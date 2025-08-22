Полная версия бесплатно на Delib.ru: https://delib.ru/video/b212e3c0-0786-48d8-aab2-f2e9ecbee95b

Фёдор Раззаков — журналист и историк спецслужб — рассказывает о подготовке и ходе «большой чистки» 1937–1938 годов: борьбе Берии и Ежова, побегах резидентов, переселении кадров на Лубянке и механике зачисток. Здесь — закулисные интриги, жильё чекистов и заметание следов перед финальной операцией лета 1938 года.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

00:00 — Вступление: анонс цикла и тома.

00:37 — Подготовка к большой чистке (лето 1936).

01:37 — Берия приезжает на Лубянку; начало схватки с Ежовым.

03:56 — Побег Генриха Люшкова — шок в НКВД.

05:00 — Побег Орлова-Фельдбина и реакция Сталина.

06:25 — Сталин назначает Берию — план переезда в Москву.

07:16 — Дом Берии: элитная локация и соседи (Абель и Зарубин).

10:26 — Зоя Зарубина и путь в разведку.

12:00 — (операция против Троцкого — упоминание).

12:47 — Берия получает приказ переехать в Москву.

13:25 — Знакомство Берии и Крупина (Баку, 1920-е).

14:11 — Новые руководители в Ростове; поддержка Шолохова.

15:47 — Крупин возвращается в Москву, управление делами ЦК.

16:55 — Поиск «независимого» жилья для Берии (прослушки и безопасность).

18:35 — Рафаэль Саркисов помогает с жильём; слухи в чекистской среде.

21:59 — Встреча на подмосковной даче: Ежов и сподвижники.

23:38 — «Заметание следов»: аресты свидетелей и зачистки.

