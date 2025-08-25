Бензин на вес золота. Когда подешевеет топливо? // Олег Комолов. Числа недели
Рынок топлива в России лихорадит. В ряде регионов юга и Дальнего Востока возник дефицит бензина, а в целом по стране горючее всего за месяц подорожало на 3%, значительно опережая темпы официальной инфляции. В чем причина дисбалансов и достаточны ли меры правительства? Об этом в нашем новом ролике.
Материалы по теме:
https://unp.su/26-03-2025/struktura-ceny-benzina-ai-92.html
https://www.globalpetrolprices.com/articles/85/
https://www.globalpetrolprices.com/articles/86/
https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
https://itek.ru/reviews/neftyanoe-budushhee-rossii
https://www.petrolplus.ru/fuelindex/regions/
Комментарий редакции
1. Дефицит и рост цен на бензин в России
В нескольких регионах России, особенно на юге и Дальнем Востоке, наблюдается острый дефицит бензина, очереди на заправках, введён лимит или талоны на топливо. Цены на бензин выросли значительно быстрее общей инфляции, что способствует дальнейшему росту цен практически во всех отраслях экономики.
2. Исторический контекст и постоянство проблемы
На протяжении многих лет властью регулярно выражается обеспокоенность ростом цен на топливо, однако реальные изменения не закрепляются, и цена бензина стабильно растёт, несмотря на заявления чиновников.
3. Сравнение с другими странами
Хотя номинально бензин в России дешевле, чем в большинстве стран, относительная доступность топлива снижается, если учесть уровень средних доходов населения. Если исходить из процента от дохода, который тратится на топливо, Россия скатывается в рейтингах ниже — топливо становится менее доступным для граждан и экономики в целом.
4. Структура и особенности отрасли
Производственные мощности изношены, оборудование устарело, уровень переработки нефти значительно ниже, чем в развитых странах. Российская нефтяная отрасль страдает от хронического недоинвестирования, что препятствует увеличению производительности и снижению себестоимости продукции.
5. Роль государства и налоговая нагрузка
Значительная часть стоимости бензина формируется налогами (НДПИ, акцизы, НДС), доходящими до 67% в цене литра. При этом такое положение дел свойственно не только России — в ряде европейских стран налоговая доля в цене топлива сопоставима.
6. Экспортная ориентация отрасли
Почти половина добываемой нефти уходит за рубеж в сыром виде, значительная часть нефтепродуктов также экспортируется. Это связано с более высокой доходностью внешних рынков и выгодой от валютной выручки. Внутренний рынок оказывается недообеспеченным и уязвимым к колебаниям.
7. Демпферный механизм: бюджет — нефтяным компаниям
Для балансировки интересов экспортеров и внутреннего рынка введён демпферный механизм, который, по сути, стал постоянной поддержкой нефтяных компаний из бюджета. Государство компенсирует им разницу между экспортными и внутренними ценами, что не всегда эффективно насыщает внутренний рынок, но стабильно поддерживает сверхприбыли крупного бизнеса.
8. Внешние факторы и санкции
На ситуацию также влияют внешние санкции, осложняющие закупку оборудования, высокий износ заводов, дефицит деталей. Удары беспилотников, аварии, внеплановые и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов усугубляют проблему внутри страны.
9. Опосредованные причины дефицита
Высокие ставки по кредитам, логистические проблемы, сезонный спрос (например, уборка урожая, увеличение автомобильных поездок из-за проблем с авиа- и ж/д транспортом), а также рост потребностей на топливо для военных нужд также содействуют дефициту.
10. Меры государства: запреты, регулирование, ФАС
Введён временный запрет на экспорт бензина, подняты нормативы продажи топлива на внутреннем рынке, однако эти меры временные и носят запоздалый характер. Фундаментальные проблемы — недоинвестированность и неэффективность отрасли — не решаются.
11. Экономические последствия
Рост стоимости топлива будет отражаться на всей экономике, особенно на товарах и услугах первой необходимости, что бьёт по всем гражданам. Механизм ценообразования позволяет компаниям переложить издержки на потребителей.
12. Политический и системный контекст
Ситуация усугубляется влиянием внешнеполитических событий, ростом военных расходов и внутренними экономическими противоречиями, которые накапливались долгие годы.
---
Вывод и философская рефлексия
Ведущий подводит к мысли, что текущий кризис на топливном рынке — не результат исключительно внешних шоков или случайностей, а проявление системных проблем: приоритетов экспорта, недоинвестирования, структурной зависимости от сырьевой модели, жёсткой налоговой политики, а также срастания крупного капитала и государства. Есть и более глубокий парадокс: хотя энергетические ресурсы формально принадлежат народу, реальная экономическая структура устроена так, что граждане оказываются в позиции потребителей, оплачивающих как работу монополий, так и последствия политических решений.
Практически — снижение цен и дефицита топлива в ближайшее время ждать не приходится: фундаментальные причины не устранены, а принимаемые меры краткосрочны и реактивны. Более того, основная нагрузка вновь ложится на рядовых граждан.
В философском ключе можно сказать, что феномен роста цен на базовые товары — это отражение того, как идеализированные образы (богатая ресурсами страна, «народное достояние») расслаиваются на конкретную человеческую реальность, где распределение этих ресурсов отнюдь не справедливо и не рационально. Вопрос об истине здесь ситуативен: с формальной точки зрения бензин — национальная собственность, а в ежедневном опыте — недоступный и дорогой ресурс. Возникает классическая дилемма между «есть» и «должно быть», между структурой и реальным содержанием.
Можно провести и аналогию с психикой: если в системе долго накапливаются противоречия, и компенсаторные механизмы срабатывают лишь для поддержания статуса-кво, разрядка происходит через кризис. Так и в экономике — если решать не корень проблемы, а только симптомы, система рано или поздно оказывается перед лицом очередного «кризиса», за который опять платит многочисленный потребитель.
Возникает, наконец, более общий вопрос: в современном обществе, где так важен повседневный доступ к базовым ресурсам, кто и по каким критериям должен определять баланс между прибылью бизнеса, нуждами государства и благом граждан? Может ли идеал справедливого распределения стать чем-то бóльшим, чем очередной политической риторикой, а реальные преобразования — не быть заложником краткосрочных выгод и устоявшихся интересов?
Как вам кажется: возможно ли в современных экономических и политических условиях приблизиться к более справедливому балансу в распределении ключевых ресурсов, или же сама система предопределяет цикличность кризисов — и каждая попытка реформы лишь временно сдерживает неравенство и перераспределение бремени на «маленького человека»?