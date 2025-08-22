Решительным шагом в борьбе с киберпреступностью можно считать утверждённый на днях план мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Такой всеобъемлющий документ принимается впервые и вбирает в себя множество аспектов борьбы с электронными злоумышленниками, синхронизирует работу всех ведомств для достижения общей цели – формирования комфортной и безопасной цифровой среды. В нём собран комплекс мер по совершенствованию законодательства, техническому противодействию злоумышленникам и повышению цифровой грамотности населения.

На борьбу с киберпреступниками направлен увесистый пакет законодательных актов. С 1 июня этого года вступил в силу закон о защите граждан от мошенников, включающий 30 первоочередных мер. Введён запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа в целях безопасности можно отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября – и от спам-звонков. С сентября россияне смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт. А самозапрет на кредиты и микрозаймы для защиты от мошенников уже действует.

Усиление мер по борьбе с киберпреступниками привело к тому, что общее количество мошеннических операций (а их совершено 273 тыс.) стало одним из самых низких за два с половиной года. Такой результат связывают с усилением контроля банков: с 1 июня они обязаны приостанавливать подозрительные переводы для проверки.

Однако вернуть назад денежные переводы незнакомым лицам, особенно по СБП, совершаемых в доли секунды, удаётся далеко не всегда. Доля возврата средств их жертвам упала до минимума с 2023 года. Так, во II квартале 2025 года объём похищенных мошенниками средств составил 6,33 млрд руб. Это, по данным Центробанка, на 8% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 33% больше, чем год назад.

Чтобы выманить деньги у жертв, поражённых внезапными звонками аферистов, в ход идут легенды о «блокировке счетов», «аресте имущества» или «угрозе родственникам». Людей заставляют действовать мгновенно, не дав прийти в себя после атак на психику и понять, что же на самом деле произошло.

Звонящие представляются сотрудниками банка, полиции, социальных служб, в мессенджерах они показывают поддельные удостоверения и ссылаются на законы. А для наивных людей, желающих получить быструю выгоду, заготовлены специальные наживки – «инвестиционные программы» с доходностью 15 – 20% за неделю, которые в итоге оказываются пустышками и разоряют доверчивых клиентов.

До многих жертв обмана не сразу доходит, что их надули, и обращаются в полицию слишком поздно, когда злоумышленники успевают замести все следы. Виртуальный обман принимает огромный размах. Ежедневно мошенники крадут у жертв миллиард рублей. И это, как полагает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), известный специалист в сфере информационных технологий Игорь Ашманов, не просто криминальный бизнес, а настоящая военная операция против нашей страны.

Кибермошенничество сегодня превратилось в огромную индустрию, за которой стоят неглупые люди. По оценкам эксперта, в колл-центрах на территории Украины (Киев, Запорожье, Днепропетровск) занято от 50 до 100 тысяч человек.

Мошенники настолько поднаторели в своём деле, что с легкостью разводят даже известных учёных, специалистов по информационной безопасности, депутатов, сотрудников спецслужб – то есть людей, которые в силу своего интеллекта, казалось бы, должны сразу распознавать любой подвох. Почему же люди, прекрасно знающие схемы обмана, но сами на них попадаются?

Психологи объясняют такой «феномен» особенностями мозга современного человека, который много часов напролёт погружается в смартфон, по инерции потребляя в основном не нужную ему, но очень яркую и кричащую информацию, и получая таким образом каждую минуту десятки острых раздражителей. В качестве самозащиты мозг включает своего рода режим торможения, и человек становится забывчивым, теряет способность думать, впадает в транс как будто находится под воздействием гипноза. На это и рассчитывают киберобманщики. Опытный мошенник быстро находит такого «зомби» и, обрушивая на него поток правильно подобранных тревожных, шокирующих фраз, без труда перехватывает его внимание. А тот, находясь в телефонном трансе, начинает послушно исполнять всё, что ему говорят.

Получив доступ к персональным данным, мошенники втираются в доверие. Когда к человеку обращаются по имени-отчеству и начинают рассказывать подробности из личной жизни, называя друзей и знакомых, то от удивления он не спешит прерывать диалог и попадается в придуманную специально для него виртуальную ловушку.

По данным спецслужб, у украинских мошенников немало пособников на территории России. Звонки, поступающие из-за рубежа через интернет они преобразуют и «приземляют» в сотовую сеть, используя для этого различные шлюзы, в том числе так называемые сим-боксы с тысячами сим-карт.

