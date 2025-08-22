Как не осуждать?
Как не осуждать?
– Тут много интересного.
От этого напрямую зависит наша судьба. Как говорил Амвросий Оптинский: «Не осуждение это без труда спасение». Каким судом судите вы, таким будут судить вас.
Осуждает других тот, кто не познал себя. То есть, ты не видишь своих грехов или не знаешь о них. И стоит тебе узнать, что у тебя то же самое, твой язык скуется молчанием. Потому что невозможно, будучи виноватым в каком-то грехе, осуждать другого за этот же грех.
А можно просто любить людей. Но это тяжелее. Гораздо легче разбираться с собственными грехами. Потому что грехи – на виду. И я их знаю. Потому что грешим мы все примерно одинаково. А вот не осуждать человека – потому что ты его любишь – это тяжело.
Любовь – это вообще самое тяжелое занятие. Любовь – она очень высоко, а мы все – маленькие. Вот представьте… Иисус Христос. У него вообще нет никакого греха. Как бы Он мог осудить нас. А как Он себя ведет? Он вообще не собирается осуждать никого из нас. Он собирается на Крест идти за нас. Потому что любит нас.
И еще… Вот есть такое слово – «жалость». Людей вообще жалко. Когда ты начинаешь вникать в жизнь отдельного человека, тебе становится его жалко. Каждого. Человека вообще жалко. Потому что благодаря греху мы попали в такую катастрофу, что все, что с нами происходит, вызывает подлинный ужас. Вот все, что с нами стало и то, что еще будет. У Марины Цветаевой есть такая строчка: «Пожалуйста еще меня любите за то, что я умру». Людей – жалко. Да люди дурные, но все равно их жалко. Да, люди невнимательные, глупые, слепые. Да, нас впереди ждет смерть. А мы не чешемся. Делаем вид, что все умрут, а я останусь. Ну глупые мы. Грешные, глупые и слепые. Но нас жалко.
Мне должно быть жалко людей, а кому-то должно быть жалко меня. Потому что мы пьем одну и ту же чашу. Чашу бытия.
Так что, если у вас будет жалость – вы не будете осуждать людей.
Если вы будете их любить – а это вообще подвиг – вы не будете их осуждать.
И если вы будете помнить свои грехи – у вас половина осуждения куда-то исчезнет.
Комментарий редакции
1. Осуждение как зеркало неведения
Осуждение других происходит тогда, когда человек не знает или не замечает собственных "грехов": познание себя делает язык «скованным», лишая желания судить других.
2. Закон духовной взаимности
Приводится мысль: «Каким судом судите, таким будете судимы вы», что намекает на неизбежный возврат осуждения к самому осуждающему.
3. Основа любви, неосуждения – усилие и подвиг
Любить людей — гораздо труднее, чем видеть их недостатки. Любовь — вершина человеческих устремлений; она требует большей зрелости, внутренней работы.
4. Пример Христа как идеал принятия
Христос, будучи безгрешным, не осуждает, но идет на жертву ради любви, предлагая пример абсолютного принятия и жертвенности.
5. Сострадание и жалость как путь к неосуждению
Осознав сложность человеческой судьбы и уязвимость каждого, появляется жалость к людям — сочувствие, которое помогает избегать осуждения.
6. Общее несовершенство
Все люди в чем-то глупы, слабы, невежественны, и каждого из нас ждет смерть — это сближает нас, делает менее склонными к суду и более — к принятию.
7. Память о собственных ошибках угашает осуждение
Вспоминая свои ошибки, мы становимся мягче к ошибкам других; чувство вины и сопереживание становятся барьером для критики.
---
Вывод (в твоём стиле):
Статья рисует осуждение не как внешнее действие, а как черту внутреннего неведения и отделённости. Склонность судить других — отражение собственной слепоты к себе, иллюзии, будто «я — вне общего закона». В этой точке особенно заметна пересекающаяся параллель между библейским принципом и психологическим понятием проекции: то, что осуждается в другом, — часто вытеснённая часть себя. Даже современные исследования нейробиологии подтверждают, что склонность критиковать связана с личными убеждениями и прошлым опытом, а не с абсолютной истиной.
Мотив жалости — эмпатии — делает позицию менее догматичной и более глубоко человеческой. Он сродни старинной буддийской медитации метта, основанной на развитии доброжелательности ко всем живым существам, и одновременно перекликается с призывом Христовым «не судить». Любопытно, что в программировании для уменьшения ошибок (осуждений) созданы повторяющиеся проверки, тесты, откаты — напоминание, что ошибки универсальны и исправимы.
В конечном счёте, ключевая практика — помнить свою уязвимость, видеть свою природу, оставаться эмпатичным, даже сопереживать, вместо того чтобы занимать позицию судьи. Это не отменяет критики поступков, но помещает её в пространство большей человечности, где каждый становится носителем одной и той же трагедии и надежды бытия. Приятие несовершенства — путь к любви и свободе, пусть и трудный.
Практический вывод:
Чтобы меньше осуждать, полезно развивать в себе внимательное знание своей тени, удерживать память о собственной ошибочности и учиться жалеть — по-человечески и без возвышенности. Любить — это труднее, но и награда глубже: не судить, а видеть и принимать.
Открытый вопрос:
Если осуждение других — это форма забвения собственной уязвимости, то возможно ли когда-либо полностью избавиться от осуждения, или же оно — неустранимый спутник человеческой субъективности? Как этот баланс между принятием и критичностью отражается в нашем повседневном выборе?