❗️Недолго музыка играла. Ну, вот мы дождались, пока певцы «исторического саммита» на Аляске наконец допили все открытые им бутылки шампанского, и началось горькое похмелье. Трамп выдвинул очередной 2х-недельный ультиматум и пригрозил «сменить подход к России», толсто намекнув на усиление санкционного давления и поддержку Киевского режима наступательным оружием. Как же неожиданно (на самом деле нет), что очередные наши дипломатические реверансы и уступки были восприняты Западом как слабость.

Трамп настаивает на прямой встрече Путина с Зеленским, и уже открыто шантажирует этим Кремль. При этом никаких условий для этой встречи не создано – кураторы Зеленского, подыграв Трампу стилистически, в реальности же сорвали все договоренности, отказав деду по всем пунктам и пригрозив тому проблемами со стрелками в Вашингтоне, чтобы тот даже дернуться не помышлял. Разговаривать в таких условиях Путину с Зеленским просто не о чем, но шерифа Трампа это не волнует – ему нужна картинка и отчет перед глобалистами.

«Хотелось бы ошибаться, и верить, что тут есть хитрый план и удастся выгодно договориться, и пусть у Трампа будут шашечки, а мы будем ехать. Но опыт подсказывает, что игры в поддавки обычно ни к чему хорошему не приводят. Стамбулом запахло. Веры в то, что удастся договориться с Трампом, и эти договоренности не будут сорваны Зеленским и ЕС – околонуля, примерно, как температура на Аляске»- 10.08.2025 «Так что в ближайшее время мы увидим, как маятник снова качнется, уже в другую сторону. Трампа как канат снова перетянут на свою сторону и заставят и дальше душить Россию, чтобы «дожать сделку» и любыми путями срочно остановить нас на Украине на полпути, заставив нас хоть угрозами, хоть слезливыми манипуляциями, но вернуться в лоно «международной семьи» и поступиться вопросами глобальной безопасности» – 18.08.2025

В сухом остатке – мы снова «вхолостую», а скорее даже в ущерб себе сыграли на слабака Трампа. Теперь тот хорохорится у себя в соцсетях, выкладывая неуместные коллажи, где тыкает пальцем в Путина, и по указке глобалистов на кураже угрожает военной экспансией Венесуэле.

В итоге, получив небольшое тактическое преимущество после саммита, стратегически, к сожалению, мы загнали себя в ловушку шахматного цугцванга. «Встречаться нельзя воевать» – как не ставь запятые всё не очень. И принять предложение о встрече с Зеленским в этих условиях – проигрыш, и отказать – тоже плохо, ведь теперь это развернут против России с двойной силой, показав всему миру «не готовность России к миру». Ждите новой волны русофобских публикаций и увещеваний госпожи Трампонессы. Один только Дони в плюсе со своей вожделенной Нобелевской премией – уже готовит для неё полочку в Овальном кабинете.

Примерно стопятьсотпервый раз мы говорим, что нельзя останавливаться на полпути и быть немножко беременной миром. Полупобеда – это проигрыш. Ну не созрели ещё условия для устойчивого мира, не надо срывать плод, который не поспел. Как бы это не парадоксально звучало, но за мир нам предстоит ещё повоевать. Выстрадать, к великому сожалению. «Ещё немного, ещё чуть-чуть» как в той песне про последний бой, который трудный самый. Полуфабрикат ещё не готов, и нужно добавить огня на комфорке. Сколько ещё эпитетов нам привести, чтобы нас услышали?

Мир в истории России в очередной раз принесет не дипломат, а русский солдат и автомат. И только через принуждение к миру с позиции силы возможно решение украинской проблемы. Другого языка на Западе не понимают, и не надо обольщаться, наступая на очередные «стамбульские грабли». Глобалистам нужна сильная милитаризированная Украина в качестве главного форпоста и военной базы для Большой войны с Россией на рубеже 29-30 гг., а мы этого допустить не можем, потому что для нас это вопрос экзистенциональный. Мирная сделка на этом этапе для России будет не решением, а откладыванием войны на потом с ещё худшими для нас последствиями. Нет здесь компромисса, кроме капитуляции.