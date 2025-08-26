“АЛЯСКА: что было и что будет?”. Е.Ю.Спицын на канале Свободная пресса в программе “Мнение
Эфир на канале Свободная Пресса 25 августа 2025 г.
Комментарий редакции
1. Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске носят предварительный характер. Никакой сторонний наблюдатель (кроме близкого круга Путина) не может с точностью сказать, о чём именно шла речь. Всё строится на догадках и предположениях.
2. Основные темы переговоров: обсуждалась ситуация на Украине, двусторонние отношения России и США, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности (контроль над вооружениями, истекающие соглашения времен Холодной войны). Приоритет, вероятно, отдавался стратегическому балансу, а украинский вопрос выступал довеском к восстановлению диалога.
3. Подход Трампа к украинскому конфликту: для него это не первостепенная задача, важнее — построение нового мирового порядка и стратегическая стабильность с Россией и Китаем. Европа в этом контексте рассматривается как сила, утратившая самостоятельное значение.
4. Исторический контекст: современные глобальные изменения сравниваются с переломными моментами мировой истории (вестфальский мир, Венский конгресс, Ялтинская и Потсдамская конференции). После краха старой системы должны появиться новые "правила игры", которые определят крупные державы-победители. Европа исключается из этого круга.
5. Позиция США: по мнению эксперта, Трамп намерен дистанцироваться от украинского конфликта, чтобы не оказаться в лагере проигравших, и нацелен на переговоры с Россией и Китаем как с равными центрами силы.
6. Внутриполитические и внешнеполитические конфликты: между США и Европой растёт отчуждение, американское общество сильно поляризовано, что описывается как внутренняя "гражданская война" элит. Европа, на взгляд эксперта, уже не субъект международной политики, текущая поддержка Украины со стороны США может быть прекращена ради собственных интересов.
7. Манёвры США в отношении Зеленского: у США (и лично у Трампа) остаётся множество далеко идущих рычагов давления на Украину — от прекращения поставок вооружений до отключения разведданных.
8. Роль российского визита: визит Путина в США трактуется как успех, показывающий, что никакой полной международной изоляции России нет и не было — остаются связи с Китаем, Индией, Бразилией. Миф о полной изоляции, по мнению эксперта, развеян.
9. Внутренняя борьба и нестабильность буржуазного мира: конфликт между различными элитами на Западе не исчез, а наоборот, обостряется, что может привести к непредсказуемым изменениям и даже обвалу нынешней политической конфигурации, особенно внутри США.
Вывод:
В этом видео звучит размышление о динамике глобальных политических процессов через призму текущих событий и исторических аналогий. В основе — скептицизм относительно прежних моделей мирового порядка и реалистичный взгляд на новые центры силы: США, Россия, Китай. Европа, как отмечается, теряет свое прежнее значение, а буржуазный западный мир разрывается внутренними конфликтами. Эксперт подчеркивает, что все оценки и прогнозы ситуативны, зависят от множества неизвестных и не могут быть окончательными.
Философски тут заметно стремление разглядеть за текущим конфликтом более глубокие исторические циклы: когда "старый" порядок не выдерживает, его разламывают новые субъекты силы, играющие уже по другим неписаным правилам. Стратегический прагматизм здесь явно перевешивает идеализм: вопросы морали и идеалов на заднем плане, акцент делается на интересах и реальных возможностях сторон.
Однако остаётся нерешённым — может ли выстраивание отношений трёх сверхдержав действительно привести к стабильности, или очередная попытка "поделить мир" только замаскирует старые противоречия под новыми лозунгами? Не окажется ли, что истинные смыслы вновь ускользнут от людей — как участников истории, а не её вершителей?
Открытый вопрос:
Если стабильность и справедливость в мире по-прежнему определяются интересами "держав-победительниц", способно ли человечество научиться договариваться — не только на основе силы или страха, но и на основе более глубокой осмысленности ценностей и человеческой взаимосвязи? Где грань между прагматизмом сильных и истиной, которую ищет каждый человек?