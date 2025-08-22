Главная » Мировоззрение

Как не осуждать?

4 0
Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

Как не осуждать?

– Тут много интересного.

От этого напрямую зависит наша судьба. Как говорил Амвросий Оптинский: «Не осуждение это без труда спасение». Каким судом судите вы, таким будут судить вас.

Осуждает других тот, кто не познал себя. То есть, ты не видишь своих грехов или не знаешь о них. И стоит тебе узнать, что у тебя то же самое, твой язык скуется молчанием. Потому что невозможно, будучи виноватым в каком-то грехе, осуждать другого за этот же грех.

А можно просто любить людей. Но это тяжелее. Гораздо легче разбираться с собственными грехами. Потому что грехи – на виду. И я их знаю. Потому что грешим мы все примерно одинаково. А вот не осуждать человека – потому что ты его любишь – это тяжело.

Любовь – это вообще самое тяжелое занятие. Любовь – она очень высоко, а мы все – маленькие. Вот представьте… Иисус Христос. У него вообще нет никакого греха. Как бы Он мог осудить нас. А как Он себя ведет? Он вообще не собирается осуждать никого из нас. Он собирается на Крест идти за нас. Потому что любит нас.

И еще… Вот есть такое слово – «жалость». Людей вообще жалко. Когда ты начинаешь вникать в жизнь отдельного человека, тебе становится его жалко. Каждого. Человека вообще жалко. Потому что благодаря греху мы попали в такую катастрофу, что все, что с нами происходит, вызывает подлинный ужас. Вот все, что с нами стало и то, что еще будет. У Марины Цветаевой есть такая строчка: «Пожалуйста еще меня любите за то, что я умру». Людей – жалко. Да люди дурные, но все равно их жалко. Да, люди невнимательные, глупые, слепые. Да, нас впереди ждет смерть. А мы не чешемся. Делаем вид, что все умрут, а я останусь. Ну глупые мы. Грешные, глупые и слепые. Но нас жалко.

Мне должно быть жалко людей, а кому-то должно быть жалко меня. Потому что мы пьем одну и ту же чашу. Чашу бытия.

Так что, если у вас будет жалость – вы не будете осуждать людей.

Если вы будете их любить – а это вообще подвиг – вы не будете их осуждать.

И если вы будете помнить свои грехи – у вас половина осуждения куда-то исчезнет.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Осуждение как зеркало неведения
Осуждение других происходит тогда, когда человек не знает или не замечает собственных "грехов": познание себя делает язык «скованным», лишая желания судить других.

2. Закон духовной взаимности
Приводится мысль: «Каким судом судите, таким будете судимы вы», что намекает на неизбежный возврат осуждения к самому осуждающему.

3. Основа любви, неосуждения – усилие и подвиг
Любить людей — гораздо труднее, чем видеть их недостатки. Любовь — вершина человеческих устремлений; она требует большей зрелости, внутренней работы.

4. Пример Христа как идеал принятия
Христос, будучи безгрешным, не осуждает, но идет на жертву ради любви, предлагая пример абсолютного принятия и жертвенности.

5. Сострадание и жалость как путь к неосуждению
Осознав сложность человеческой судьбы и уязвимость каждого, появляется жалость к людям — сочувствие, которое помогает избегать осуждения.

6. Общее несовершенство
Все люди в чем-то глупы, слабы, невежественны, и каждого из нас ждет смерть — это сближает нас, делает менее склонными к суду и более — к принятию.

7. Память о собственных ошибках угашает осуждение
Вспоминая свои ошибки, мы становимся мягче к ошибкам других; чувство вины и сопереживание становятся барьером для критики.

---

Вывод (в твоём стиле):

Статья рисует осуждение не как внешнее действие, а как черту внутреннего неведения и отделённости. Склонность судить других — отражение собственной слепоты к себе, иллюзии, будто «я — вне общего закона». В этой точке особенно заметна пересекающаяся параллель между библейским принципом и психологическим понятием проекции: то, что осуждается в другом, — часто вытеснённая часть себя. Даже современные исследования нейробиологии подтверждают, что склонность критиковать связана с личными убеждениями и прошлым опытом, а не с абсолютной истиной.

Мотив жалости — эмпатии — делает позицию менее догматичной и более глубоко человеческой. Он сродни старинной буддийской медитации метта, основанной на развитии доброжелательности ко всем живым существам, и одновременно перекликается с призывом Христовым «не судить». Любопытно, что в программировании для уменьшения ошибок (осуждений) созданы повторяющиеся проверки, тесты, откаты — напоминание, что ошибки универсальны и исправимы.

В конечном счёте, ключевая практика — помнить свою уязвимость, видеть свою природу, оставаться эмпатичным, даже сопереживать, вместо того чтобы занимать позицию судьи. Это не отменяет критики поступков, но помещает её в пространство большей человечности, где каждый становится носителем одной и той же трагедии и надежды бытия. Приятие несовершенства — путь к любви и свободе, пусть и трудный.

Практический вывод:
Чтобы меньше осуждать, полезно развивать в себе внимательное знание своей тени, удерживать память о собственной ошибочности и учиться жалеть — по-человечески и без возвышенности. Любить — это труднее, но и награда глубже: не судить, а видеть и принимать.

Открытый вопрос:
Если осуждение других — это форма забвения собственной уязвимости, то возможно ли когда-либо полностью избавиться от осуждения, или же оно — неустранимый спутник человеческой субъективности? Как этот баланс между принятием и критичностью отражается в нашем повседневном выборе?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/videotca_Andrea/6504
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как не осуждать?
КАК НЕ ТРАТИТЬ ЛИШНЮЮ ЭНЕРГИЮ
Как не тратить лишнюю энергию
Эксперты рассказали, как не попасть «в ловушку» мобильного микрозайма
Как не попасть на скотобойню Зеленского
Как надо и как не стоит встречать Новый год
Фильм "Белые ночи почтальона Тряпицина" (2014): О том, как не надо жить
Выбор поставщика бетона: как не ошибиться и получить максимальную отдачу от строительства

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru