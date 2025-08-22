Как не осуждать?

– Тут много интересного.

От этого напрямую зависит наша судьба. Как говорил Амвросий Оптинский: «Не осуждение это без труда спасение». Каким судом судите вы, таким будут судить вас.

Осуждает других тот, кто не познал себя. То есть, ты не видишь своих грехов или не знаешь о них. И стоит тебе узнать, что у тебя то же самое, твой язык скуется молчанием. Потому что невозможно, будучи виноватым в каком-то грехе, осуждать другого за этот же грех.

А можно просто любить людей. Но это тяжелее. Гораздо легче разбираться с собственными грехами. Потому что грехи – на виду. И я их знаю. Потому что грешим мы все примерно одинаково. А вот не осуждать человека – потому что ты его любишь – это тяжело.

Любовь – это вообще самое тяжелое занятие. Любовь – она очень высоко, а мы все – маленькие. Вот представьте… Иисус Христос. У него вообще нет никакого греха. Как бы Он мог осудить нас. А как Он себя ведет? Он вообще не собирается осуждать никого из нас. Он собирается на Крест идти за нас. Потому что любит нас.

И еще… Вот есть такое слово – «жалость». Людей вообще жалко. Когда ты начинаешь вникать в жизнь отдельного человека, тебе становится его жалко. Каждого. Человека вообще жалко. Потому что благодаря греху мы попали в такую катастрофу, что все, что с нами происходит, вызывает подлинный ужас. Вот все, что с нами стало и то, что еще будет. У Марины Цветаевой есть такая строчка: «Пожалуйста еще меня любите за то, что я умру». Людей – жалко. Да люди дурные, но все равно их жалко. Да, люди невнимательные, глупые, слепые. Да, нас впереди ждет смерть. А мы не чешемся. Делаем вид, что все умрут, а я останусь. Ну глупые мы. Грешные, глупые и слепые. Но нас жалко.

Мне должно быть жалко людей, а кому-то должно быть жалко меня. Потому что мы пьем одну и ту же чашу. Чашу бытия.

Так что, если у вас будет жалость – вы не будете осуждать людей.

Если вы будете их любить – а это вообще подвиг – вы не будете их осуждать.

И если вы будете помнить свои грехи – у вас половина осуждения куда-то исчезнет.