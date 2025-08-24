Встречайте новую серию цикла «История России: главное» с Кириллом Назаренко! В этот раз говорим о Первой мировой войне. Разбираем ключевые события, причины и последствия глобального конфликта:

- Почему война была неизбежна?

- Могла ли Россия не участвовать в Первой мировой?

- Что привело к «позиционному кризису» и почему война затянулась на годы?

- Как танки и подводные лодки изменили характер боевых действий?

- Почему именно Первая мировая стала рубежом эпох?

00:00 — Перелом эпох

05:49 — Формирование коалиций: Тройственный союз и Антанта

12:56 — Убийство Франца Фердинанда и начало войны

16:29 — Цели Германии и Австро-Венгрии

18:50 — Цели России в Первой мировой войне

20:44 — Цели Англии и Франции

22:50 — Цели других стран

26:26 — Планы сторон и мобилизация

29:43 — Особенности Первой мировой: масштабы и потери

34:52 — Военные бюджеты и подготовка сторон

37:43 — Восточный фронт: поражение Самсонова

42:31 — Мобилизация экономики

45:16 — Пропаганда и психология солдат

50:23 — Появление химического оружия

52:20 — Ход войны 1914-1918

57:25 — Подводная война и вступление США в войну

01:02:36 — Конец Перовой мировой

01:03:30 — Крах социума: как кончаются позиционные войны

01:07:43 — Технические новшества Первой мировой

01:13:51 — Версальский мирный договор

01:20:30 — Итоги Первой мировой войны

01:28:02 — Национальный вопрос и его решение после Первой мировой

01:32:36 — Потерянное поколение: за что погибло 10 миллионов?

01:35:15 — Память о Первой мировой войне

01:37:34 — Ждём новую серию!