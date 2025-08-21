80 лет атомной отрасли России: энергия созидания! Раскройте секреты создания ядерного щита СССР и его ключевую роль в Холодной войне, узнав, как была построена первая советская атомная бомба РДС-1. Погрузитесь в историю ядерной гонки, которая привела к паритету и созданию мощнейшего атомного оружия. Борис Марцинкевич расскажет про неизвестные факты о гениальных ученых и лидерах, таких как Курчатов и Берия, сформировавших атомную промышленность. Рассмотрим наследие атомной гонки и текущую ведущую позицию Росатома в мировой ядерной энергетике. Не пропустите полную хронологию – от тайных разработок до испытания Царь-бомбы. Подробнее в новом видео

0:00 Создание Атомного Проекта СССР: Исторический Контекст

1:04 Ядерный Арсенал США и Разведданные СССР

2:08 Ядерное Сдерживание: Как СССР Избежал Бомбардировок

3:43 Становление Атомного Проекта: Наука и Государство

4:58 Лидеры Советского Атомного Проекта: Берия, Курчатов и Другие

6:30 Структура Управления Атомным Проектом: "Фильтры" Берии

7:42 Лаборатория №2 и Поиски Урановых Месторождений

9:44 Трофейные Технологии и Ученые в Атомном Проекте

12:24 Запуск Первого Ядерного Реактора Ф-1 в СССР

13:33 Атомные Реакторы: Различия Подходов США и СССР

15:13 Строительство Атомных Городов и Реактора А-1

16:08 РДС-1: Первый Ядерный Взрыв и Независимость

17:03 От "Слойки Сахарова" к Термоядерной Бомбе РДС-37

18:21 "Царь Бомба": Максимум Мощи и Глобальные Договоры

19:17 Мирный Атом: Развитие Гражданской Ядерной Энергетики

20:33 От Первой АЭС до Атомного Флота СССР

22:14 Развитие Реакторов: ВВЭР и Реакторы на Быстрых Нейтронах

25:18 Промышленные Реакторы и Завершение Ядерной Гонки

27:43 Современный Росатом: Лидер Мировой Атомной Промышленности

28:42 Международные Проекты и Новые Технологии Росатома

30:28 Ядерный Щит России: Гарантия Мировой Стабильности

