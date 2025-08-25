Мир фейков и мошенников – вот оно будущее, ставшее реальностью. XXI век люди прогнозировали каким угодно – от идеально обустроенного до покрытого ядерным пеплом – но ни один фантаст не додумался, что он будет тотально лживым, где человека повсюду будут окружать ловушки обмана. Причём цель обмана примитивно материалистична – увести деньги. Не обмануть идейно, не поместить человека в виртуальный мир иллюзий, а просто закошмарить и ограбить.

На Украине половина молодёжи занимается тем, что по телефону обманывает доверчивых россиян. У нас тоже есть такой “бизнес”, но он подпольный, а там официальный, крышуемый спецслужбами – приходят как на работу в офисы, отдыхают в перерыве на обед, потом уходят домой. Западные спецслужбы и финансовые центры всё это координируют и получают огромные барыши. Видимо, доходность телефонного мошенничества приближается к наркоторговле.

Современный человек начинает бояться телефонного звонка, любого сообщения в соцсетях – даже от знакомых номеров. Страшная штука, если вдуматься. Психика человека начинает привыкать к тотальному недоверию, ожидает везде подвоха… А ведь одна из главных русских черт, нашего национального характера – это доверие человека человеку, прямота и откровенность.

Мошенничество и высокотехнологичный обман – главный вызов для русского мира и человека вообще. Более опасный даже, чем украинский терроризм и угроза агонизирующего Запада. Потому что здесь под угрозой – душа.

Убеждён, что и с этим вызовом мы справимся. Но для этого нам придётся найти противоядие к этому яду лжи. Вернуться к личному общению, полностью исключив дистанционное? Возможно, и так. Если нужен тебе незнакомый человек, не звони и не пиши, а подойди к нему. Но это совершенно другой образ жизни, совсем другие скорости. Либо создать технологию, которая будет обличать самый искусный фейк, обман, мошеннический звонок? Тоже вариант. Но главное – вернуть доверие человека человеку.