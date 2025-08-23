Приватизация или государство-цивилизация?
Приватизация или государство-цивилизация?
Правительство бодро отчиталось: приватизация за полгода принесла бюджету 27,5 млрд рублей – в пять раз больше плана. В частные руки ушли заводы, комплексы, базы отдыха. Финансовые технократы хлопают в ладоши: план перевыполнен!
Но в том-то и проблема, что у нас всё сводится к финансовому плану.
Как будто государство – это акционерное общество, где главный KPI – продать актив подороже и «пополнить бюджет».
Но государство – это не бухгалтерия. Государство – это цивилизация.
Сегодня только писал, что социология фиксирует совсем другие настроения общества: почти 80% россиян хотят деприватизации. Люди помнят, кто выиграл в 90-е: чиновники и теневые дельцы. И когда сегодня им говорят: «продадим ещё 28 тысяч объектов», у них это вызывает не радость, а чувство, что история снова идёт по кругу.
Возьмем к примеру условный санаторий.
Для технократа эта «база отдыха -непрофильный актив, можно продать». Для государства-цивилизации – это инструмент демографической политики. Это сигнал: мы не «покупаем детей» разовыми выплатами, а создаём условия для здоровья, восстановления сил, уверенности семьи.
Проданный санаторий – это плюс к бюджету на год.
Государственный санаторий – это плюс к нации на поколение.
Поэтому вопрос не в том, «как заработать на приватизации». Вопрос в том, кто принимает решение и с какой целью. Если финансовые стратеги – то всё сведётся к продаже за выручку.
Если государственники – то приватизация и деприватизация станут частью стратегии развития народа.
Вчера – реформа здравоохранения, полиции, образования, сегодня – приватизация, завтра – что-то ещё. Всё ради показателей в отчёте, а не ради стратегии. А стратегия должна быть одна: Россия как государство-цивилизация. Где приватизация и национализация – не бухгалтерские приёмы ради прибыли, а инструменты строительства будущего.
Это даже не про Ли Куан Ю, а про патриотизм, тот самый менеджмент, да и просто – здравый смысл. Без понятного цивилизационного проекта, мы будем сегодня продавать, а завтра забирать, сегодня запрещать, а завтра разрешать и т.д.. Без целей и стратегии нас будет мотать как корабль без пункта назначения и паруса нам будет надувать чужой ветер.
Я думаю, что каждый знает людей, у которых на всё один ответ: давайте решать проблемы по мере их поступления. Но мне кажется, что у нас эта фраза приобрела форму принципа работы всего государства. То есть – с нами со всеми жизнь просто случается. И это не наша суть, а это последствия отсутствия цели, образа будущего и стратегии у государства.
Вчера писали, что не многие могут объяснить смысл каждого цвета нашего флага, но я даже боюсь представить – сколько людей может сформулировать цели России в долгосрочной перспективе… Не сформулировать их по своему видению, а озвучить именно государственные цели, не говоря уже о стратеги их достижения. А без этого государство-цивилизация просто не состоится никогда.
Думай с Роман Алехин
Комментарий редакции
1. Финансовый подход к приватизации — Правительство гордится тем, что доходы от приватизации превысили план; основное внимание уделяется показателям, а не содержанию или последствиям для общества.
2. Государство — не акционерное общество — Критика представления о государстве как о бизнесе: приоритет должен быть не в бухгалтерских успехах, а в управлении страной как уникальной цивилизацией.
3. Общественные настроения — Большинство россиян (почти 80%) выступают за деприватизацию, основываясь на негативном опыте 1990-х, когда основными выигрывающими были чиновники и теневые структуры.
4. Разница в восприятии активов — Для технократов санаторий — «непрофильный актив», для сторонников государственно-цивилизационного подхода — важный элемент демографической и социальной политики на поколения.
5. Критика краткосрочного мышления — Постоянное реагирование на текущие задачи («решаем по мере поступления») превращается в стиль управления страной, что делает государство ведомым обстоятельствами, а не стратегом.
6. Отсутствие цивилизационного проекта — Приватизация и национализация не должны быть просто инструментами для бюджета, а должны стать частью долгосрочной стратегии становления России как государства-цивилизации.
7. Неопределённость целей — Сегодня мало кто может чётко сформулировать государственные долговременные цели России и пути их достижения, следствием чего становится отсутствие целенаправленного, стратегического развития страны.
---
Аналитический вывод:
В центре статьи — дилемма между прагматикой финансовых успехов (приватизация ради выручки) и более глубокой задачей — развитием государства как уникального проекта цивилизации, который не сводится к краткосрочным KPI, а требует осмысленного, стратегического подхода к общественной собственности, политике и будущему страны.
Это возвращает нас к вечному философскому разрыву между количественными и качественными ориентирами. Числовые отчёты — удобны, измеряемы, наглядны, психологически просты для восприятия и использования властью. Но они легко заслоняют горизонт, скрывая от глаз смысловые, ценностные, долгосрочные мишени. Именно так нейросеть, заточенная на минимизацию одной ошибки, может игнорировать уязвимости иной природы: если всё внимание лишь на том, «как заработать», мы не замечаем, зачем и для кого эти средства.
Исторический опыт показывает, что и материалистический, и идеалистический подходы к государственности изолированно обречены: первый приводит к потере субстанции (общего смысла, доверия, социальных связей), второй — к фанатичному бюрократизму или утопиям. Йога учит — осознанное действие должно быть внутренне свободным, но и практическим, иначе это не путь, а бегство.
Рассуждая так, выпукло проступает конфликт между государством-бухгалтерией и государством-проектом. Здесь становится очевидно: отсутствие цели — тоже выбор, но это выбор сценария, где случай решает судьбу людей. Без стратегического и культурного направления нас будет по прежнему «качать» волной внешних обстоятельств.
Практический вывод: Обсуждение приватизации не имеет смысла вне идеологического и стратегического контекста. Решения стоит принимать, исходя из фундаментального вопроса: служат ли они долгосрочным целям общества и государства как проекта цивилизации, а не просто краткосрочному бюджету.
---
Открытый вопрос для размышления:
Какую роль должны занимать стратегические ценности и долгосрочные цели в нашем личном и коллективном выборе — и возможно ли в современном государстве совместить эффективность частной инициативы с глубиной цивилизационного смысла? Где граница между прагматическим управлением и ответственностью перед будущим?
Приватизировать нечего уже. Стратегические военные производства остались. Приватизируют банкротят продают на металлолом.
Приватизацию сделали механизмом порабощения людей. При этом порабощённые находятся на различных экономических ступенях общества. Как называют себя люди без определённого места жительства (бомжи)?