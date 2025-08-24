“К годовщине провала опереточного ГКЧП”. Е.Ю.Спицын на радио Спутник в программе «Изолента
Эфир на радио Спутник 21 августа 2025 г.
В чем причины Августовского путча 1991 года и почему его провал ускорил распад СССР?
Об этом рассказал в эфире «ИзолентаLive» историк и публицист Евгений Спицын.
Комментарий редакции
Ключевые идеи, высказанные историком Евгением Спицыным, можно свести к нескольким основным тезисам:
1. Мифология событий и роль информационной войны:
Спицын отмечает, что вокруг событий августа 1991 года и более широкой перестройки выстроено множество мифов, сознательно искажённых как внутренней, так и внешней пропагандой. СМИ Запада и отдельные отечественные журналисты формировали образ событий в публицистическом, а не исследовательском ключе, что определяет восприятие массовой аудитории до сих пор.
2. Предыстория и причины ГКЧП:
Хотя события формально начались 19 августа, их подготовка велась длительное время и отражала кризис власти в условиях грядущего подписания нового союзного договора (20 августа 1991-го), который по сути отменял прежний Советский Союз как федерацию и превращал его в конфедерацию. Становится ясно, что высшее руководство страны было глубоко разобщено: одни хотели сохранения СССР любой ценой, другие — дистанцироваться от ответственности и надеялись на личные выгоды.
3. Неустойчивость и нерешительность власти:
Видна нерешительность ключевых игроков (Горбачёва, членов ГКЧП, военных). Характеризуется отсутствие единства действий, страх брать на себя ответственность и установка на собственные интересы. Спицын подчеркивает особую роль Горбачёва, который, будучи юридически всемогущим в рамках своих полномочий, отказался действовать решительно для сохранения Союза, опасаясь за свою репутацию перед Западом.
4. Действия Ельцина и практический итог:
Главным выгодоприобретателем попытки введения чрезвычайного положения стал Борис Ельцин. Согласно версии Спицына, ключевые силовые структуры перешли под реальный его контроль, началось перераспределение собственности, создание экономической базы новой России и выстраивание отношений с Западом в обход союзного центра.
Отмечается, что многие из тех, кто участвовал в событиях, потом в своих мемуарах и интервью лукавили, подгоняя воспоминания под изменившийся дискурс.
5. Национальный вопрос как инструмент распада:
Спицын отмечает, что межнациональные конфликты всегда были потенциально возможны, однако власть в советское время умела их сглаживать и контролировать. В эпоху перестройки, по его мнению, сознательно разжигались националистические движения как инструмент давления и дестабилизации страны (особо выделяя роль Александра Яковлева и связей с КГБ).
6. Параллели с современностью:
Беседующие приходят к выводу, что технологии раскачивания общества по национальным, религиозным и социальным признакам остаются актуальными и сейчас — об этом свидетельствуют попытки влиять на внутреннюю политику современных государств через эксплуатацию внутренних противоречий.
---
Обобщая, можно сделать следующие выводы:
- События августа 1991 года были не столько классическим переворотом, сколько проявлением глубинного кризиса легитимности власти, страха перед ответственностью и личных амбиций.
- История эта тяготеет к цикличности: новые идеализации подменяют старые, а информационные войны и сейчас формируют мифы, замещая подлинное осмысление прошлого политизированными интерпретациями.
- Крах СССР был не мгновенным обвалом, а результатом цепи нерешительных, половинчатых решений на всех уровнях власти, где каждый из игроков ориентировался прежде всего на себя, а не на долгосрочные интересы страны или народа.
- Национальный вопрос — это универсальный инструмент для дестабилизации сложных обществ, и уроки прошлого здесь пока мало усвоены.
Философская перспектива
Внимая взгляду Спицына, невольно вспоминаешь парадоксы управления и свободы: когда власть теряет веру в себя, а народ — в государство, даже самая устойчивая система становится хрупкой. История являет нам пример того, насколько истина в политике ситуативна и преломляется через призму личных оценок, страхов, интересов и мифов. Культурная или национальная идентичность, экономические интересы, имидж — всё оказывается материалом для политической инструментализации.
Практический урок — важно анализировать прошлое вне идеализации и черно-белых схем, различая мифы и реальные закономерности, не поддаваться соблазну возложить вину на одного человека или однобоко интерпретировать сложные события.
Открытый вопрос:
Какую истину о себе и о государстве мы находим в подобных переломных трагических моментах истории — и способны ли мы сделать из неё выводы, чтобы не пленяться новыми мифами и иллюзиями уже в своем настоящем?