Мир управляется запретами: как обычные люди могут изменить тупиковый путь человечества.

Дмитрий Перетолчин обсуждает с ректором Школы Здравого Смысла Александром Ибрагимовым сущность здравого смысла и актуальные проблемы современного общества. Анализируется случай Николая Мацулевича, врача, который отказался от медицины ради традиционного земледелия, противопоставляя его современному сельскому хозяйству. Обсуждение также затрагивает системные недостатки государственного управления, и негативные социальные тенденции, такие как рост закредитованности и потребления антидепрессантов. Также поднимается вопрос о роли одиночек в изменении общества и необходимости появления новой элиты, способной мыслить глубже и работать на благо людей.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Управление обществом через запреты и формализм
- Центральная идея в том, что современные государства (и особенно Россия по мнению спикеров) все больше управляют через жесткие инструкции, запреты и формальные нормативы, в результате чего чиновничество становится полностью формализованным механизмом. Чиновники утратили способность принимать решения на основе человеческого подхода, эмпатии и реальных потребностей, а на их место могут прийти алгоритмы и искусственный интеллект — по сути, чиновник-робот, исполняющий только предписания.

2. Кризис здравого смысла и отчуждение от настоящего
- В рассуждении подчеркивается, что здравый смысл — это не столько абстрактная категория, а конкретная способность проживать жизнь «здесь и сейчас», радоваться простому, творческому труду и быть вовлечённым в процесс, а не существовать лишь ради формальных целей или погружённости в воспоминания и прогнозы. Примером служит судьба энтузиаста-земледельца, который ушёл из системы и нашёл смысл в созидательном труде, несмотря на давление и одиночество.

3. Общество потребления и институты отчуждения
- Современное общество погружается в статистику, кассовые отношения, механистический подход к решению даже демографических проблем (например, меры по выплатам за рождение детей воспринимаются как исполнение финансового плана, а не как забота о человеке). При этом растут закредитованность, употребление антидепрессантов, задолженности по зарплате, а люди становятся всё более демотивированными и отчужденными.

4. Иллюзии контроля и разрыв между элитой и остальными
- Формируется сверхузкая имущественная элита (500 человек, контролирующих 40% активов страны). Государство, по мнению говорящих, обслуживает скорее её интересы, а не интересы народа. Это ведёт к ощущению бессилия, когда одиночки и творцы оказываются «вне системы», маргинализированы, их опыт игнорируется, даже если они воплощают альтернативную и более человеческую модель жизни.

5. Проблема отсутствия проекта и подлинной элиты
- Критика направлена на отсутствие проектообразующей элиты, способной видеть реальность целостно, работать на глубоком уровне понимания. Прошлое — пример сталинской эпохи, где (по мнению спикеров) был высокий «уровень обсчёта» и стратегическое целеполагание, направленное на благо большинства.

6. Надежда на чудо и пассионарность
- Вся система построена на пассивности массы и управляющих, всё держится на инерции. Надежда на перемены возлагается либо на «чудо», либо на появление пассионариев — людей действия, одиночек-энтузиастов, способных повести за собой, либо на некое внешнее, даже космическое воздействие (вспоминая Гумилёва и фантазии про сигналы из космоса как катализатор социального пробуждения).

7. Коррупция и культурные болячки — универсальна
- Классический довод: коррупция не русское изобретение, она пронизывает любую капиталистическую систему. Главное — ценности, настройки общества и контроля, а не иллюзорное ожидание, будто смена институтов гарантирует справедливость.

---

Философские и прагматические выводы


Из представленного можно выделить многослойную проблематику, в которой личная судьба, системные процессы и универсальные законы социума сплетаются в запутанный клубок противоречий. Существует фундаментальный разрыв между формальной, обезличенной системой управления (основанной на запретах, контрольных точках, экономических индикаторах) и живыми потребностями людей к творчеству, присутствию, любви, смыслу.

Управление через запреты и отчуждение напоминает ситуацию, когда психика «перепрошита» на внешний контроль и подавление спонтанности — подобно тому, как нейросеть обучилась видеть только допустимые паттерны, игнорируя аномалии, которые на деле могут быть источником прогресса. В историческом и социальном плане эта схема неизбежно снижает общую жизнеспособность социума, подавляет инициативу, делает людей в лучшем случае выживающими, но не цветущими.

Однако, как отмечают участники беседы, даже в таких условиях возможна трансформация — пусть и не массовая, а реализуемая отдельными личностями (подвиг одиночек, пассионариев). Пример подлинного земледельца показывает, что альтернативный путь возможен, но так же уязвим, как всякая субъективная позиция в мире, где доминируют мощные и отчужденные системы. Это близко и к религиозному, и к идеалистическому опыту: путь преобразования начинается с внутреннего выбора и готовности принять свое «я» вне зависимости от того, что делает большинство.

Важен и междисциплинарный взгляд: можно сравнить нынешнее общество с разрегулированной биологической системой, где главенствует не гомеостаз, а стратегемы машин — отчуждённые запреты и алгоритмы, порождающие неумолимое увеличение энтропии в коллективном сознании. И как в йоге или христианстве, без внутреннего преобразования никакая смена внешних ритуалов не приводит к преображению сущности — вопрос «о спасении» остаётся не технологическим (добавить чиновников ИИ или ещё одно министерство), а глубоко экзистенциальным.

Парадокс здравого смысла: его нельзя навязать инструкциями, но можно восстанавливать через личный опыт, эмпатию, открытость — и даже один человек может быть катализатором, если качество его участия «здесь и сейчас» на уровне бытийной честности и любви. Этот подход сближает философию бытия с практикой: будущее не предопределено в духе экономических алгоритмов, оно рождается в каждом «живом» действии, пусть даже такому изменению противостоит инерция огромной безличной машины.

---

Открытый вопрос для размышления


Опыт земледельца и рассуждения об одиночках поднимают многое из того, что философия либерального индивидуализма, идеалы йоги, историческая пассионарность и даже современные теории социальных изменений пытаются осмыслить: можно ли, пребывая в отчужденной и формализованной системе, действительно создать новую траекторию развития для общества — или всякая попытка одиночки обречена системно быть вытесненной, пока сам коллективный менталитет не изменится извне или через иной глубокий кризис?

Что важнее для будущего: появление пассионариев-одиночек, готовых действовать не по шаблону, или постепенное вызревание коллективной осознанности, и возможно ли одно без другого в условиях жестких внешних рамок и отчуждения?
