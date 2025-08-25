Что делать, чтобы сохранить русский язык
Наталья Тишина, Елена Андреева.
«О, великий и могучий, правдивый и свободный русский язык», – так о русском языке говорил Иван Сергеевич Тургенев. На русском языке написаны великие мировые произведения, сложены замечательные стихи, которые передаются из поколения в поколение. Почему сложилось так, что в наше время русский язык стал нуждаться в защите? Что нужно делать, чтобы сохранить чистоту и красоту русского языка?
Тишина Наталья Владимировна – учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем, Ветеран труда, Отличник Народного Образования.
Быть ДОБРУ!
#русскийязык #НатальяТишина #ЕленаАндреева #чистота #красота
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
Комментарий редакции
1. Русский язык как культурная и духовная основа личности
- Язык — не просто средство общения, а главный инструмент приобщения к культуре, традициям, истории, морали и этике. Через родной язык формируется личность, патриотизм и самоидентификация.
- Сила русского языка проявляется в литературе, науке, искусстве; в нем сокрыто богатство национального опыта.
2. Двуязычие и изучение иностранных языков
- Нет угрозы от раннего изучения иностранных языков — билингвальность даже полезна для развития мышления. Пример: Пушкин владел французским, но сформировал современный русский язык.
- Опасность не в изучении других языков, а в отказе от глубокого освоения родного языка, когда знания русского остаются поверхностными.
3. Изменения и угрозы для русского языка сегодня
- Молодежь говорит на засоренном иностранными словами и сленгом языке; нарушается связь поколений, теряются духовные и культурные ориентиры.
- Влияют реформы образования 90-х годов, утрата преемственности, снижение престижа профессии учителя, оптимизация и коммерциализация школ.
- Вызовы связаны и с нарастающей ролью искусственного интеллекта: дети перестают думать и выражать мысли самостоятельно, теряют навык глубокой работы с текстом.
4. Исторический контекст развития языка
- Язык всегда развивался, воспринимая заимствования, но органично интегрируя их, не утрачивая национального характера. Эпохи Петра I, Екатерины II, Пушкина — примеры того, что язык и культура укрепляются при осознанном и уважительном отношении к традициям.
- Исконная лексика часто вытеснялась, но сохранялась в пассивном словаре, обогащая художественную речь.
5. Стратегии сохранения и развития русского языка
- Необходимо возрождать лучшие советские и отечественные педагогические практики, усиливать престиж учителя, делать обучение непрерывным и междисциплинарным.
- Государству следует четко формулировать цели образования: воспитание граждан, осознающих ценность своего языка и культуры.
- Новый Федеральный закон и высказывания патриарха подчеркивают важность защиты языка наряду с другими традиционными ценностями.
6. Важность осознанного и глубокого взаимодействия с языком
- Язык — залог индивидуального и коллективного саморазвития, необходим для понимания мира, технологического, научного, культурного прогресса.
- Образовательная система должна интегрировать русский язык во все сферы и способствовать формированию полноценной личности.
Практические выводы:
- Поддержка русского языка — не в изоляции, а в удержании баланса между традицией и открытостью новому.
- Проблема не в заимствованиях, а в утрате глубины владения родным языком.
- Требуется новая образовательная стратегия, ориентированная на качество, преемственность, непрерывное самосовершенствование учителей и учеников.
- Ключ — формирование уважения к своему языку через погружение в его богатство, интеграцию с другими дисциплинами, развитие критического мышления и самостоятельности.
- Язык — это живой процесс; его сохранение требует не только защиты, но и адаптации к реалиям времени.
- Защита языка невозможна без уважения к учителю и школы как центру формирования гражданской и культурной идентичности.
Философский итог:
В конечном счёте, судьба языка — это судьба народа: язык формирует наше восприятие мира, смысл жизни, способы быть и взаимодействовать. Утрата языка ведет к утрате культурного лица, а обогащение его без подмены основ — к развитию и внутренней свободе.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли сохранить глубину и уникальность своего языка в условиях глобализации и технологий, не замыкаясь, но сохраняя внутреннее ядро культуры? Где проходит граница между развитием и размыванием идентичности — и как найти в этом вопросе свою точку опоры?