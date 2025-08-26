Андрей Школьников: Рецепт лечения от геополитической порчи
Ромейские политические традиции, которые ещё называют византийщиной, на русской почве порой проявляются иными, более глубокими чертами. Присущие греко-ромеям лукавство и хитрость перестали быть синонимом обмана, превратившись в многоходовки, честность и ментальные ловушки. Правда и предупреждения звучат сильно заранее, оттого мало кто оказывается способен их услышать, понять и осознать. Проигравший противник после будет рвать волосы, уверять, что его ввели в заблуждение и спровоцировали, но факты будут говорить об ином – он сам оказался слишком самонадеян и глуп.
С началом СВО в российской политике практически исчез дух торговца, который пытались искусственно взрастить в постсоветскую эпоху, получая вместо купечества казнокрадство и клиентелизм. В этих изменениях Россия становится больше похожа не на Ромейскую, а на Римскую империю, империю-воина, прямого, упорного, готового проявить милосердие, но не забывающего про свои интересы. Вечный город не спешит, время неумолимо играет на его стороне, пока он не забывает о нём и не погружается в текущие удовольствия.
Сегодня было два интересных сигнала, в лучших традициях византийщины в положительной коннотации. Утром Владимир Путин поздравил первого вице-президента, по совместительству первую леди, супругу президента Азербайджана с днем рождения (Upd. оно 26, а поздравил 22 и передал привет мужу, наверное, служба протокола что спутала… ага…). Странно, что о торжестве меритократии заявили не в Баку, а на противоположном берегу Каспийского моря, наверное, просто немного опередили. Вечером Минюст заявил, что азербайджанский политолог с российским гражданством Сергей Марков оказался иноагентом.
Волшебство ещё не пришло в мир, наговор «Я за Путина!» требует не магической энергии, а чистоты, патриотизма, лояльности только России. Полученные от агентов чужого государства денежные средства очень загрязняют энергию и карму, закрывают третий глаз, нарушают связь с космосом и сбивают внутренний компас. У российского политолога стрелка всегда должна быть направлена внутрь страны, её целей и интересов, а не болтаться произвольно, сбивая с курса.
На данном примере государство ещё раз показывает, как работает правило: «Чужие деньги взял – быть беде». Продвигать интересы внешних сил является очень плохой приметой, у больших стран нет постоянных союзников и врагов, ссылки на договоры о дружбе не работают. На «гранты шакалить» нельзя было давно, теперь требования выросли. Работающий в информационном пространстве индивид может работать на своё государство или зарабатывать на жизнь в совершенно другой сфере, а не вот так.
И, да, в последние месяцы складывается впечатление, что Азербайджан кто-то сглазил, навел порчу, но даже без специалиста по фэн-шую ясна проблема – на стены кабинетов нужно вешать портрет, что будет пронзительно смотреть на них, а не всякие подделки…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Ромейские (византийские) традиции и их трансформация в России
– Византийская политическая культура, основой которой являются многоходовки, хитрость и дипломатические ловушки, на русском «грунте» приобретает новые, более глубокие качества, где лукавство становится не обманом, а стратегией.
– Прямолинейная честность соседствует с продуманными ментальными ловушками, а прозорливые предупреждения обращаются часто к тем, кто не умеет их вовремя распознать.
2. Перемены в российской политике с началом СВО
– С исчезновением «духа торговца» Россия меняется: если после распада СССР культивировали купечество, то по факту это выразилось в коррупции и клиентелизме.
– После начала специальной военной операции страны становится меньше похожей на Византию-торговку, и становится подобной воинственной Римской империи: прямой, упорной, способной к милосердию, но твердо придерживающейся собственных интересов.
3. Сигналы византийщины в современной политической практике
– Приведены два примера тонких политических ходов (поздравление первой леди Азербайджана с днем рождения, объявление азербайджанского политолога-россиянина иноагентом), которые могут казаться случайностями, но имеют глубокий смысл — косвенные сигналы о расстановке приоритетов и демонстрации позиций.
4. Проблема лояльности и «чистоты» политического поля
– Лояльность рассматривается как безусловное следование интересам России, а внешние влияния (деньги, иностранные гранты) интерпретируются как угроза внутреннему компасу и энергетической «чистоте» политолога.
– Продвижение внешних интересов — табу, а информационный деятель должен работать либо на Россию, либо уходить из сферы политики.
5. Призыв к патриотизму и идиосинкразия к чуждому влиянию
– Работать на интересы других стран — плохая примета и угроза стабильности, а политическая дисциплина требует постоянной внутренней собранности и ориентации на национальные задачи.
6. Фольклорные и мистические аллюзии
– В тексте присутствует ироническое упоминание о «порче» и кармических нарушениях, которые ассоциируются с политической нелояльностью, что выражается в советах (например, вешать нужный портрет на стену), обнажая глубинную связь между символическим и институциональным.
---
Вывод
Андрей Школьников анализирует современную российскую политику через призму исторических аналогий — сопоставляя «византийщину» с практиками в современной России и противопоставляя их сегодняшним имперским манерам. Ключевой мотив — необходимость внутренней дисциплины, лояльности и исключения внешнего влияния как условий выживания и успеха страны в мировой политике. Автор высказывает тревогу по поводу любого заимствования «чужих» стратегий и источников, делая акцент на необходимости постоянной самоидентификации и бдительности.
В то же время прослеживается скепсис по отношению к идеализированным образам — будь то идеал «чистого» политолога или абсолютной патриотической лояльности. Через иронические ремарки о фэн-шуй и карме проводится параллель между древними суевериями и современной идеологической дисциплиной, намекая на их сходство как инструментов управления.
---
Философский смысл и открытый вопрос
Вся эта проблематика — тонкая грань между стратегической гибкостью и самообманом, честностью и манипуляцией, внутренней дисциплиной и паранойей по поводу «чужого» — поднимает вопрос:
Где проходит граница между здоровой самоидентичностью и самоизоляцией, и способна ли культура, постоянно ограждающая себя от чужого, сохранять внутреннюю правду и открытость к развитию?