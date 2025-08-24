Александр Семченко в своей книге «Четвёртый рейх» анализирует причины и последствия раскола православной церкви на Украине. Он рассказывает о первых шагах в 1990 году, исчезновении средств Украинского экзархата и роли политиков, таких как Леонид Кравчук и Филарет. Автор разбирает канонические нарушения, вмешательство власти, странную смерть патриарха Владимира и влияние этих событий на церковную и политическую жизнь страны. Книга становится поводом для обсуждения сложных церковно-политических интриг и финансовых схем.

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Введение: раскол церкви и его финансы

00:55 — О книге «Четвёртый рейх»: структура и цель

01:51 — Параллели с 1941 годом и логика защиты

02:18 — Распад СССР и формирование украинского проекта

03:41 — Истоки украинского церковного проекта (XIX в.)

05:04 — Митрополит Филарет: амбиции и влияние

07:43 — Автономия 1990 года и вручение томоса

09:03 — Петлюровская традиция и репрессии

12:33 — Роль Кравчука в церковных процессах

12:59 — Исчезновение денег Украинского экзархата

13:49 — Создание УПЦ Киевского патриархата (1992)

16:01 — Государственное вмешательство в церковные дела

19:10 — Раскол и избрание новых иерархов

20:50 — Странная смерть патриарха Владимира

23:33 — Последствия для Филарета и современное положение

25:37 — Заключение и приглашение к чтению книги

#ЧетвёртыйРейх #Украина #Православие #Раскол #Филарет #РПЦ #Политика #Коррупция #Семченко #Церковь