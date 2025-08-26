Генетический паспорт со скидкой 66% по промокоду PANCHIN21 https://clck.ru/3Nohbf

Прозрачный выбор квартиры на Авито Недвижимости: https://commercial.link/5T3?erid=2Vfnxw8kFkc

Это видео в формате айсберга. В нем мы составили список генетических мутаций по нарастанию от самых распространенных до самых жутких, необычных и уникальных.

МОЙ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-КУРС «Думай как учёный в эпоху инфошума». Записывайтесь по ссылке: https://clck.ru/3MQP3a

Можно оплатить в евро или рублях.

Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Радикальное продление жизни»

• АМСТЕРДАМ — 14 сентября

• РИГА — 19 сентября

• ТАЛЛИНН — 21 сентября

• ВИЛЬНЮС — 23 сентября

• БЕЛГРАД — 30 сентября

• ПРАГА — 2 октября

• ХЕЛЬСИНКИ — 3 октября

• ЛЮКСЕМБУРГ — 6 октября

• ВАРШАВА — 8 октября

Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium

• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#панчин #наука #генотек