Александр Семченко | Четвёртый рейх: Церковный раскол и чужие деньги
Александр Семченко в своей книге «Четвёртый рейх» анализирует причины и последствия раскола православной церкви на Украине. Он рассказывает о первых шагах в 1990 году, исчезновении средств Украинского экзархата и роли политиков, таких как Леонид Кравчук и Филарет. Автор разбирает канонические нарушения, вмешательство власти, странную смерть патриарха Владимира и влияние этих событий на церковную и политическую жизнь страны. Книга становится поводом для обсуждения сложных церковно-политических интриг и финансовых схем.
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
00:00 — Введение: раскол церкви и его финансы
00:55 — О книге «Четвёртый рейх»: структура и цель
01:51 — Параллели с 1941 годом и логика защиты
02:18 — Распад СССР и формирование украинского проекта
03:41 — Истоки украинского церковного проекта (XIX в.)
05:04 — Митрополит Филарет: амбиции и влияние
07:43 — Автономия 1990 года и вручение томоса
09:03 — Петлюровская традиция и репрессии
12:33 — Роль Кравчука в церковных процессах
12:59 — Исчезновение денег Украинского экзархата
13:49 — Создание УПЦ Киевского патриархата (1992)
16:01 — Государственное вмешательство в церковные дела
19:10 — Раскол и избрание новых иерархов
20:50 — Странная смерть патриарха Владимира
23:33 — Последствия для Филарета и современное положение
25:37 — Заключение и приглашение к чтению книги
Комментарий редакции
1. Денежный след и церковный раскол:
В начале 1990-х годов “исчезновение” трёх миллиардов советских рублей связано с амбициями и борьбой за власть внутри украинского православия. Эти деньги представлены как “30 серебряников” — образ предательства, символизирующий коррупцию и подкуп в религиозных делах.
2. Роль личностей и политических манипуляций:
Церковный раскол на Украине во многом персонализирован вокруг митрополита Филарета, амбиции которого, по мнению автора, стали катализатором автономизации украинской православной церкви, разрыва с Москвой и образования новых церковных структур. Вмешательство государства — начиная с Кравчука до новой украинской власти — систематически направляло этот процесс в политических целях.
3. Исторический контекст:
Причины раскола и формирования “анти-России” автор уводит вглубь истории — к XIX веку, австрийскому и германскому влиянию, западным странам и их “инструментализму” по отношению к Украине. Параллели проведены между событиями 90-х и современными расколами, а также вмешательством внешних сил (Патриархат Константинополя, Запад, спецслужбы).
4. Механизмы разрушения:
В книге Семченко подчеркивается, что деструктивные процессы управляются не мистикой, а “циничным расчетом” и расчетливым использованием открытий человечества — знаний о массовом сознании, о психологии власти, о деньгах и манипуляциях элит.
5. Роль государства в религиозных вопросах:
Украинская политическая элита (Кравчук и др.) неоднократно вмешивалась в церковные дела, поддерживая “свою” ветвь православия, формируя по сути “государственную церковь” для укрепления независимости и удержания власти.
6. Судьбы и амбиции:
История Филарета — история неудовлетворённых амбиций, попеременного сближения и разрыва с Москвой, внутренней борьбы и серии расколов, юридических и финансовых интриг.
7. Итоги и вопросы к будущему:
Показано, что ситуация, сложившаяся в украинском православии и обществе, — результат сложного переплетения личных амбиций, внешнего влияния, исторических обид и осознанного политического конструктора. Читателям предлагается посмотреть на эти процессы как на “научные механизмы” разрушения русского мира.
Анализ и философско-практические выводы:
В центре видео — размышление о роли идей, денег и личных амбиций в исторических катастрофах. На примере церковного раскола прослеживается вечная схема: когда личные желания и политические цели переплетаются с религиозными институтами, результат предсказуем — конфликт, деградация, разлом в идентичности.
Проводится аналогия между церковью как “нейросетью” коллективного разума, где один нарушитель структуры может “обучить” всю систему ошибочным паттернам. Вмешательство государства или внешних сил добавляет новых “шумов” в систему, и на исходе рождается мутировавший организм — не тот, который был изначально задуман.
Автор, с одной стороны, оперирует фактами (персоны, даты, сумма исчезнувших денег), с другой — выносит за скобки мистический подход, апеллируя к “научному расчёту” разрушения. Это симптоматично: исторические трагедии часто объясняются конспирологией или духами времени, но на деле, как правило, речь идёт о банальной борьбе за власть и ресурсы под прикрытием высоких идей.
Важно отметить иллюзию независимости церковных структур — даже самые сакральные институты оказываются подвержены не только искушению власти, но и манипуляциям элит. Здесь волей-неволей вспоминается универсальный психологический закон: идеализация личности или структуры рано или поздно терпит крах, если игнорировать реальность её внутренних противоречий.
Также бросается в глаза риторика “чужие деньги”, “распад через предательство”, “государственная церковь”, что, если взглянуть шире, является универсальной исторической формулой: новые проекты складываются на обломках предыдущих, часто не по идее поиска истины, а в угоду выгоде отдельных групп.
Парадокс: для того, чтобы сохранить коллективную идентичность, элиты идут на её разрушение — “отделяя” новое для удержания старого.
Практичный вывод:
Историю нельзя рассматривать вне взаимосвязи денег, личных мотивов, прагматичных расчётов и “идеалов”. Мы склонны идеализировать институты, но, как нейросеть, любой общественный организм реагирует на внутренние “глюки” набором новых ошибок, если нет осознанного сбалансированного управления.
Вопрос для размышления:
Если даже церковь — институт, претендующий на посредничество между человеком и истиной, — оказывается неустойчивой перед соблазном власти, амбиций и денег, то не является ли вся наша концепция “правильной структуры” (религиозной, государственной, социальной) лишь временным костылём, который неизбежно даст сбой при очередном пересчёте весов внутреннего и внешнего влияния? Стоит ли искать истину в жёстких конструкциях, или она — в гибком принятии исторической изменчивости и умении видеть за конфликтами простые человеческие мотивы и страхи?