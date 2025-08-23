Дионис Каптарь | Катастрофические цифры: Это надо знать
Выступление Диониса Каптаря о демографии: от прогноза Менделеева до текущих трендов. Разбор нетто-коэффициента воспроизводства, влияния урбанизации, сравнение прогноза и переписи, демографического «провала» в СССР и современных показателей (чистый коэффициент 2022 = 0,68). Причины и политизированные споры. Почему демографические тенденции важны для будущего.
Книга "Перевороты и революции. Зачем преступники свергают власть | Каптарь Дионис":
OZON: https://www.ozon.ru/product/perevoroty-i-revolyutsii-zachem-prestupniki-svergayut-vlast-kaptar-dionis-356043746/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/42223336/detail.aspx
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Введение: прогноз Менделеева
00:50 — Политизация прогноза
01:39 — Ошибки интерпретации модели Менделеева
02:26 — Что такое нетто-коэффициент воспроизводства
06:11 — пример с островом
08:36 — Демографические тренды 1964–1984
11:23 — Период после 1984 года
16:42 — Критика модели Менделеева и урбанизация
21:37 — Поправка на урбанизацию в прогнозе
24:01 — Сопоставление с переписью 1959 года
27:56 — Оценка «демографического провала»
32:11 — Политизированные споры о причинах
36:25 — Универсальность и ограничения модели Менделеева
37:23 — демографические тенденции по нескольким республикам
42:37 — Выводы и заключение
#демография #Россия #Менделеев #рождаемость #урбанизация #кризис #Каптарь #население
Комментарий редакции
1. Суть демографического прогноза Менделеева
– В начале XX века Дмитрий Менделеев сделал демографический прогноз, согласно которому к 1950 и 2000 годам на территории Российской империи должно было проживать соответственно около 283 и 594 миллионов человек.
– Прогноз основан на среднегодовом приросте 1,5% и данных переписи того времени, с учетом современных ему знаний, факторов земли, ресурсов и общего потенциала страны.
2. Критика и политизация прогноза
– Прогноз Менделеева не сбылся: фактически в середине XX века население Советского Союза оказалось на 84 миллиона меньше, чем ожидал ученый.
– Вокруг этой темы не утихают споры: одни обвиняют советскую политику (революция, гражданская война, репрессии, Вторая мировая война), другие апеллируют к объективным историческим причинам (войны, естественная демографическая динамика).
3. Корректность модели Менделеева
– Противники прогнозов ссылаются на «неучет урбанизации», но, по мнению автора, Менделеев учитывал возможное снижение темпов роста и не был наивен.
– К 1960 году советская статистика даже превышала прогнозируемый рост, несмотря на высокий уровень урбанизации.
– Лишь после 1960-х годов действительно начинается стойкое падение темпов рождаемости и сниженный коэффициент воспроизводства.
4. Демографический параметр — “нетто-коэффициент воспроизводства”
– Этот коэффициент (нетто-коэффициент) более точен для оценки тенденций, чем просто текущий прирост: если он устойчиво меньше единицы — через поколение начинается падение населения.
– В России коэффициент воспроизводства стабильно меньше единицы с середины 1960-х годов, за исключением очень коротких периодов повышения.
5. Динамика по странам и республикам
– Демографический спад зафиксирован не только в России, но и на Украине, в Беларуси — задолго до распада СССР.
– В центральноазиатских республиках СССР коэфициент рост сохранялся стабильно выше единицы, что предопределяло рост населения.
– Сравнение с другими странами (например, Финляндией) не всегда корректно из-за радикальных отличий в ресурсах, размерах и условиях.
6. Причины демографического провала
– Менделеев в целом был точен как демограф в расчете тенденций до 1960-х.
– К демографическому спаду привели комплексные факторы — революции, войны, репрессии, урбанизация, экономические вызовы, а не только политика большевиков или объективные “естественные законы”.
7. Неоднозначность интерпретаций
– Катастрофичность демографического провала нельзя “навесить” исключительно на советскую власть или оправдать одной урбанизацией.
– Важна роль комплекса исторических, экономических, культурных перемен, включая глобальные процессы XX века.
Вывод с философской и прагматической точки зрения:
В этой беседе проводится детальный разбор демографического прогноза Менделеева и его восприятия. Анализ демонстрирует, что научный прогноз всегда ограничен своим временем и предпосылками. Менделеев, будучи выдающимся ученым, учитывал многие факторы, включая неизбежное снижение темпов роста, но не мог предвидеть весь спектр социальных катастроф, войн и уникальных исторических потрясений, выпавших на долю России. Спор вокруг числа “84 миллиона” оказывается не только демографическим, но и типично человеческим — он отражает глубокое стремление найти виновного или оправдание, упорядочить хаос истории и снять тревогу, присущую потере “идеального будущего”.
Выделенная тема “нетто-коэффициента” напоминает нам: поверхностное чтение событий (например, по текущей численности) неизбежно приводит к заблуждениям — как в демографии, так и в оценке поступков людей или целых стран. Глубинные процессы проявляются с задержкой, за видимым притоком кроется будущий спад, и любое общество находится в заложниках у структуры, которую оно создало ранее.
Нельзя не отметить, что спор о демографии легко обретает политическую окраску и теряет научную беспристрастность. Этот соблазн обвинить “врага” объясним, но он уводит от более значимого: честной, склонной к самоанализу оценки всей совокупности причин, а значит — и возможностей для будущего.
Здесь встает вопрос: может ли нация, заметив неблагоприятные демографические тренды, быть осознанной и гибкой настолько, чтобы переориентировать культуру, экономику, социальную поддержку, и не повторить чужих ошибок? И шире — можем ли мы, люди, извлекать уроки из уроков истории, не ища простых объяснений, но всматриваясь во всю сложность процессов? Каков предел нашего осознанного влияния на судьбу целых поколений — и где пролегает граница между предсказуемым и неожиданным?
Разпрогнозировался. Вот изобрёл бы виагру, вместо оптимального содержания спирта и воды в водке, тогда бы об демографии и рассуждал.