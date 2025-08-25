Мир фейков и мошенников – вот оно будущее, ставшее реальностью.
Мир фейков и мошенников – вот оно будущее, ставшее реальностью. XXI век люди прогнозировали каким угодно – от идеально обустроенного до покрытого ядерным пеплом – но ни один фантаст не додумался, что он будет тотально лживым, где человека повсюду будут окружать ловушки обмана. Причём цель обмана примитивно материалистична – увести деньги. Не обмануть идейно, не поместить человека в виртуальный мир иллюзий, а просто закошмарить и ограбить.
На Украине половина молодёжи занимается тем, что по телефону обманывает доверчивых россиян. У нас тоже есть такой “бизнес”, но он подпольный, а там официальный, крышуемый спецслужбами – приходят как на работу в офисы, отдыхают в перерыве на обед, потом уходят домой. Западные спецслужбы и финансовые центры всё это координируют и получают огромные барыши. Видимо, доходность телефонного мошенничества приближается к наркоторговле.
Современный человек начинает бояться телефонного звонка, любого сообщения в соцсетях – даже от знакомых номеров. Страшная штука, если вдуматься. Психика человека начинает привыкать к тотальному недоверию, ожидает везде подвоха… А ведь одна из главных русских черт, нашего национального характера – это доверие человека человеку, прямота и откровенность.
Мошенничество и высокотехнологичный обман – главный вызов для русского мира и человека вообще. Более опасный даже, чем украинский терроризм и угроза агонизирующего Запада. Потому что здесь под угрозой – душа.
Убеждён, что и с этим вызовом мы справимся. Но для этого нам придётся найти противоядие к этому яду лжи. Вернуться к личному общению, полностью исключив дистанционное? Возможно, и так. Если нужен тебе незнакомый человек, не звони и не пиши, а подойди к нему. Но это совершенно другой образ жизни, совсем другие скорости. Либо создать технологию, которая будет обличать самый искусный фейк, обман, мошеннический звонок? Тоже вариант. Но главное – вернуть доверие человека человеку.
1. Современное общество оказалось в реальности, где фейки и мошенничество стали повседневностью. Будущее, которое никто не предвидел — не идейные утопии и не тотальные катастрофы, а захват пространства информационного обмана и жульничества.
2. Основная цель обмана — извлечение материальной выгоды, а не создание идеологических иллюзий. Мошенничество сведено к грубому выманиванию средств.
3. Телефонное мошенничество стало практически “официальной” индустрией в некоторых странах. Упоминается пример Украины, где это приобрело массовый и почти легализованный характер при поддержке структур.
4. Масштаб мошенничества и координация спецслужб приближают доходность сферы к наркоторговле. Это подчеркивает организованность и масштаб проблемы.
5. Возникает новая психологическая реальность — повсеместное недоверие, боязнь даже обычного общения. Общество привыкает к ожиданию лжи в любой коммуникации.
6. Страдает одна из базовых национальных черт — доверие между людьми. Особенно остро это воспринимается в российском культурном контексте.
7. Мошенничество угрожает “душе” и человеческим отношениям сильнее, чем внешние угрозы.
8. Для преодоления вызова предлагаются два пути: возрождение личного офлайн-общения или создание технологий, позволяющих разоблачать обман.
9. Главная задача — вернуть доверие между людьми как фундамент общественной жизни.
Статья поднимает непростой и многослойный вопрос: как сохранять доверие и человечность в условиях технологизированного обмана? Автор воспринимает “эпидемию мошенничества” не только как экономическую или криминальную проблему, но и как глубокий вызов национальному и человеческому основанию — доверию, открытости, искренности.
Можно обнаружить интересную аналогию: если в психологии устойчивое доверие формируется через опыт и тесное общение, то новая цифровая среда делает такие прямые связи почти невозможными, а “реальность” размывается между цифровыми фантомами и настоящим человеческим присутствием. Этот сдвиг напоминает переход от непосредственного опыта к опосредованной “виртуализированной” жизни — как в искусственных нейросетях, где модель обучается на тысячах фрагментов, но всегда остается отделённой от подлинного переживания.
