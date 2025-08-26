Африка: ресурсы будущего и геополитическая битва России с Западом | Галли Монастырева
Максим Невенчанный и Галли Монастырева, глава гуманитарных проектов Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки, говорят о значении Африки и арабского мира для России. Они обсуждают демографию, ресурсы и колониальное прошлое континента, роль России в обучении специалистов и развитии инфраструктуры, а также отношения с арабскими государствами и восприятие Владимира Путина как символа честности. В разговоре затрагиваются вопросы многополярности, саммитов «Россия — Африка» и «Россия — Арабский мир» и стратегические интересы Москвы в регионе.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Африка как континент будущего:
- Африка обладает огромными природными ресурсами, включая редкоземельные металлы и другие стратегические материалы, необходимые для современных технологий.
- В ближайшие десятилетия население Африки будет расти опережающими темпами, и к 2040 году каждый четвертый житель планеты (по прогнозам) будет африканцем.
- Континент характеризуется демографическим “молодым взрывом”, где большая часть населения — молодые люди; продолжительность жизни невысока, а психологические модели семьи и самозаботы сильно отличаются от европейских.
2. Африка как сложное этно-культурное образование:
- Африка неоднородна: десятки стран, тысячи этносов и языков, различные религиозные и культурные традиции; попытка “считать” её целостной — ошибка.
- Колониальное наследие до сих пор накладывает отпечаток: многие этнические группы оказались искусственно разрезаны границами.
3. Конкуренция мировых и региональных игроков:
- Мир переживает новую волну “экспортной экспансии” в Африку: Китай строит инфраструктуру, вывозит ресурсы, создаёт локальные анклавы, сталкивается с недовольством; страны Запада сохраняют финансовый и институциональный контроль.
- Арабские государства, Турция, Индия и другие – всё активнее присутствуют в Африке (логистика, торговля, рынки сбыта).
- Россия возвращается в Африку после развала Советского Союза и 30 лет забвения: предлагаются технологии, образование и гуманитарная поддержка.
4. Стратегии России в Африке:
- Исторически с разными регионами были разные отношения: наиболее тесные сейчас с западноафриканскими странами, где вытесняются французские интересы.
- Россия формирует “мягкую силу” через обучение студентов, создание профессиональных и управленческих кадров, поддержку национального суверенитета.
- Делается ставка не на “быстрое инвестирование” и инфраструктурный контроль, а на долгосрочные отношения и помощь в формировании новой элиты.
- Взаимоотношения России и арабских стран строятся на формальной цивилизационной “равности” и отстаивании принципа суверенитета (противопоставление западному универсализму).
5. Трудности и вызовы:
- У Африки острый кадровый дефицит — не хватает инженеров, управленцев и даже элементарных специалистов для обслуживания или создания индустрии.
- Колонизаторы специально не допускали развития собственной промышленности.
- Отношения между африканскими странами, архаичные экономические структуры и повсеместная коррупция затрудняют быстрые успехи.
6. Переломные тенденции:
- Во многих странах происходят реальные изменения после ухода французских колонизаторов.
- Молодое поколение становится более образованным, начинается медленный переход от “сырьевой” к производственной экономике.
- Место для новых альянсов: африканские страны теперь сами ставят условия, становятся более самостоятельными игроками, требующими не просто помощи, а полноценного партнерства.
7. Будущие крупные события:
- Намечается новый саммит Россия—Африка в Африке и первый саммит Россия—Арабский мир в Москве.
- Ставится задача выстраивать “межцивилизационный диалог”: альтернатива западной модели глобализации, в основе которой уважение к различиям и суверенитету, возможность перехода от однополярного к многополярному миру.
Выводы и рефлексия:
В центре беседы — смена мирового тренда: Африка из “заповедника” бедности и пассивного потребителя превращается в ключевой субъект мировой игры. С одной стороны, этот процесс наполнен опасностями — можно стать сырьевым придатком новых экономических империй, если не развивать собственные институты и кадры. С другой — открывает беспрецедентное окно возможностей для России (и других альтернативных центров силы) предложить африканцам модель сотрудничества, в которой они сохраняют достоинство, культуру, свою траекторию развития.
Аналитически здесь интересно соотнести это с работой нейронных сетей: как огромная система, Африка только начинает формировать “градиенты” новых возможных связей и альянсов — и результат обучения (или развития) во многом будет зависеть от выбора “обучающих воздействий”, среды, внешних “учителей”.
На уровне философии интригует сам вызов: возможно ли на континенте, где было столько навязанных извне сценариев, выстроить подлинно самостоятельный путь? Или цивилизационные диалоги, которые пытается строить Россия (и конкуренты), — всего лишь новая форма внешнего контроля, но уже в более гибких и скрытых формах?
Практическая мудрость момента состоит, возможно, в следующем: если относиться к африканским обществам не как к “объекту” вмешательства, а как к собеседнику, обучающемуся и обучающему нас, возможно ли нащупать новый тип отношений — более гуманистичный, резонансный с потребностями людей на местах?
Открытый вопрос для размышления:
Преобразуется ли Африка в подлинного центра силы, где за уважением к идентичности следует экономическая и политическая независимость — или сценарий неоколониализма в новой упаковке останется ведущим и в XXI веке? И какие инструменты (образование, обмен технологиями, честный диалог цивилизаций) — способны склонить чашу весов в сторону свободы, а не повторения старых ошибок?