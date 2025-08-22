ВАССЕРМАН о ядерной войне, озоновой дыре, диктате доллара, мировом заговоре и инопланетянах
По вашим многочисленным просьбам: депутат Госдумы, телеведущий, интеллектуал – Анатолий Вассерман!
Вся правда об озоновых дырах и базах нацистов в Антарктиде, мировом диктате доллара и о том, когда ему придет конец. Риски войны с применением ядерного оружия: хватит ли глобальным игрокам ума отойти от края бездны? Сионизм и мировой еврейский заговор – правда или миф?
Комментарий редакции
В данной беседе с Анатолием Вассерманом рассматривается широкий спектр острых тем современной повестки, от опасности ядерной войны до вопроса озоновых дыр, теорий мировых заговоров, диктата доллара, концепции "зеленой повестки", а также мифов о нацистской Германии и инопланетянах. Рассуждения Вассермана выделяются скрупулёзным анализом исторических, технических и социокультурных деталей, а его основная позиция связана с критикой популярных мифов и поиском рациональных объяснений сложных мировых процессов.
---
Тезисы по темам:
1. Ядерная война и глобальный конфликт
- Реальный риск масштабной ядерной войны между сверхдержавами крайне мал: наличие ядерного оружия и мощных армий привело к "размену" больших войн на серию локальных конфликтов.
- Даже применение неядерных средств сопоставимой разрушительной силы затруднено и не рентабельно; химическое и биологическое оружие крайне опасно, но почти не применяется из-за взаимного сдерживания и международных соглашений.
- Основные войны ведутся для достижения тактических и политических целей, часто с внутренней мотивацией (пример — действия Нетаньяху ради удержания власти).
2. Конспирологии и мировые заговоры
- Вассерман акцентирует: реальные исторические процессы сложнее "заговорщических" схем. Влиятельность еврейской общины, например, объясняется не заговором, а историческими обстоятельствами доступа к ряду профессий и финансовым механизмам.
- Сионизм — это не глобальная тайна, а национальное движение конца XIX века и стремление евреев к возвращению на историческую родину.
3. Долларовая система и мировой финансовый порядок
- Мировое господство доллара — результат послевоенного лидерства США в материальном производстве и стабильности валюты.
- Долг США — не классический "долг", а способ учёта мировой долларовой массы; практическая опасность возникает, лишь когда доверие к доллару сокращается, и этот процесс уже запущен.
- Инфляция и возвращение долларов в США могут привести к "лавинообразной" девальвации, но процесс этот под контролем крупных держав, владеющих долларовыми резервами.
4. "Зелёная повестка" и климатические страхи
- Глобальное потепление — регулярный исторический цикл, зависящий от орбиты Земли и иных объективных факторов, а вклад парниковых газов и СО2 переоценивается.
- Тема парникового эффекта, по мнению Вассермана, часто используется как экономический рычаг давления развитыми странами на производящие ("глобальный Юг").
- Озоновые дыры — не столько экологическая катастрофа, сколько миф, выгодный производителям определённых химикатов, и объясняющийся физическими процессами в атмосфере.
5. Инопланетяне и научные небылицы
- НЛО — явление, обусловленное ограниченностью человеческого познания (часто ошибочная интерпретация природных/техногенных объектов).
- Не существует достоверных доказательств контакта с инопланетянами, но и никаких законов, категорически отрицающих возможность их появления.
6. Мистическая Германия и нацистские тайны
- Большинство популярных мифов о нацистах (Шамбала, сверхбазы, выживший Гитлер) не выдерживают критики и опровергаются историческими/криминалистическими данными.
- Научные и технологические успехи Германии часто возводились в ранг мистики, но имеют рациональное объяснение (акцент на инженерных школах и дисциплине).
7. Отношение к знанию и изменчивости мира
- Вассерман подчёркивает: он сам постоянно меняется, узнавая новое, и не видит смысла выделять одну истину как абсолют (гибкий, ситуационный подход к знанию).
---
Выводы и философское обобщение
Общий вектор рассуждений Вассермана — демифологизация. Он предлагает смотреть на реальность сквозь призму критического мышления, тщательно различая реальные процессы и массовые заблуждения, которые часто распространяются по экономическим, политическим или психологическим причинам. В его позиции сочетаются уважение к фактам, скептицизм к быстрому и простому объяснению (особенно мистическому или конспирологическому) и готовность признавать сложность мира, в котором часто нет однозначных виновников или единого центра власти.
При анализе подобных тем возникает не только научный, но и экзистенциальный вопрос: почему людям так важно верить в сверхценные объяснения и видеть закулисные силы — будь то инфляция, климат или инопланетяне? Может быть, таким образом мы стремимся снизить тревогу перед неопределённостью бытия или компенсировать недостаток личной субъектности? Возможно, истина здесь — это не столько ответ, сколько способ более внимательно, честно и спокойно относиться к реальности, не теряя человечности и безупречности в своих действиях.
В столь сложном и многослойном мире можно ли вообще претендовать на знание "как всё устроено", или стоит ограничиться ответственными поступками и критическим мышлением? Где проходит предел между здоровым скепсисом и излишней подозрительностью, и не превращается ли наше желание "разоблачать мифы" в новый миф разума? Как вы сами отличаете реальное знание от иллюзии — и стоит ли нам вообще надеяться однажды найти простые ответы?