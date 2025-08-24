Операция Преемник. Кто подставил Камалу Харис | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын разбирает книгу Джеймса Калхана «Операция преемник» и политическую кухню вокруг правления Джо Байдена. От внутренней сатиры на окружение президента до скандалов с Хантером Байденом, помилованиями, «тайными войнами» спецслужб и рисков политики — жёсткий разбор упадка американской элиты и последствий для мира.
Комментарий редакции
1. Сатирический взгляд изнутри: Книга Калхана — это ироничное, критическое описание закулисья американской власти, особенно круга вокруг президента Джо Байдена, передающее атмосферу склок, некомпетентности и постоянных интриг в политической элите.
2. Мифы и реальность заговоров: Калхан проходит по тонкой грани между теорией заговора и реальной закулисной борьбой различных групп влияния (от "глубинного государства" до спецслужб, участвующих в тайных операциях).
3. Политика упадка и множественность скандалов: Акцентируется внимание на деградации американской политической системы — многочисленных коррупционных скандалах (дела Хантера Байдена, сомнительные помилования), нарочито разрушающей "светлый" образ элиты.
4. Вопрос о дееспособности лидера: Приводятся многочисленные примеры сомнений в физическом и психическом состоянии Джо Байдена, что вызывает беспокойство как внутри страны, так и у союзников.
5. «Коллективное управление» и команда Байдена: Фокусы управления фактически смещаются к ближайшему окружению президента — его команде, напоминающей закрытый "политбюро"; Камала Харрис оказывается в сосложной, невлиятельной роли и зачастую становится жертвой политической игры.
6. Внешнеполитические риски: Особое внимание уделяется визиту Байдена в Киев — подчеркиваются вопросы безопасности, авантюрности и риска, на который идет администрация ради имиджа.
7. Слабое управление, инфраструктурные сбои: Социально-экономические инициативы, в частности инфраструктурные проекты, преподносятся как пиар-ходы, мало меняющие структурные проблемы.
8. Последствия для мира: Ослабление и внутренние дрязги в политической верхушке США могут иметь далеко идущие последствия — нестабильность на международной арене и усиление конкурентов.
Вывод Лисицына:
Книга Калхана — это жесткая критика текущей американской элиты и всей политической системы США. Она показывает глубокий кризис легитимности, коррупцию, деградацию кадров, озабоченность только удержанием власти, а не поиском решений, полезных для общества. Образ "преемника" и самой Камалы Харрис — как политической жертвы — предстает тут симптомом этой новой эпохи управленческого разлада.
Философский взгляд:
Здесь встречаются вечные вопросы: насколько персоналии действительно управляют историями стран и как субъективные качества лидера — его моральная стойкость, физическая и психическая форма, склонность к компромиссам — воздействуют на судьбу миллионов? Связана ли современная деградация элит с ротацией поколений, кризисом смыслов или изменением самой логики власти, когда управление все больше становится распределенным, а реальный центр решений размывается?
Ведь если истина о конкретной личности и ее власти оказывается столь зыбкой и манипулируемой, то можем ли мы вообще рассчитывать на какую-то форму "объективного лидерства"? Или демократические институты преднамеренно устроены так, чтобы маскировать хаос и случайность под фасадом порядка?
Практический вывод:
Лисицын, следуя Калхану, фактически ставит вопрос — не только о будущем Камалы Харрис или Байдена, но о самом характере современной политики как многоуровневой игры масок, где роль личности парадоксальным образом уменьшается, несмотря на раскрученный культ персоналий.
Открытый вопрос:
Не является ли всякий политический порядок лишь временным соглашением, балансом между личностными амбициями и коллективным страхом перед хаосом? Какова оптимальная роль лидера сегодня — быть выразителем воли элиты, куклой в чужих руках или все-таки точкой сборки и источником смысла для общества?