Интернет-мошенничество в современном мире поставлено на поток. По подсчетам Сбербанка, преступники совершают порядка 20 млн звонков в день. Такой объём трафика не может пройти незаметным для крупного оператора связи, но бурный поток данных почему-то до сих пор ни у кого не вызывал подозрений. Теперь с таким «равнодушием» будет покончено.

В план мероприятий по борьбе с киберпреступностью включена проработка вопроса об установлении обязанности операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других структур «уведомлять правоохранительные органы о случаях выявления признаков преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий».

Эксперт Игорь Ашманов считает, что в борьбе с кибермошенничеством надо не призывать к повышению компьютерной грамотности, а устранять первопричины: наказывать за утечку данных, разбираться с мобильными операторами, вводить ответственность банков за переводы мошенникам, запрещать госорганам и системообразующим сервисам использовать Telegram и WhatsApp для общения с населением. Эти и другие предложения нашли отражение в комплексном плане борьбы с кибермошенничеством.

О контакт-центрах, созданных с участием Запада вблизи наших границ, у Ашманова особое мнение. Он считает, что их надо уничтожать в рамках СВО, потому что «там сидят прямые враги, которые отнимают у наших граждан миллиарды рублей, да ещё и вербуют террористов» на нашей территории по заданиям СБУ.

Деятельность кибермошенников напрямую связана с искусственным интеллектом, от развития которого также зависит наша безопасность. Недавно в прессу просочилась информация о том, что технических директоров OpenAI и других ведущих компаний, занимающихся искусственным интеллектом, призвали в Пентагон, сформировали из них так называемый Отряд 201, всем присвоили воинское звание подполковников. Так что теперь, надо полагать, ИИ официально признан военной технологией.

Американская компания Anomaly 6, занимающаяся электронной разведкой, публично хвалится, что «ведет» примерно 1,5 млрд смартфонов в мире с помощью программного обеспечения, внедрённого в специальное приложение. Понятно, что эти миллиарды «обычных» пользователей до поры до времени их не интересуют. Но если среди них окажется какая-нибудь важная персона или знаменитость, то за её жизнью в смартфоне начинают следит ежесекундно (и таких «ведомых» в каждой стране, как утверждают специалисты в области кибербезопасности, как минимум несколько миллионов). На каждого есть досье.

Если чиновник заводит почтовый ящик на почте Google, на Gmail, то можно не сомневаться, что все его письма читают в американских спецслужбах, потому что владеющий этим сервисом просто по закону обязан передавать спецслужбам весь поток информации, который стекается в мощнейшее хранилище электронных данных со всего мира.

Известно, что американский центр глобальной информации, занимающий многие квадратные километры серверов, находится под Чикаго. Вся информация индексируется, обрабатывается и классифицируется искусственным интеллектом.

Специалисты полагают, что в нашей стране идёт невидимая сейчас вторая цифровая колонизация (под первую мы попали в девяностые, когда подсели на Microsoft и Oracle). В то время компьютерная эра только начиналась и у нас не было альтернативы западным IT-технологиям. Но почему сегодня, когда в стране созданы свои мессенджеры в том числе, MAX который, кстати, не хуже западных аналогов, неплохой видеохостинг RUTUBE, отечественная мобильная операционная система «Аврора», множество компьютерных программ, западные нейросети у нас растут, как грибы? От крупных компаний требуют «процент внедрения ИИ». Вот они и внедряют всё, что попадёт под руку, не задумываясь ни о надёжности, ни о безопасности.

Недавно Президент призвал «душить» западные сервисы, которые ещё не ушли из России и которые сами «пытаются нас душить». Нашей стране необходим полный цифровой суверенитет. Всё необходимое для этого есть. Тех же отечественных мессенджеров ещё в прошлом году насчитывалось около 30, многие из них были разработаны на государственные деньги.

Свои мессенджеры делают даже отдельные ведомства — например, Росатом. Вообще, в Реестре отечественного ПО Минцифры примерно 30 тысяч отечественных компьютерных программ.

Как считают эксперты, цифровизацию в целом и разработку, внедрение и использование ИИ в частности давно пора регулировать. Все развитые страны этим уже всерьёз занялись.

На всех телефонах в России должны предустанавливаться отечественные приложения из нашего загрузчика RuStore. А сотрудникам государственных учреждений пора запретить общаться с гражданами через Telegram.

Для проведения альтернативной цифровизации, которая обеспечит наш суверенитет в этой сфере, и разрабатывалась концепция кибербезопасности, принимались многочисленные документы по предупреждению всевозможных киберугроз. Для того, чтобы вся эта система заработала, нужна только государственная воля. А технические возможности для этого и национальные цифровые продукты у нас уже имеются.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев