Ромейские политические традиции, которые ещё называют византийщиной, на русской почве порой проявляются иными, более глубокими чертами. Присущие греко-ромеям лукавство и хитрость перестали быть синонимом обмана, превратившись в многоходовки, честность и ментальные ловушки. Правда и предупреждения звучат сильно заранее, оттого мало кто оказывается способен их услышать, понять и осознать. Проигравший противник после будет рвать волосы, уверять, что его ввели в заблуждение и спровоцировали, но факты будут говорить об ином – он сам оказался слишком самонадеян и глуп.

С началом СВО в российской политике практически исчез дух торговца, который пытались искусственно взрастить в постсоветскую эпоху, получая вместо купечества казнокрадство и клиентелизм. В этих изменениях Россия становится больше похожа не на Ромейскую, а на Римскую империю, империю-воина, прямого, упорного, готового проявить милосердие, но не забывающего про свои интересы. Вечный город не спешит, время неумолимо играет на его стороне, пока он не забывает о нём и не погружается в текущие удовольствия.

Сегодня было два интересных сигнала, в лучших традициях византийщины в положительной коннотации. Утром Владимир Путин поздравил первого вице-президента, по совместительству первую леди, супругу президента Азербайджана с днем рождения (Upd. оно 26, а поздравил 22 и передал привет мужу, наверное, служба протокола что спутала… ага…). Странно, что о торжестве меритократии заявили не в Баку, а на противоположном берегу Каспийского моря, наверное, просто немного опередили. Вечером Минюст заявил, что азербайджанский политолог с российским гражданством Сергей Марков оказался иноагентом.

Волшебство ещё не пришло в мир, наговор «Я за Путина!» требует не магической энергии, а чистоты, патриотизма, лояльности только России. Полученные от агентов чужого государства денежные средства очень загрязняют энергию и карму, закрывают третий глаз, нарушают связь с космосом и сбивают внутренний компас. У российского политолога стрелка всегда должна быть направлена внутрь страны, её целей и интересов, а не болтаться произвольно, сбивая с курса.

На данном примере государство ещё раз показывает, как работает правило: «Чужие деньги взял – быть беде». Продвигать интересы внешних сил является очень плохой приметой, у больших стран нет постоянных союзников и врагов, ссылки на договоры о дружбе не работают. На «гранты шакалить» нельзя было давно, теперь требования выросли. Работающий в информационном пространстве индивид может работать на своё государство или зарабатывать на жизнь в совершенно другой сфере, а не вот так.

И, да, в последние месяцы складывается впечатление, что Азербайджан кто-то сглазил, навел порчу, но даже без специалиста по фэн-шую ясна проблема – на стены кабинетов нужно вешать портрет, что будет пронзительно смотреть на них, а не всякие подделки…

Источник