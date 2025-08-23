“Рукожопые троцкисты или Кто здесь социал-шовинист”. Поединок Е.Ю.Спицын vs Р.C.Осин на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от хх августа 2025 г.
Ведущий эфира: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
Секретарь АВРОРА | КПРФ
Комментарий редакции
Ключевые тезисы участников
1. Вопрос о "социал-шовинизме".
Осин использует ленинский термин "социал-шовинист" строго как научное определение — для обозначения социалиста, который на словах придерживается марксизма, а на деле поддерживает свою империалистическую буржуазию. В качестве примера он указывает, что и Плеханов, и Мартов, даже с осторожными формулировками, получили такую характеристику от Ленина из-за поддержки войны в интересах буржуазии.
2. Историзм и диалектика.
Спицын вступает на поле исторического конкретизма — настаивает, что марксизм требует анализа каждой войны не формально, а в "конкретной исторической ситуации". Он проводит различие между Первой мировой войной (где объективно шла схватка капиталов за передел мира) и нынешними событиями, где, по его мнению, на первый взгляд также можно усмотреть империалистический конфликт, но в реальности он сложнее: это, в том числе, битва за "исторические земли" и гражданская война внутри постсоветской цивилизации.
3. Конфликт обоснования: земля, история, классы.
Осин оспаривает понятие "отечественной войны" для СВО, указывая, что освобождение или контроль над "историческими землями", само по себе, не может быть оправданием войны — важно, кому на деле будут принадлежать новые ресурсы, каким классам, а не прикрытие этого лозунгами "отечества". Он настаивает на необходимости анализа классовых интересов и не приемлет апелляций только к исторической преемственности, видя в этом манипуляцию и идеологическую ловушку.
4. Аргумент насчет собственности и власти.
Осин не раз возвращается к вопросу: кому будут принадлежать ресурсы, фабрики и заводы на "освобожденных" территориях? Для него это лакмусовый тест, показывающий истинную суть конфликта. Спицын уклоняется от резкого ответа, утверждая, что пока надо "освободить", а уж потом разбираться с вопросами собственности, что подчёркивает прагматизм (или, в глазах оппонента, уход от сути).
5. Сущность войны: композиция мотивов.
Спицын выдвигает сложную схему: нынешняя война есть конгломерат различных по природе конфликтов — она и империалистическая, и гражданская, и в то же время отечественная. Он утверждает, что на этих территориях проживает народ, исторически и культурно связанный с Россией, и что режим на Украине — фашистский по своей сути, проводящий геноцид по языковому и культурному признаку.
Осин отвечает, что элементы гражданской войны скорее исторически исчерпаны, что современные поколения воспринимают себя уже иначе, а в основе конфликта лежит интерес капиталов с обеих сторон, а не только народная самоидентификация.
6. Взаимные претензии к методологии.
Спицын обвиняет Осина и левое движение в оторванности от "реального народа", в высоколобой догматике, которая делает невозможным практическое влияние. Осин же видит слабость позиции оппонентов в том, что, избегая анализа классовых интересов за внешней оболочкой "отечества" или "цивилизации", они невольно играют на стороне власти.
Аналитические параллели и выводы
В этой дискуссии иллюстрируется, как уживаются — и конфликтуют — идеалистические и прагматические концепции истины.
- Ситуационная истина: Оба собеседника исходят из марксистских постулатов, но применяют их по-разному и добираются до противоположных выводов. Истина, которую пытаются сформулировать, для Осина — прежде всего классовая перспектива, для Спицына — историко-цивилизационная (и она прагматична: факт потерь, кровь, территория).
- Критика идеализации: Осин справедливо указывает, что идеализация "исторических земель" может стать ширмой для чуждых интересов, а Спицын, в свою очередь, видит в идеализме Осина отрыв от жизни и утрату эмпатии к "простым людям" Донбасса.
- Междисциплинарность: Применительно к марксистскому подходу возникает вопрос — можно ли проецировать схемы столетней давности на современные динамичные процессы? История похожа на нейронную сеть: прошлые связи (культурные, политические, идентичностные) влияют на текущее поведение, но новые "слои" и новые "входные данные" формируют непредсказуемые решения. Прямое следование "алгоритму" начала XX века может оказаться неадекватным текущей реальности.
- Прагматизм и осознанность: Спицын выражает позицию, что действовать нужно исходя из наличного положения, а "выяснять" классовые отношения — уже после прекращения войны. Это отражает характерно материалистический подход: сначала — безопасность и целостность, потом — социально-экономические отношения. Осин, напротив, опасается, что такой порядок действий "заставит забыть" о будущем переделе в пользу народа.
- Эмпатия и человечность: В подвешенном диалоге звучит травматизм обеих сторон — у каждого есть своя правда, свои страдания. Оба оппонента однозначно не отрицают трагизм гражданской войны и геноцида, но их способы "справедливой оценки" различаются.
Практические выводы
- Вопрос о природе СВО неразрешим в строгих категориях "империалистической" или "отечественной" войны: это явление многослойное, выходящее за рамки формул.
- Критерии нации, истории, классовой структуры — пластичные: их можно интерпретировать в пользу любой стороны, если не применять живую рефлексию о текущей реальности и мотивах.
- История учит, что каждый "возврат земель" в конечном счёте оценивается по последствиям для народа, а не по благозвучию лозунгов.
- В современном мире невозможно игнорировать субъективность опыта: даже такие на первый взгляд точные понятия, как "отечественная война", "империализм", "национальные интересы" — ситуативны и интерпретируемы.
Открытый (и, пожалуй, главный) вопрос
В условиях, когда каждый интерпретирует одни и те же события через разные идеологические и исторические призмы, где пролегает граница между осознанным патриотизмом и опасным оправданием коллективного самообмана? А возможно ли найти такой подход к интерпретации истории, который бы сохранял связь с реальностью, но не превращался в идеологическое оружие против ближнего?