Представьте, у вас сломался компьютер, холодильник или стиральная машина. Многие из нас в такой ситуации доверят дело мастеру по ремонту. Но далеко не все мастера работают честно. Есть целые сервисные центры, нацеленные на развод и обман своих клиентов, и в этом ролике мы проникнем в один из таких.

00:00 – Вступление

00:54 – Меня попытался обмануть компьютерный мастер

03:51 – Устраиваюсь в контору

06:04 – Обучение на собственной стиралке

06:50 – Соврал про опыт работы

07:23 – Как проходит “обучение”

08:33 – Я попал на следующую ступень

08:58 – Куратору поступил звонок

10:55 – Готовлюсь к работе

11:20 – Напутствие от куратора

13:26 – Отправился на заявку

14:29 – Прайс-лист

16:04 – Конторы мимикрируют под официальные сервисы

16:57 – Как распознать нечестного мастера

18:24 – Заключение

