоже, несомненно, помогло педагогу разобраться в ситуации. И подобных случаев можно найти много.
Утверждение Грефа, что страх создает сам экзамен, ложно. Страх порождает неуверенность в исходе экзамена.
Цифровизаторы добавили этих страхов, убрав из экзамена человека и, как следствие, человечность. Теперь, с одной стороны, даже прекрасные знания не гарантируют сдачи ЕГЭ на «отлично», надо еще не ошибиться в заполнении бумажек.
Ведь бумажки проверяет робот, которому знания сдающего не важны, ему вообще ничего не важно и ничего не докажешь.
Греф — это один из главных цифровизаторов образования. Поэтому все его проявления «заботы» о школьниках — крокодиловы слёзы. Такие как он и убивают образование, а вовсе не экзамены сами по себе. Владимир Васильев, РВС.
Комментарий редакции
1. История дедушки как иллюстрация учебного процесса.
В статье приводится воспоминание о том, как дедушка автора, готовясь к экзамену, через многократные попытки наконец понял сложную теорему. Его опыт показывает, что именно напряжение и усилие в процессе подготовки позволяют глубже понять материал.
2. Человеческий фактор и добросовестность.
Экзаменатор, увидев в тетради дедушки неоднократные попытки доказательства, понял, что тот действительно разобрался в предмете через честный труд, и это было отмечено высокой оценкой. Человеческий педагог был способен увидеть усилия и старания.
3. Критика заявления Грефа.
Ссылаясь на слова Германа Грефа о том, что экзамены якобы убивают образование, автор не соглашается: не экзамены вызывают страх, а неуверенность в своих силах и чрезмерная формализация процесса.
4. Цифровизация усиливает страх и отчуждение.
Современные экзамены, где результаты зависят не только от знаний, но и, например, от машинной проверки бланков, становятся еще более стрессовыми. Робот не способен оценить живой процесс мышления и старания.
5. Ответственность современных "цифровизаторов".
Автор утверждает, что такие реформаторы, как Греф, которые внедряют безличные цифровые системы, и есть настоящая угроза образованию, а не сама по себе экзаменационная практика.
6. Призыв к ответственности и человечности.
Автор завершает статью вопросом: какой мир мы построим для детей, подчёркивая коллективную ответственность за будущее образования.
Вывод и аналитический комментарий:
В центре статьи — напряжённый диалог между человеческим и безличным в образовательном процессе. Через субъективную призму личной истории раскрывается фундаментальное противоречие: экзамен, когда в нём есть место живому общению и признанию усилий, может стать катализатором роста и понимания. Однако, как только измерение становится полностью машинным, он утрачивает связь с личностью студента — и, возможно, с самой сущностью образования как процесса преодоления и взросления.
Это наводит на размышления о природе ошибки и оценки: в алгоритмическом процессе ошибки неизбежно трактуются формально, а потому они не ведут к росту, а только к оценке. Вполне аналогично тому, как обучение нейронной сети требует множества "ошибок", которые служат ориентирами для развития, человеческое обучение невозможно без попыток и осечек. В этом смысле, цифровизация, если она не сопровождается гуманистическим подходом, действительно может "убивать" образование — не экзамен как таковой, а отсутствие внутреннего контакта и внимания к индивидуальному пути.
Другой важный слой — ответственность за принятие решений о формах образования. Многие современные "реформаторы" рискуют подменить живой, творческий процесс обучением ради баллов, рейтингов и безразличных алгоритмов. Идеализация автоматизации образования напоминает тот самый фанатизм, когда идею (оценку объективности и эффективности системы) ставят выше реальной жизненности процесса. Возникает опасность исповедовать технологический идеализм, забывая о том, что любая система не совершеннее человека, ее создавшего.
Впрочем, стоит признать, что страх экзамена — не только следствие цифровизации, но и человеческой склонности к тревоге перед неопределённостью. Сама по себе экзаменационная система — лишь одна из форм социальной проверки знания, и смысл её в том, чтобы создавать вызов, через который рождается субъективное ощущение победы над собой. Но в обесчеловеченной системе вызов этот превращается в пустое заполнение клеток.
Осознанный подход к обучению требует свободы для попыток, ошибок, повторных стартов — и, главное, присутствия эмпатичного, внимательного педагога рядом. Этот диалог опытов и попыток составляют суть образования, а не сама по себе процедура экзамена.
Открытый вопрос:
Если образование — это всегда сотрудничество между личностью и системой, где индивидуальный рост возможен лишь в диалоге с Препятствием, то не стоит ли нам задуматься: как совместить неизбежную формализацию контроля с сохранением человечности и индивидуального пути каждого ученика? Может ли машина научиться видеть в ошибках содержание и усилие — так, как это иногда может мудрый человек?