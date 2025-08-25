Русское милосердие, или Почему ИИ ускоряет гибель человечества | Голомолзин | Рычков
Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot
Геолог Сергей Голомолзин и основатель ИА «Аврора» Кирилл Рычков об основных постулатах и выводах Проекта ЭРА.
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#СергейГоломолзин #КириллРычков #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Текущий кризис цивилизации и роль «судного процента»
В начале беседы спикеры обозначают, что современное человечество переживает фатальный этап — системный кризис, связанный с империалистическим противостоянием, рыночной экспансией и войнами за ресурсы. Главные причины — финансовая система на основе судного процента (расставщичества) и укоренённое представление об ограниченности ресурсов. Капитализм, по их мнению, исчерпал себя изнутри и более не способен предлагать решения для гармоничного развития общества.
2. Иллюзия ограниченности ресурсов как тормоз прогресса
Проводится мысль: фундаментальный инсайт — идея ограниченности ресурсов является не столько объективной реальностью, сколько историческим заблуждением, вытекающим из прежних технологических и культурных ограничений. В современном мире, достигшем новых технологических высот, стал возможен пересмотр этой парадигмы в сторону признания изобилия — ресурсов много, вопрос лишь в умении их осваивать с помощью современных средств.
3. Отмирание старой системы и запрос на новую цель
Беседа акцентирует: любые попытки реформировать экономику, не сменив базовой аксиомы (ограниченность ресурсов → борьба за контроль → войны, рынки во главе), обречены. Следовательно, новому обществу требуется не очередной вариант рыночной/военной экономики, а система, ориентированная на созидание среды, раскрытие человеческого потенциала, а не гонку за прибылью и властью.
4. Российская специфика и потенциал для нового общества
Отмечается, что Россия занимает уникальное положение: сочетание богатых ресурсами территорий, исторического опыта социалистического эксперимента (со всеми его плюсами и минусами), относительной культурной и экономической самодостаточности позволяет ей запустить проект по переходу к новому типу инфраструктурного и солидарного освоения пространства. Подчёркивается — речь не об автаркии, а о лидерстве в формировании новой парадигмы.
5. Необходимость переосмысления «эквивалента» и расчётной единицы
Текущая финансовая система держится на отчуждаемых стандартах — золото, доллар, нефть (все — символы борьбы и контроля). Для новой системы требуется неотчуждаемый эквивалент, к примеру, мера качества и длительности человеческой жизни, интеллектуального или социокультурного вклада, измеряемого не деньгами, а человеко-часами или более сложными категориями.
6. Кибернетика, искусственный интеллект и ускорение краха старой системы
Несмотря на то, что кибернетика, ИИ, автоматизация рассматриваются как возможные инструменты планирования и развития, в их нынешней парадигме (служащей расширению рынков и военной мощи) — это лишь способ ускорить катастрофу. Настоящий прогресс возможен только при смене ориентира: от «захвата и контроля рынков» к «созиданию среды» и истинному раскрытию человеческих возможностей.
7. Русское милосердие как альтернативный культурный код
В заключении в качестве культурного фундамента новой модели предлагается идея русской открытости и милосердия — не как наивного гуманизма, а как прагматичной стратегии сотрудничества и созидания: даже соперники потенциально могут быть вовлечены в создание нового мира через совместные проекты и разделение целей.
---
Вывод и философское размышление:
Видео — попытка крупномасштабного, междисциплинарного осмысления цивилизационного кризиса, в котором человечество оказалось заложником устаревших идей: ограниченность ресурсов, доминирование рынка и военных структур, догматизм старых экономических теорий. Авторы призывают к отказу от этой парадигмы в пользу новой цели: неумолимое, солидарное и созидательное освоение мира, где эквивалент развития — не деньги и власть, а раскрытие потенциала человека и гармоничное преобразование среды.
Здесь прослеживается занятный парадокс: развитие искусственного интеллекта и цифровых систем, с одной стороны, может привести к ускоренному самоуничтожению старой системы, а с другой — дать инструменты для нового планирования, если сменится сама этика и аксиоматика цели. Так, границы возможного — по сути, движущаяся линия между нашим текущим знанием, отношением к ресурсам и умению видеть в «врагах» возможных соавторов грядущей среды.
Вся дискуссия вызывает практичный, но и философский вопрос: где та «точка бифуркации», когда человечество сможет перестать думать категориями борьбы за ограниченное и начать создавать неограниченное? Что должно измениться — в технологиях, в культуре, в каждом из нас — чтобы подобная смелая трансформация не осталась очередной утопией прошлого?
И если наша жизнь, интеллект и энергия так драгоценны как расчетная единица будущего мира, насколько мы сами уже научились видеть изобилие возможностей — внутри себя и вокруг?