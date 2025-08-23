Главная » Мировоззрение, Политика

Приватизация или государство-цивилизация?

43 2
Переслано от: Роман Алехин

Приватизация или государство-цивилизация?

Правительство бодро отчиталось: приватизация за полгода принесла бюджету 27,5 млрд рублей – в пять раз больше плана. В частные руки ушли заводы, комплексы, базы отдыха. Финансовые технократы хлопают в ладоши: план перевыполнен!

Но в том-то и проблема, что у нас всё сводится к финансовому плану.

Как будто государство – это акционерное общество, где главный KPI – продать актив подороже и «пополнить бюджет».

Но государство – это не бухгалтерия. Государство – это цивилизация.

Сегодня только писал, что социология фиксирует совсем другие настроения общества: почти 80% россиян хотят  деприватизации. Люди помнят, кто выиграл в 90-е: чиновники и теневые дельцы. И когда сегодня им говорят: «продадим ещё 28 тысяч объектов», у них это вызывает не радость, а чувство, что история снова идёт по кругу.

Возьмем к примеру условный санаторий.

Для технократа эта «база отдыха -непрофильный актив, можно продать». Для государства-цивилизации – это инструмент демографической политики. Это сигнал: мы не «покупаем детей» разовыми выплатами, а создаём условия для здоровья, восстановления сил, уверенности семьи.

Проданный санаторий – это плюс к бюджету на год.

Государственный санаторий – это плюс к нации на поколение.

Поэтому вопрос не в том, «как заработать на приватизации». Вопрос в том, кто принимает решение и с какой целью. Если финансовые стратеги – то всё сведётся к продаже за выручку.

Если государственники – то приватизация и деприватизация станут частью стратегии развития народа.

Вчера – реформа здравоохранения, полиции, образования, сегодня – приватизация, завтра – что-то ещё. Всё ради показателей в отчёте, а не ради стратегии. А стратегия должна быть одна: Россия как государство-цивилизация. Где приватизация и национализация – не бухгалтерские приёмы ради прибыли, а инструменты строительства будущего.

Это даже не про Ли Куан Ю, а про патриотизм, тот самый менеджмент, да и просто – здравый смысл. Без понятного цивилизационного проекта, мы будем сегодня продавать, а завтра забирать, сегодня запрещать, а завтра разрешать и т.д.. Без целей и стратегии нас будет мотать как корабль без пункта назначения и паруса нам будет надувать чужой ветер.

Я думаю, что каждый знает людей, у которых на всё один ответ: давайте решать проблемы по мере их поступления. Но мне кажется, что у нас эта фраза приобрела форму принципа работы всего государства. То есть – с нами со всеми жизнь просто случается. И это не наша суть, а это последствия отсутствия цели, образа будущего и стратегии у государства.

Вчера писали, что не многие могут объяснить смысл каждого цвета нашего флага, но я даже боюсь представить – сколько людей может сформулировать цели России в долгосрочной перспективе… Не сформулировать их по своему видению, а озвучить именно государственные цели, не говоря уже о стратеги их достижения. А без этого государство-цивилизация просто не состоится никогда.

Думай с Роман Алехин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Финансовый подход к приватизации — Правительство гордится тем, что доходы от приватизации превысили план; основное внимание уделяется показателям, а не содержанию или последствиям для общества.

2. Государство — не акционерное общество — Критика представления о государстве как о бизнесе: приоритет должен быть не в бухгалтерских успехах, а в управлении страной как уникальной цивилизацией.

3. Общественные настроения — Большинство россиян (почти 80%) выступают за деприватизацию, основываясь на негативном опыте 1990-х, когда основными выигрывающими были чиновники и теневые структуры.

4. Разница в восприятии активов — Для технократов санаторий — «непрофильный актив», для сторонников государственно-цивилизационного подхода — важный элемент демографической и социальной политики на поколения.

5. Критика краткосрочного мышления — Постоянное реагирование на текущие задачи («решаем по мере поступления») превращается в стиль управления страной, что делает государство ведомым обстоятельствами, а не стратегом.

6. Отсутствие цивилизационного проекта — Приватизация и национализация не должны быть просто инструментами для бюджета, а должны стать частью долгосрочной стратегии становления России как государства-цивилизации.

7. Неопределённость целей — Сегодня мало кто может чётко сформулировать государственные долговременные цели России и пути их достижения, следствием чего становится отсутствие целенаправленного, стратегического развития страны.

---

Аналитический вывод:

В центре статьи — дилемма между прагматикой финансовых успехов (приватизация ради выручки) и более глубокой задачей — развитием государства как уникального проекта цивилизации, который не сводится к краткосрочным KPI, а требует осмысленного, стратегического подхода к общественной собственности, политике и будущему страны.

Это возвращает нас к вечному философскому разрыву между количественными и качественными ориентирами. Числовые отчёты — удобны, измеряемы, наглядны, психологически просты для восприятия и использования властью. Но они легко заслоняют горизонт, скрывая от глаз смысловые, ценностные, долгосрочные мишени. Именно так нейросеть, заточенная на минимизацию одной ошибки, может игнорировать уязвимости иной природы: если всё внимание лишь на том, «как заработать», мы не замечаем, зачем и для кого эти средства.

Исторический опыт показывает, что и материалистический, и идеалистический подходы к государственности изолированно обречены: первый приводит к потере субстанции (общего смысла, доверия, социальных связей), второй — к фанатичному бюрократизму или утопиям. Йога учит — осознанное действие должно быть внутренне свободным, но и практическим, иначе это не путь, а бегство.

Рассуждая так, выпукло проступает конфликт между государством-бухгалтерией и государством-проектом. Здесь становится очевидно: отсутствие цели — тоже выбор, но это выбор сценария, где случай решает судьбу людей. Без стратегического и культурного направления нас будет по прежнему «качать» волной внешних обстоятельств.

Практический вывод: Обсуждение приватизации не имеет смысла вне идеологического и стратегического контекста. Решения стоит принимать, исходя из фундаментального вопроса: служат ли они долгосрочным целям общества и государства как проекта цивилизации, а не просто краткосрочному бюджету.

---

Открытый вопрос для размышления:

Какую роль должны занимать стратегические ценности и долгосрочные цели в нашем личном и коллективном выборе — и возможно ли в современном государстве совместить эффективность частной инициативы с глубиной цивилизационного смысла? Где граница между прагматическим управлением и ответственностью перед будущим?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Alekhin_Telega/14771
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Приватизация и суверенитет
Приватизация Роснефти – заметки на полях
Приватизация, или почему я так сильно не люблю Бориса Ельцина
Экономическая разведка, или «Пятая колонна» в лицах
Приватизация 2.0
Инклюзивный капитализм: новая ловушка глубинного государства и Ватикана
Англо-капитализм и теория цивилизации
Приватизация и «эффективные менеджеры»
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5315 4621
    Андрей Попов три часа назад

      Приватизировать нечего уже. Стратегические военные производства остались. Приватизируют банкротят продают на металлолом.

      1
      1
    • 5775 4679
      Иванович два часа назад

        Приватизацию сделали механизмом порабощения людей. При этом порабощённые находятся на различных экономических ступенях общества. Как называют себя люди без определённого места жительства (бомжи)?

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru