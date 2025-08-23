Приватизация или государство-цивилизация?

Правительство бодро отчиталось: приватизация за полгода принесла бюджету 27,5 млрд рублей – в пять раз больше плана. В частные руки ушли заводы, комплексы, базы отдыха. Финансовые технократы хлопают в ладоши: план перевыполнен!

Но в том-то и проблема, что у нас всё сводится к финансовому плану.

Как будто государство – это акционерное общество, где главный KPI – продать актив подороже и «пополнить бюджет».

Но государство – это не бухгалтерия. Государство – это цивилизация.

Сегодня только писал, что социология фиксирует совсем другие настроения общества: почти 80% россиян хотят деприватизации. Люди помнят, кто выиграл в 90-е: чиновники и теневые дельцы. И когда сегодня им говорят: «продадим ещё 28 тысяч объектов», у них это вызывает не радость, а чувство, что история снова идёт по кругу.

Возьмем к примеру условный санаторий.

Для технократа эта «база отдыха -непрофильный актив, можно продать». Для государства-цивилизации – это инструмент демографической политики. Это сигнал: мы не «покупаем детей» разовыми выплатами, а создаём условия для здоровья, восстановления сил, уверенности семьи.

Проданный санаторий – это плюс к бюджету на год.

Государственный санаторий – это плюс к нации на поколение.

Поэтому вопрос не в том, «как заработать на приватизации». Вопрос в том, кто принимает решение и с какой целью. Если финансовые стратеги – то всё сведётся к продаже за выручку.

Если государственники – то приватизация и деприватизация станут частью стратегии развития народа.

Вчера – реформа здравоохранения, полиции, образования, сегодня – приватизация, завтра – что-то ещё. Всё ради показателей в отчёте, а не ради стратегии. А стратегия должна быть одна: Россия как государство-цивилизация. Где приватизация и национализация – не бухгалтерские приёмы ради прибыли, а инструменты строительства будущего.

Это даже не про Ли Куан Ю, а про патриотизм, тот самый менеджмент, да и просто – здравый смысл. Без понятного цивилизационного проекта, мы будем сегодня продавать, а завтра забирать, сегодня запрещать, а завтра разрешать и т.д.. Без целей и стратегии нас будет мотать как корабль без пункта назначения и паруса нам будет надувать чужой ветер.

Я думаю, что каждый знает людей, у которых на всё один ответ: давайте решать проблемы по мере их поступления. Но мне кажется, что у нас эта фраза приобрела форму принципа работы всего государства. То есть – с нами со всеми жизнь просто случается. И это не наша суть, а это последствия отсутствия цели, образа будущего и стратегии у государства.

Вчера писали, что не многие могут объяснить смысл каждого цвета нашего флага, но я даже боюсь представить – сколько людей может сформулировать цели России в долгосрочной перспективе… Не сформулировать их по своему видению, а озвучить именно государственные цели, не говоря уже о стратеги их достижения. А без этого государство-цивилизация просто не состоится никогда.

Думай с Роман Алехин