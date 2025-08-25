Главная » Видео, История, Экономика

“Почему Сталин свернул шею НЭПу?” Е.Ю.Спицын. Интервью на канале “Financial One

15 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале «Шлыгин про» 20 августа 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

00:00:00 Вступление
00:00:50 Сроки НЭПа
00:03:20 Значение Кронштадтского восстания
00:04:40 Махновское движение
00:06:00 Антоновщина
00:08:40 Статья Ленина о продналоге
00:12:40 Замена продразвёрстки продналогом
00:17:20 Изменение подхода Ленина к НЭПу
00:20:50 Диалектика Ленина
00:23:50 Статья Ленина о кооперации
00:29:10 Уровень безработицы в годы НЭПа
00:31:20 Кто стал главой государства после смерти Ленина
00:34:00 Доктринёрство Бухарина
00:36:30 Кулаки
00:38:40 Какие элементы НЭПа оставались долго
00:40:20 Какие задачи решил НЭП
00:47:10 Деградация деревни в годы НЭПа
00:49:30 Разрыв между Бухариным и Сталиным
00:57:10 Планы физического устранения Сталина
01:01:10 Результаты первых пятилеток
01:02:50 Госплан

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые тезисы интервью


1. НЭП как вынужденный компромисс и его эволюция
- Новая экономическая политика (НЭП) — неотъемлемый, но противоречивый период в советской истории (1921–1928).
- Ленин, осознав пределы военного коммунизма и угрозу новой гражданской войны, инициирует переход к НЭПу после Кронштадтского мятежа.
- Изначально Ленин называл НЭП временным отступлением, однако позже рассматривал его как стратегическую и долгосрочную меру, обусловленную реальным состоянием экономики, структурными пережитками царизма и особенностями аграрного строя.
- Ленин проявил гибкость и диалектический подход, не боясь реформировать доктрину ради pragmatической эффективности: оживление рынка, поддержка мелкой торговли и капитализма под государственным регулятором.

2. Цели и механизмы НЭПа
- Главный замысел — оживление сельского хозяйства, создание условий для восстановления аграрной экономики как базы индустриализации.
- Вводится продналог вместо продразверстки — теперь производитель мог свободно распоряжаться произведённым сверх установленного налога.
- Восстанавливается товарооборот, формируется квазирыночная, юридически оформленная экономика, разрабатываются важнейшие кодексы (гражданский, трудовой, семейный и т.д.).
- Внимание уделяется развитию кооперативных форм, артельного производства (прототипа будущих колхозов).

3. Противоречия и ограничения НЭПа
- НЭП содержал множество внутренних противоречий:
- Высокий уровень безработицы, резкая социальная дифференциация (непманы, беднота).
- Кризисы (“ножницы цен”) — неэквивалентный обмен между городом и деревней, монополия кулачества на товарное зерно, которая держала государство “за горло”.
- Деградация материальной базы деревни, отсутствие технологического прогресса, ручной труд.

4. Причины свертывания НЭПа
- Сталин вынужден был “свернуть шею” НЭПу не по идеологическим предпочтениям, а по необходимости выживания страны в условиях тотального отставания от Запада и угрозы внешней агрессии.
- Сталин (следуя принципам реалполитик и диалектики, как и Ленин) пришёл к выводу: на НЭПовских, медленно развивающихся основаниях СССР не сможет догнать Запад в срок — это потребовало бы десятилетий, которых “исторически не было”.
- Начата форсированная индустриализация, коллективизация и “культурная революция” как комплексный проект модернизации.
- Сохранились отдельные элементы НЭПа: артельное, коллективное производство и элементы индивидуальной инициативы.

5. Внутрипартийная борьба и человеческий аспект
- Противостояние, при котором Сталин, Бухарин и другие сначала поддерживали НЭП, но разошлись по вопросу о дальнейших темпах и характере преобразований.
- Отдельные партийные лидеры (Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев) оказывали сопротивление сталинскому курсу, что привело к обострению конфликтов — но спор был не столько “за власть”, сколько за стратегию развития страны.
- Историк подчеркивает сверхчеловеческое напряжение, в котором принимались решения — не кабинетные идеи, а шаги, определявшие судьбу страны в условиях кратчайших исторических сроков.

6. Госплан и смена экономической парадигмы
- Госплан создан был как консультативный орган, но при Сталине впервые стал директивным инструментом реального макроэкономического планирования.
- Были две научные школы: “планирующая” (Коржановский, Сталин) и “приспособленческая” (Кондратьев, Бухарин).
- Главное достижение — переход от подгонки под имеющееся (“плыть по течению”) к сознательному проектированию современного индустриального общества (“предопределять течение”).
- Всё происходило методом “проб и ошибок”, без исторического аналога у других стран, с колоссальной степенью неопределённости и риском.

Выводы


1. Исторические процессы — не прямолинейны, а ситуативны и диалектичны
В этом видео наглядно разоблачена упрощённая мифология о “гуманном” НЭПе и “жестоком” Сталине. Реальность была куда сложнее: и Ленин, и Сталин действовали исходя не из догм, а из ситуации, лавируя между идеалами и прагматикой, между рыночными и плановыми механизмами, между необходимостью экономической свободы и задачей выживания государства. Такое осмысление уводит нас от идеализации или демонизации фигур и возвращает к диалектике истории — к признанию того, что истина всегда частична, ситуативна, многослойна.

2. Гибкость мышления — ключ к выживанию общества
Ленинская “метаморфоза” взглядов на НЭП, равно как и “выстраданный” сталинский поворот к индустриализации — примеры гибкости, перехода от утопий к реализму, где важна не буквальная верность теории, а способность видеть реальность. Интересно, что в подобии нейросети диалектическое мышление большевистских лидеров позволило вырабатывать решения в ходе итераций, накапливая опыт и реагируя на ошибки.

3. Идеализация опасна — принимать ситуацию с любовью к реальности
Спицын критикует обоcтрённую идеализацию (“НЭП как рай”, “Сталин как деспот”), призывая видеть огромную цену ошибок и тяжёлых решений. Эта честность помогает тематизировать вопросы нравственного выбора, исторической ответственности, баланса между жертвой и результатом.

4. Человеческий фактор и цена модернизации
В каждом этапе, за экономическими выкладками и планами, стоят люди — их слабости, страхи, амбиции, кризисы; страна не просто преодолевала экономическую отсталость, а училась на собственных ошибках, не имея постоянных ориентиров, двигаясь “методом проб и ошибок”. В этом контексте вопросы морали, сочувствия, принятия различий становятся крайне важны для исторического анализа.

5. Истина как процесс, а не финальная точка
История России 1920–30-х годов — это не набор абсолютных истин, а поле напряжённых поисков, ошибок, иллюзий и открытий. Выводы лидеров менялись под влиянием обстоятельств и уроков.

---

Открытый вопрос для размышления:
Видим ли мы сегодня, на своём уровне — индивидуальном или государственном — способность к честному критическому пересмотру своих стратегий, к “диалектике реальности”? Или мы по-прежнему склонны идеализировать прошлое и свои идеалы, теряя контакт с жизнью, которую невозможно “спланировать” раз и навсегда?

И что важнее в наших решениях — верность устоявшимся принципам или готовность их пересматривать ради новой, остающейся всегда частичной, но более живой истины?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/70b44c4b518f947718e1af4917bddd6a/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
"Почему Сталин — верный ученик Ленина и самый главный антисталинист". Е.Ю.Спицын "Прямой эфир
"О письме врачей: кого первым отправить в кр. зону". Е.Ю.Спицын. Красное Радио "Актуальное интервью.
"Ленин и бесы, или Почему белогвардейцы драпируют мавзолей". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Прямой эфир
"Горбачев как непревзойденный мастер курортного обслуживания". Е.Ю.Спицын на радио России
"К годовщине провала опереточного ГКЧП". Е.Ю.Спицын на радио Спутник в программе «Изолента
"Почему я решил написать книгу о Горбачёве?" Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе "Аврора на линии
"Они не могут уйти и хлопнуть дверью // Что будет дальше на Бл. Востоке?" Е.Ю.Спицын на канале БелТА

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru