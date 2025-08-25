Наталья Тишина, Елена Андреева.

«О, великий и могучий, правдивый и свободный русский язык», – так о русском языке говорил Иван Сергеевич Тургенев. На русском языке написаны великие мировые произведения, сложены замечательные стихи, которые передаются из поколения в поколение. Почему сложилось так, что в наше время русский язык стал нуждаться в защите? Что нужно делать, чтобы сохранить чистоту и красоту русского языка?

Тишина Наталья Владимировна – учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем, Ветеран труда, Отличник Народного Образования.

Быть ДОБРУ!

#русскийязык #НатальяТишина #ЕленаАндреева #чистота #красота

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-