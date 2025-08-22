Семья – оплот Русского Севера!

По вашим многочисленным просьбам: депутат Госдумы, телеведущий, интеллектуал – Анатолий Вассерман!

Вся правда об озоновых дырах и базах нацистов в Антарктиде, мировом диктате доллара и о том, когда ему придет конец. Риски войны с применением ядерного оружия: хватит ли глобальным игрокам ума отойти от края бездны? Сионизм и мировой еврейский заговор – правда или миф?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика в эфире

00:15 В гостях Анатолий Вассерман

00:55 Конца света не будет, не надейтесь!

01:30 Интеграция: демография Вологодчины

03:36 Ядерный фейерверк крайне маловероятен

05:21 В ударе Трампа по Ирану нет ничего нового

09:44 Неядерных средств, сопоставимых по мощности, пока нет

13:03 Негатив Ирана к сионизму – ширма вражды

17:45 Нетаньяху и Зе: сходства

19:33 «В сионизме нет ничего про заговоры и борьбу за власть»?

21:40 Америка – банкрот, но будет ли крах?

26:27 США злоупотребляют печатным станком

30:21 Глобальное потепление протянется до середины XXI века

33:47 «Глобальное потепление» – борьба с развивающимися странами

37:15 Что случилось с озоновыми дырами? При чем тут Боинг?

41:07 DuPont тоже приложили руку

45:40 НЛО всегда были и будут

47:50 «Зона 51» и несостоявшееся чудо-оружие американцев

51:24 Технологии Германии на службе СССР

52:36 Тайные знания Рейха, база в Антарктиде, бегство фюрера?

56:39 Финал выпуска