Автор предлагает два решения: возвращаться к формулам “старой жизни”, делая общение только личным, либо использовать технологии для разоблачения новых форм обмана. Однако, оба пути неидеальны. Первый рискует не выдержать давления ускоряющегося мира, а второй — вновь свести проблему к технологической гонке, где иллюзия будет опережать истину на шаг впереди.
В этом контексте практичный вывод окрашен философским сомнением: возврат доверия невозможен без внутренних перемен; только дисциплина внимания, личная осознанность и взаимное уважение способны устоять перед соблазном недоверия. Истина тянется не столько к абсолюту, сколько к практике “присутствия” — осознанного, живого, наполненного эмпатией общения.
Именно здесь возникает открытый вопрос:
Можно ли в мире, где ложь становится технологией, выстроить новые формы доверия — или доверие, как многие важнейшие ценности, возможно только в прямой, человеческой реальности, которую технологии не в состоянии заменить?
Тема философская, хотя мы с ней встречаемся постоянно. Каждый надеется, что его это не коснётся, он же “не лох”.
Не стоит обвинять только развитие современных технологий. Обман существует вместе с людьми. Вспомните , за что Адама и Еву изгнали из рая? За обман, когда змей-искуситель ввёл первых людей в заблуждение. И с тех пор люди живут среди обмана.
Избавиться от обмана – равносильно построить коммунистическое общество. Антикоммунисты начнут утверждать, что жизнь показала несостоятельность идеи коммунизма. Но сейчас речь идёт не об идее коммунизма, а о том, как избавиться от обмана и фейков.
Напишу банальность, так же, как строили коммунизм. То есть, необходимо поставить ЦЕЛЬ, которую мы желаем достигнуть. Она простая – НЕ ОБМАНЫВАТЬ и НЕ ОБМАНЫВАТЬСЯ. А вот дальше начинают возникать трудности. Как отметил редактор, НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ. “…возврат доверия невозможен без внутренних перемен; только дисциплина внимания, личная осознанность и взаимное уважение способны устоять перед соблазном недоверия”. Почему-то многие считают, что “пусть другие не обманывают, тогда тоже не буду обманывать”. Здесь присутствует ещё одно чувство человека – СТРАХ. Скажу правду, а меня за это накажут. Лучше промолчу, или скажу то, что от меня хотят услышать, то есть, неправду. Вот и покатились дальше. Одна неправда, порождает другую. В результате может произойти большая неприятность или трагедия.
Чтобы справиться со СТРАХОМ, необходимо проявить ВОЛЮ и МУЖЕСТВО. Многие ли на это способны? Трудно сказать, но так как “производство” обмана и фейков поставили “на поток” для ограбления людей, значит многие не проявляют ВОЛЮ и МУЖЕСТВО, чтобы с обманом справиться.
Согласен с мнением автора, что подходить к общению необходимо ОСОЗНАННО. Это касается не только виртуального, но и личного общения.
С телефонами понятно, не вступай в разговор с незнакомыми людьми.
В личном общении необходимо понять (осознать), кто инициатор, и чего он хочет? Если обращаетесь сами, сформулируйте, что вы хотите от собеседника? Если человек понимает, о чём говорит собеседник, он может оценить со своего уровня знаний (сознания) правда до него доводится, или ложь. Чем ниже уровень сознания, тем труднее человеку объективно оценить содержание речи. Поэтому, развитие собственного СОЗНАНИЯ – это первый шаг по устранению лжи и фейков, которые нам пытаются навязать.
Так то хохляцкие телефонные мошенники терроризируют не только РФ.И ЕС и Израиль в том числе теребят.Это,наверное,уже мировая проблема.И я ни разу не слышал о “задержании телефонных мошенников”.Создается впечатление что эту проблему замалчивают в мировом масштабе.Лично я,за август” столкнулся 3 раза с телефонными мошенниками…Стандартное-развод на домофоне,потом “запись на поверку счетчиков”,”развод на Яндекс доставке”,близких родственников пытались развести на смене номера стационарного телефона.За один месяц,и он еще не кончился.Все ускоряется и совершенствуется технологически.Как обезопаситься? Соблюдать 2 правила….а.Пока не доказано-не е..ет что сказано б.Посмотри вокруг себя,не имеют ли тебя.Соблюдать эти 2 правила очень не просто.Поэтому единственный выход-это исключить любые Финансовые коммуникации по смартфону и интернету в принципе.Поставить самозапрет на кредиты,и дистанционные сделки с недвижимостью в МФЦ…Это нельзя пускать на самотек.
Государство думает так же, звонят по ватсапу и телеграмму и разводят? Запретить звонки и как бы проблема решена, не выгодно вкладывать деньги в полицию, провести обучение с действующими сотрудниками, набрать квалифицированный персонал, увеличить зарплату, дать соц гарантии, настоящие а не на бумаге, может и борьба с мошенничеством вышла бы на новый уровень!
Мне кажется они тупо не могут технически…Не знают как бороться.Разводят и депутатов на безумные сотни миллионов,и “московских пенсионерок” и т.д. Ну,предположим,наберут они дополнительный состав “киберментов” со всеми “госбонусами” ,обучат…и,естественно,узнают что мошенник находится в Румынии.Что делать дальше?
Это крутой бизнес -ты же не знаешь участников -обвиняют хохлов -это уже мем ..Взяли одного хохла в ЕС и обвинили его ,что он подорвал СП..Ну это уже чьё-то развлеченние такое изощренное..
А откуда у мошенников (думаю кто -то неглупый создал сеть)база данных ,кто её дает ,кто выводит деньги..
Причем берут со всех и знают точно на какой теме подкатить,песионеры уязвимы ,потому,что уже возвращаются в детство -доверчивы.
Депутатов наверное на жадности ловят и хрен с ними.Патриотов на сочувствии..
“Аферисты похитили у россиян в прошлом году 250–300 млрд руб., сообщил замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов. Одной из самых больших сумм, переведенных мошенникам в прошлом году, МВД называло около 180 млн руб.”
Откуда деньги Зин -у просто пенионерки их не бывает..
А помнишь бизнес коуч дам развился ,пока их не посадили и он стих..Это же был чей-то бизнес ,нанимали теток ,типа КИМ в ВБ,а потом оказалось,что Стрелялись за него Сулейманов с КАдыровым ,а за спиной стояли вообще с АП,причем на виду у всех..
Иванович мечтатель -люди мол потеряли нравственность и сами должны себя спастись,перестроившись .Нет ,адам и ева пример того,что это в человеке живет..А вот кто бенефициары этих 300 млрд.-мы не знаем..
Кстати дивиденды владельцев акций Сбера за 2024-800млрд.400млрд -Государству ,как основному акционеру,т.е. цифры сопостовимы .
Согласна,гос-во может навести порядок ,при желании.
Базы данных продаются…Опять таки взломали крупного интернет-провайдера в моем городе,и все данные пользователей были слиты.Да…это крупный бизнес со своими “доходами”.Крупные бизнесы не уничтожаются,а “крышуются”.Как и наркотрафик,и работорговля,всеми любимый завоз гастарбайтеров и т.п.Улучшения ситуации ждать не приходится.
куда не кинь -везде клин для просто человека..Очень не хватает оптимистов на ЯП ,Гвидон все равно был оптимистом ,он верит в Россию,в гармонию Мироздания ..Я тоже больше готова ныть и критиковать ,иногда бывает мотив для гордости за Россию,я стараюсь разместить материал..Россию все сдают и имеют и не верьте братьям ,везде все одинаково..
Но ведь выкарабкались же из ямы ,главное вновь бы туда не упасть..Ты на море в этом сезоне побывал? -на мосту в Крыму километровые очереди -деньги все равно есть еще ,в машинах сидят не Маргоши с Соловьями, а сварщики и продавцы..
Мне проблематично до моря добираться,да и жару не переношу.300 км до моря доехать на машине-это не такой уж и показатель роскоши.
Я не по теме.
Как ты знаешь ,на ЯП каждый проталкивает свою тему -революцию,марксизм ,голубую глину ,борьбу с церковью,стихи ,пьесы..
А вот Степаныч упорно писал про этот адренохром ,я сомневаюсь до сих пор ,а ты???
“Согласно просочившемуся в сеть отчёту российской разведки, российские военные перехватили на военно-морской базе Тартус в Сирии израильское судно, перевозившее самую крупную партию адренохрома за всю историю. Товар предназначался для деятелей в американском Голливуде. Об этом сообщает издание Vtforeignpolicy.
Для справки – адренохром химическое вещество, которое мировые элиты, якобы, получают из крови детей и используют для сохранения молодости.
Груз был обозначен как “медицинская гуманитарная помощь”. Но то, что обнаружили внутри российские оперативники, не имело ничего общего с гуманитарной помощью. Герметичные криопробирки, холодильные камеры военного класса и флаконы с серийными номерами из секретных госпиталей в зонах боевых действий.
По предварительным оценкам, партия была изготовлена из крови по меньшей мере 10 000 детей, многие из которых, предположительно, были взяты в охваченных хаосом регионах Украины, Сирии и Газы.
Ведущие СМИ молчат. Западные правительства и Израиль всё отрицают.
Возникает вопрос. Если Путин просто перекроет элитам основной источник дохода, то как далеко они зайдут, чтобы вернуть его?
Путин уже много лет бьет тревогу, заявляя, что Израиль является крупнейшим в мире торговцем органами на черном рынке и управляет варварской теневой сетью, которая добывает человеческие органы в зонах конфликтов и бедных регионах для элитных покупателей.”..https://cont.ws/@Piromidon/3107845
Я,как и любой адекватный человек,могу сказать только одно-”Я не знаю”. Но что меня “напрягает”…Синтезированы все наркотики опиаты-это героин,каннабиоиды-это спайсы,”шоколады” и прочие названия…А вот такой дорогой и элитный нужно “по-старинке” получать…замучивая насмерть детей? Как-то это не связывается у меня в голове.Попахивает рассказом Егоря.
Так ведь тут вопрос цены, а за ней потребители адренохрома не стоят, с деньгами у них всё ок. В себестоимость закладывается всё и вся, вплоть до возможных взяток в случае судебных разбирательств и уголовных дел, и это всё оплачивает потребитель адренохрома. Это во-первых. Во-вторых, любой синтезированный продукт/наркотик в разы вреднее для здоровья, а те, кто любит адренохром, себя любят ещё больше и за здоровьем следят. Поэтому, пока будет спрос, будет и предложение. И никакими правовыми мерами это не решить. Это вообще не решить, т.к., по мере закручивания гаек, будет расти цена на продукт, позволяющая избегать создаваемые заслоны. Если бы было не так, то и с наркотиками давно покончили, а адренохром покруче наркотиков бабла приносит, в процентном соотношении. Но, вполне возможно, что и с его синтезированием не всё так просто, одно дело синтезировать героин и совсем другое – адренохром, там себестоимость может получиться тоже очень высокой, а с учётом того, что это будет ещё и вредно, оно и не нужно.
Слишком мало информации…По-сути это просто жуткая история.И сильно похожа на сюжет из серии документальных Фильмов “Шокирующая Азия”. Там показано момент,где наживую вскрывают голову обезьяне(она визжит ужасно),и в этот момент у нее в мозге вырабатывается вещество,которое придает “элитный” вкус мозгу обезьяны,который собственно и пожирают “гурманы”.Из обезьян разве нельзя адренохром получить? Или у взрослого человека? Почему именно маленькие дети?
Не помню, почему именно, но именно дети вырабатывают его лучше и больше, когда испытывают сильный страх. Чем сильнее, тем лучше и больше вырабатывают. Адренохром продлевает молодость, это не дурь, от него не кайфуют. А где брать молодость, если не у ребёнка. Адренохром, полученный из обезьяны, усвоится только у такой-же обезьяны; из жирафа, у такого-же жирафа.
Из личного опыта скажу, что большая часть может себе позволить такую роскошь в кредит, начиная от машины и заканчивая отпуском (сам категорически против кредитов), 2 неделе раздолья чтоб потом год платить кредит за то что отстоял двух дневную очередь на мосту, и толкался попами на пляже. Такое сомнительное удовольствие. Наш народ любит показуху, понты, неоднократно наблюдал картину как возле полуразрушенного дома стоит новенький автомобиль миллионов за 6. А почему так!? Потому что на работе не видят где ты живешь, зато прекрасно видят на чем ты приезжаешь на работу!
Я не так, к сожалению, технически подкован чтоб дальнейшее развитие событий спрогнозировать, но думаю “Кулибины” там бы придумали что и как сделать, с учетом всех вводных они как минимум были бы заинтересованы, а пока на должность оперуполномоченного по киберпреступлениям назначается бывший участковый или сотрудник ППС, с мертвой точки все маловероятно сдвинется. На выходных наблюдал картину как в торговом центре сотрудники полиции отбили себе уголок и зазывали на службу)
Было бы желание и команда ..Бизнес большой всегда под крышей -Пляскин прав 100%.
Но поступает команда и вот они уже Бэтманы :
“МВД и ФСБ РФ закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан России
В России ликвидировали один из крупнейших ресурсов в российском сегменте интернета, где незаконно распространялись персональные данные граждан. Об этом сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.
По информации ведомства, злоумышленники заработали на персональных данных граждан России – более 66 млн рублей. Сервис собирал массивы информации из утечек различных структур и предоставлял клиентам детальные досье на граждан России — от паспортных и адресных сведений до данных о доходах, кредитной истории, месте работы и месте учёбы детей. Доступ осуществлялся через веб-интерфейс или API, а стоимость подписки могла превышать миллион рублей в месяц.
(Это и есть самая настоящая война на территории РФ против мирных граждан. На мой старый адрес уже не раз приходили угрозы, как через интернет, так и через телефон, что в моё окно влетит БПЛА)…
Вертикаль-чужие не попадают ,участковым может быть кто угодно-это допускается, иногда
Эти вопросы лучше задать Брахману.Он более подкован в этих темах.Ну мне,с дилетантской точки зрения,кажется что это не проблема кадров или технического оснащения,а именно “разделенности” государств в этом вопросе.Я же привел пример…Выявили даже настоящий сервер…там мошенники,только это находится Румынии,Украине,США и т.д. Какие дальнейшие действия силовиков? В Киеве задержание провести?
Это первое что приходит в голову,а я полагаю там и узкопрофессиональных проблем достаточно.
П.С.Проблемы со штатом в полиции огромные,и я считаю закономерные,но это “25″ причина в данном вопросе.
Не жирейте на халяве, и ни какие мошенники вам не страшны.
Чтобы отдать мошенникам честно заработаный рубль, трудяга пять раз подумает прежде чем согласится.
Пс а даже если и согласится, то немного потеряет.
Так вашего согласия никто и не спрашивает.Это же мошенники…Вообще про деньги речь вестись не будет.”Замена домофона”,”поверка счетчиков”,”взлом мошенниками вашего счета” и сотни бытовых предлогов.То что вы “трудяга” не помешает забрать с вашего счета последние 20 т.р.Могут взять на вас микрозайм,заложить вашу “хрущевку” и т.д.Если вы пока не попали в разряд “жертв мошенников”,то это может быть даже и не ваша заслуга,а до вас просто не дошла очередь.
А Вы помолчите некоторое время,когда берете трубку с незнакомого номера.
Помогает.
От некоторых, назойливых навязчиков сомнительных услуг
Пс да и, поставте самозапрет в госуслугах на взятие любых кредитов. Был претендент в нашем крае. Помогло.
Это все делают(молчат в трубку)…Про самозапрет,и только личное присутствие на любых деиствиях с недвижимостью,я уже написал ранее. Есть нюанс…Мошенники позвонят вам с номера и начнут беседу сразу.Они вам ничего не продают.У них маленько другая тактика.